1. Göppinger SV: "Wir wissen um die aktuelle Stärke der Reutlinger"

Die Marschroute für den kommenden Samstag ist klar definiert. Der Fokus liegt auf den Tugenden, die das Team zuletzt ausgezeichnet haben. Co-Trainer Daniel Budak betont gegenüber FuPa die Bedeutung der psychologischen Komponente: „Wir wissen um die aktuelle Stärke der Reutlinger, dass es ein schweres Spiel wird. Wir wissen aber auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit vier Punkten aus den letzten zwei Spielen.“ Der Respekt vor dem Gegner ist vorhanden, doch das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit überwiegt. „Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe. Wenn wir das abrufen, was uns die letzten zwei Spiele gezeigt haben – Mentalität –, dann werden wir zu Hause auf jeden Fall punkten“, erklärt Daniel Budak entschlossen.

Die Basis für diesen neuen Optimismus legte der 1. Göppinger SV am vergangenen Spieltag beim Türkischen SV Singen. In einer emotionalen Begegnung siegte die Mannschaft mit 3:2. Trotz eines frühen Rückstands durch Cheick Oumar Coulibaly bewies das Team Moral. Marcel Schmidts, Gentian Lekaj und Bastian Frölich drehten die Partie noch vor der Halbzeitpause zugunsten der Gäste. In der Defensive kämpften die Göppinger leidenschaftlich gegen die Angriffsbemühungen der Singener, die durch Jonas Zimmermann lediglich noch einmal verkürzen konnten. Auf diese geschlossene Mannschaftsleistung will der GSV aufbauen.

Die Lehren aus dem Hinspiel ziehen

Der Blick zurück auf das erste Aufeinandertreffen mit dem SSV Reutlingen dient als zusätzliche Motivation. Im Hinspiel an der Kreuzeiche musste sich der 1. Göppinger SV vor 670 Zuschauern mit 0:2 geschlagen geben. Damals besiegelten Tom Ruzicka und Yannick Toth die Göppinger Niederlage. Es war ein Spiel, in dem man unter Wert geschlagen wurde, und genau das soll sich am 28. Spieltag nicht wiederholen. Mit der Unterstützung der eigenen Fans im Rücken soll das Ergebnis dieses Mal zugunsten der Hausherren ausfallen.

Tabellarische Einordnung im engen Tabellenfeld

Die sportliche Relevanz der Partie wird beim Blick auf das Klassement der Oberliga deutlich. Der 1. Göppinger SV rangiert derzeit mit 30 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz, während der SSV Reutlingen mit 34 Zählern den neunten Platz belegt. In der unteren Tabellenhälfte gilt es für Göppingen, den Abstand zu Teams wie dem Türkischen SV Singen (30), dem FSV Hollenbach (28) und Türkspor Neckarsulm (27) zu wahren bzw. auszubauen. Ein Heimsieg wäre ein gewaltiger Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld.