1. Göppinger SV: „Wir werden bis zum Schluss nochmals ans Limit gehen“

Schmerz und Stolz nach dem Offenbach-Spiel

Die Aufarbeitung des emotionalen Heimspiels gegen Kickers Offenbach dauerte mehrere Tage. Vor über 1800 Zuschauern hatte der GSV gegen den Tabellenzweiten einen leidenschaftlichen Auftritt hingelegt, zwei Treffer erzielt, zahlreiche Chancen herausgespielt – und dennoch „nur“ einen Punkt geholt.

Torwart-Trainer Florian Mack blickt zurück: „Das Heimspiel gegen Offenbach am vergangenen Wochenende vor traumhafter Kulisse im eigenen Stadion hat uns allesamt elektrisiert. Es hat noch ein, zwei Tage benötigt, um all die Geschehnisse einzuordnen und den Schmerz zu verarbeiten. Unheimlich bitter, dass sich die Jungs für diese überragende Leistung schlussendlich nicht belohnen konnten.“

Und doch überwiegt bei Mack die Erkenntnis: „Dass wir mit einem der herausragenden Teams in der Regionalliga 90 Minuten lang einen Fight auf Augenhöhe ablieferten war eine großartige Erkenntnis.“ Der Dank geht auch an die Gäste: „Hut ab an die Kickers aus Offenbach, welche trotz fehlender Meisterschaftsaussichten im Saisonfinale bis zum Schluss alles in die Partie geworfen haben, um zu gewinnen. Das ist sportliche Fairness und gehört anerkannt.“

Mack ergänzt: „Ein großes Dankeschön an alle Helfenden im Verein. Dass wir dieses Highlight im eigenen Stadion absolvieren konnten, ist ein Beweis dafür, wie sehr sich der Verein in allen Bereichen positiv weiterentwickelt hat.“

Vorbereitung auf Frankfurt mit Haltung und Fokus

Die Woche nach Offenbach war zugleich die letzte reguläre Trainingswoche der Saison – geprägt von hoher Konzentration und innerem Zusammenhalt.

„Hinter uns liegt die letzte intensive Trainingswoche vor dem Saisonfinale in Frankfurt. Wir haben tunlichst vermieden, das Wort 'Abstieg' in den Mund zu nehmen. Stattdessen bereiten wir uns gewissenhaft und fokussiert auf die letzte Aufgabe vor. Wir fahren nach Frankfurt, um zu gewinnen“, stellt Mack klar.

Gleichzeitig zeigt er Respekt vor dem Gegner: „Wir reisen aber auch mit maximalem Respekt an und wissen um die herausragende Qualität des FSV. Sie besitzen top Spieler mit herausragenden Fähigkeiten im Kader und stellen ein top Sturmduo mit Peters und Hermes.“

Für den GSV ist die Marschrichtung klar: „Insofern erwarten wir erneut eine spannende, intensive Partie und werden bis zum Schluss nochmals ans Limit gehen. Das sind wir in erster Linie uns selbst gegenüber schuldig und jedem Einzelnen im Verein, der uns das ganze Jahr über unterstützt hat.“

Milisic: „Wir fahren nach Frankfurt, um zu gewinnen“

Auch Kapitän Filip Milisic blickt auf das Offenbach-Spiel mit gemischten Gefühlen zurück: „Klar ist man enttäuscht, da man mit einem absoluten Topteam auf Augenhöhe war und nicht viel fehlte, um das Spiel für uns zu entscheiden. Aber ich bin stolz auf jeden Einzelnen, wie er sich in diesem Jahr weiterentwickelt hat, sowohl Spieler als auch der gesamte Verein.“

Zur Stimmung in der Kabine meint Milisic: „Natürlich sind die Jungs auch irgendwo enttäuscht. Wir wussten, dass es sehr schwer wird – eben nicht nur in den letzten Spielen, sondern von Saisonbeginn an.“ Das Ziel bleibt dennoch klar: „Wir fahren nach Frankfurt, um auch dort das Spiel zu gewinnen. Und wenn es dann am Ende nicht reichen sollte, dann eben, um uns sauber zu verabschieden.“

In seinem Schlusswort zur Saison findet der Kapitän deutliche Worte: „Ich bin tief beeindruckt von der Gesamtentwicklung der Spieler und des gesamten Vereins. Was sich da aufgebaut hat und auch zuschauermäßig für ein Zulauf entstand, ist überragend. Wir haben auch gesehen, was es benötigt, um in der Regionalliga Stand zu halten. Wir werden an diesen Stellschrauben drehen und uns immer weiterentwickeln. Und ich bin mir sicher: wir kommen wieder!“

Abstiegskampf vor dem letzten Spieltag offen

Rechnerisch lebt die Chance auf den Klassenerhalt noch, auch wenn sie klein ist. Der 1. Göppinger SV liegt mit 35 Punkten auf Rang 16, drei Zähler und neun Tore hinter dem rettenden Ufer. Dort stehen der FSV Mainz 05 II (auswärts in Freiburg) und der FC Gießen (in Hoffenheim).

Der FSV Frankfurt hingegen spielt befreit auf. Das Team von Trainer Tim Görner steht mit 52 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Herausragende Akteure sind das Sturmduo Cas Peters und Lucas Hermes – gemeinsam erzielten sie bereits 29 Saisontore.

Ein Verein mit Haltung und Perspektive

Unabhängig vom Ausgang am Samstag richtet Florian Mack den Blick nach vorn: „Im Moment befinden wir uns noch im Tunnel des Alltagsgeschehens. Viel Zeit zum Reflektieren bleibt da noch nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Dämme am Samstagabend brechen werden und der Stolz auf die Saison bei jedem Einzelnen überwiegen wird.“

Schon jetzt wird beim GSV der Weg für die Zukunft gezeichnet: „Kommende Woche nehmen wir uns ausführlich Zeit, um ein Gesamtfazit zu ziehen und werden nüchtern analysieren, was wir noch besser machen können und in welchen Bereichen wir uns weiterentwickeln müssen. Den gemeinsamen Weg unserer schrittweisen Professionalisierung und Kontinuität im Verein werden wir erfolgreich fortführen. Soviel steht jetzt schon fest.“

Fazit: Auftritt mit Haltung – in Frankfurt, für Göppingen

Der 1. Göppinger SV wird in Frankfurt alles geben – für den sportlichen Verbleib, für die Fans, für sich selbst. Und selbst wenn es am Ende nicht reicht: Dieser Verein hat in seiner ersten Regionalligasaison bewiesen, dass er sportlich, strukturell und menschlich dazugehört.

Ganz nach dem Motto: "Wir haben alles gegeben – und wir kommen wieder."