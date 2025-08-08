1. Göppinger SV: „Wir wollen zeigen, dass wir es besser können“

Reaktion gefordert nach bitterem Auftakt

Mit viel Vorfreude und großen Ambitionen war der 1. Göppinger SV in die neue Oberligasaison gestartet, doch die 1:3-Niederlage zum Auftakt gegen den FV Ravensburg hinterließ Spuren. In einem temporeichen Spiel ließ sich der GSV von der Entschlossenheit der Gäste überraschen, zeigte zwar eine ordentliche Reaktion, blieb am Ende aber ohne Punktgewinn. „Wir haben die Partie gegen Ravensburg intensiv aufgearbeitet“, erklärt Trainer Mario Klotz. „Jetzt wollen wir zeigen, dass wir es besser können und die gewonnenen Erkenntnisse auf dem Platz umsetzen.“

Die intensive Analyse diente nicht nur der Fehlersuche, sondern auch der Neuausrichtung. Besonders die Phase kurz vor der Pause, in der der GSV zwei Gegentreffer innerhalb von drei Minuten kassierte, soll Warnung genug sein. Für die Begegnung mit dem FC Nöttingen fordert Klotz von seiner Mannschaft eine andere Körpersprache und den unbedingten Willen, sich in jeder Phase des Spiels als Einheit zu präsentieren: „Entscheidend wird sein, dass wir von der ersten Minute an hochkonzentriert und als geschlossenes Team auftreten. Nur mit dieser Einstellung können wir unser Spiel durchziehen und erfolgreich gestalten.“

Luca Wöhrle hofft auf die Wende

Ein besonderer Fokus liegt dabei auch auf Luca Wöhrle, der gegen Ravensburg zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für den GSV kam. Der Mittelfeldspieler, der zu Saisonbeginn durch eine Verletzung zurückgeworfen wurde, blickt dennoch positiv auf seinen Einstieg beim neuen Verein zurück: „Ich wurde in Göppingen sehr herzlich aufgenommen. Die Eingewöhnung fiel mir wirklich leicht, sowohl die Mannschaft als auch das gesamte Team drumherum haben mir den Start sehr angenehm gemacht.“

Auch wenn er die Vorbereitung nicht komplett mitmachen konnte, ist Wöhrle mittlerweile wieder voll belastbar und bereit, mitzuhelfen, die ersten Punkte einzufahren. Den kommenden Gegner kennt er dabei bestens – und weiß um die Herausforderungen in Nöttingen: „In Nöttingen ist es immer unangenehm zu spielen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber wir werden alles reinwerfen und als Team auftreten. Ich bin überzeugt, dass wir am Samstag die richtige Reaktion zeigen und das Spiel für uns entscheiden können.“

Nöttingen selbst unter Druck

Der FC Nöttingen ist mit einer 1:5-Niederlage beim 1. FC Normannia Gmünd in die Saison gestartet und befindet sich laut Klotz in einer Phase des Umbruchs. Trotz dieser Ausgangslage warnt der GSV-Trainer vor den Gastgebern: „Auch wenn Nöttingen sich aktuell ebenfalls in einem Umbruch befindet und nicht optimal in die Saison gestartet ist, erwarten wir dort eine anspruchsvolle Aufgabe.“

Vor allem die Heimstärke des FCN macht die Aufgabe nicht einfacher. Die Kleiner-Arena gilt traditionell als schwer zu bespielendes Pflaster – auch das weiß Wöhrle nur zu gut: „Die Struktur der Nöttinger Mannschaft ist seit Jahren bekannt – sehr körperlich, sehr diszipliniert. Da dürfen wir keine Zweifel aufkommen lassen und müssen sofort präsent sein.“

Lehren aus Ravensburg sollen Früchte tragen

Trotz der Niederlage am ersten Spieltag zog der GSV auch positive Ansätze aus dem Spiel gegen Ravensburg. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Filip Milisic zeigte sich die Mannschaft kämpferisch und erspielte sich in der zweiten Halbzeit mehrere gute Gelegenheiten. Die Effektivität vor dem Tor und die Vermeidung individueller Fehler sollen nun im Fokus stehen – auch, um sich für den betriebenen Aufwand endlich zu belohnen.

Trainer Mario Klotz bleibt optimistisch: „Wir wissen, dass wir Potenzial haben – aber es geht jetzt darum, es auf den Platz zu bringen. Gegen Nöttingen erwartet uns ein anderes Spiel, und wir wollen unser Gesicht zeigen. Wenn wir das abrufen, was wir uns vorgenommen haben, bin ich überzeugt, dass wir erfolgreich sein können.“

Ein Spiel mit Bedeutung – auch für den Kopf

Ein Punktgewinn oder gar ein Sieg in Nöttingen hätte auch psychologische Wirkung für den weiteren Verlauf der Saison. Der GSV möchte nicht nur sportlich, sondern auch mental die Weichen in Richtung Erfolg stellen. Ein gelungenes Auswärtsspiel würde das Selbstvertrauen stärken, die interne Aufbruchsstimmung bestätigen und die Bedeutung des Teambuildings, das in der Vorbereitung intensiv betrieben wurde, unterstreichen.

Wöhrle blickt nach vorn

Für Luca Wöhrle ist das Spiel gegen seinen Ex-Klub gleichzeitig ein persönliches Kapitel – aber auch eine Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen: „Mit dem Spiel und vor allem dem Ergebnis gegen Ravensburg können wir natürlich nicht zufrieden sein. Gegen Nöttingen wollen wir ein anderes Gesicht zeigen und die ersten drei Punkte einfahren.“

Diese Zielsetzung teilt die gesamte Mannschaft – und wird am morgigen Samstag (15:30 Uhr) in der Kleiner-Arena zeigen müssen, was in ihr steckt. Fest steht: Die Arbeit in den letzten Tagen war intensiv, die Bereitschaft ist groß – und die Entschlossenheit, mit den ersten Punkten in der Oberliga anzukommen, spürbar in jeder Einheit.