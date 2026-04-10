1. Göppinger SV: "Wir wissen genau, wo wir ansetzen müssen"

Das Fundament für die Hoffnung auf einen Erfolg legte die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli am vergangenen Wochenende. Im Heimspiel gegen den Karlsruher SC II bewies der SV nach einem frühen 0:2-Rückstand durch Tore von Nico Engel und Bekem Can Bicki eine außergewöhnliche Mentalität. Vor 650 Zuschauern kämpften sich die GSV-Akteure zurück in die Partie. Durch Treffer von Maximilian Ziesche und Denis Lübke erkämpfte man sich ein 2:2-Remis. „Wir wollen auf der Leistung der letzten Woche aufbauen“, gibt Co-Trainer Pavlos Osipidis die klare Richtung vor.

Klare Marschroute für das Gastspiel im Süden

Die Vorbereitung auf das Duell gegen Singen verlief fokussiert. Innerhalb des Trainerstabs herrscht Einigkeit darüber, welche Stellschrauben gedreht werden müssen, um die spielerische Überlegenheit endlich wieder in einen Sieg umzumünzen. „Wir wissen genau, wo wir ansetzen müssen“, betont Pavlos Osipidis und fügt unmissverständlich hinzu: „Wir fahren nach Singen, um zu gewinnen.“ Diese Entschlossenheit soll sich am Sonntag von der ersten Minute an in der Körpersprache der Spieler widerspiegeln.

Keine leichten Aufgaben im Saisonendspurt

Dass der Weg zum Klassenerhalt kein Selbstläufer wird, ist allen Beteiligten an der Hohenstaufenstraße bewusst. Die Liga erweist sich in diesem Jahr als extrem ausgeglichen, was jeden Spieltag zu einem Kraftakt macht. Der Respekt vor dem kommenden Gegner ist vorhanden, doch die eigenen Ziele stehen im Vordergrund. Pavlos Osipidis ordnet die Schwere der kommenden Wochen realistisch ein: „Es gibt bis zum Ende der Saison keine einfachen Spiele.“ Jeder Punkt muss hart erarbeitet werden, insbesondere gegen Teams, die sich in einer ähnlichen tabellarischen Situation befinden.

Die tabellarische Brisanz im Tabellenkeller

Ein Blick auf das Tableau verdeutlicht die Wichtigkeit der Begegnung. Der 1. Göppinger SV, aktuell auf Rang 14 mit 27 Punkten, trifft auf den Dreizehnten, den Türkischer SV Singen, der 30 Zähler aufweist.

Offene Rechnung aus der Vorrunde begleichen

Zusätzliche Motivation schöpft der GSV aus der Erinnerung an das Hinspiel. Damals unterlag man Singen vor 450 Zuschauern mit 0:1 durch einen Foulelfmeter von Albert Malaj in der 35. Minute. Die Partie endete zudem turbulent, als Maximilian Ziesche in der 97. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Diese Scharte will die Mannschaft nun auswetzen. Die Emotionen aus der knappen Hinspielniederlage sollen in positive Energie umgewandelt werden, um am Sonntag die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck anzutreten.