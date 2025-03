1. Göppinger SV: „Wir waren einfach zu harmlos“

Frühe Gegenwehr, dann zwei schnelle Gegentore

Göppingens Co-Trainer Joe Colletti resümierte: „Die ersten 25 Minuten standen wir gut, beide Mannschaften tasteten sich ab. Die Kickers versuchten früh, unser Aufbauspiel zu stören, um in unserem Drittel den Ball zu erobern.“ Das gelang dem Gastgeber nach knapp einer halben Stunde. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld köpfte Nevio Schembri die Stuttgarter in Führung (28.).

„Leider ist es uns nicht gelungen, gut gegen den Ball zu arbeiten, das war das, was uns in den letzten Spielen ausgezeichnet hat“, so Colletti weiter. Kurz vor der Halbzeitpause fiel fast eine Kopie des ersten Treffers: Wieder kam eine Hereingabe aus dem Halbfeld, erneut war Schembri am langen Pfosten zur Stelle und musste nur noch den Fuß hinhalten (41.).

Deutliche Halbzeitansprache – aber keine Wende

Zur zweiten Halbzeit versuchte das Göppinger Trainerteam, neue Impulse zu setzen. „Eine deutliche Ansprache in der Halbzeitpause sorgte im ersten Moment für mehr Ordnung und mutigeres Spiel im Spielaufbau“, erklärt Colletti. Doch die Kickers hielten das Tempo hoch und störten weiterhin früh. „Wir verfielen wieder teilweise ins alte Muster und agierten mit langen Bällen.“

Ohne klare Offensivaktionen blieb Göppingen harmlos, während Stuttgart weiterhin dominierte. In der 61. Minute fiel das 3:0 durch Mario Borac, was die Vorentscheidung bedeutete.

Zu wenig Durchschlagskraft

Colletti machte nach dem Spiel deutlich: „Wir waren vor knapp 6000 Zuschauern einfach zu harmlos und nicht mutig genug im Spiel nach vorne und haben uns kaum Chancen erarbeiten können.“ Nach dem dritten Treffer verwalteten die Kickers das Ergebnis souverän.

Blick auf das nächste Spiel gegen Mainz

Trotz der Niederlage liegt der Fokus der Göppinger bereits auf dem nächsten Heimspiel. „Jetzt geht’s gegen Mainz darum, unsere Stärken an den Tag zu legen, um wichtige Punkte im Abstiegskampf in Göppingen zu behalten“, betont Colletti. Mit 24 Punkten steht Göppingen auf Rang 14. Ein Sieg gegen den FSV Mainz 05 II am Samstag, 15. März, wäre ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.