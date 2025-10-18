1. Göppinger SV: „Wir waren die bessere, aktivere Mannschaft“

Ein denkbar schlechter Start

Es waren keine zwei Minuten gespielt, da lag der 1. Göppinger SV bereits hinten. Nach einem frühen Foul im Strafraum zeigte Schiedsrichterin Karoline Wacker auf den Punkt. Cristian Gilés Sanchez verwandelte den Strafstoß zur 1:0-Führung für Türkspor Neckarsulm. „Wir hatten uns viel vorgenommen, bekommen aber mit der ersten Aktion viel zu einfach einen Elfmeter gegen uns. Nach einer Minute 1:0 hinten“, beschrieb Co-Trainer Daniel Budak die Schlüsselszene, die seinem Team sofort den Schwung nahm.

GSV reagiert kontrolliert und dominant

Trotz des frühen Rückschlags zeigte die Mannschaft Moral. Der GSV übernahm schnell die Kontrolle, diktierte das Tempo und setzte die Gastgeber mit langen Ballstafetten und hohem Pressing unter Druck. Doch wie schon in den Spielen zuvor fehlte der letzte Durchschlag. „Wir waren danach über 90 Minuten die bessere, aktivere Mannschaft“, betonte Budak. Pässe und Flanken fanden in der ersten Halbzeit allerings selten den passenden Abnehmer. Auch gefährliche Standardsituationen verpufften wirkungslos.

Druckphase nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel kam der 1. Göppinger SV mit viel Energie aus der Kabine. Bereits in den ersten Minuten drängte das Team auf den Ausgleich. Die nächste Chance leitete Oguzhan Kececi ein, seinen Pass lenkte Maximilian Ziesche knapp neben das Tor. Kurz darauf belohnte sich der GSV endlich: In der 60. Minute leitete Marcel Schmidts den Angriff klug ein, Kececi nahm Tempo auf und traf wuchtig zum 1:1. Der Treffer wirkte befreiend – der GSV blieb dran, spielte mutig und zielstrebig weiter.

Dicklhuber dreht die Partie – Göppingen am Drücker

In der 68. Minute erhöhte Kevin Dicklhuber auf 1:2. Im Gegenzug musste SV-Keeper Matthias Layer sich strecken um den Ausgleich zu verhindern. Der Sportverein war dem dritten Treffer näher als die Gastgeber dem Ausgleich. „Wir gehen in der zweiten Halbzeit verdient in Führung, haben noch Möglichkeiten zum 1:3“, so Budak. Tatsächlich war Göppingen dem dritten Treffer deutlich näher als Neckarsulm dem Ausgleich.

Bitterer Ausgleich in der Schlussphase

Doch wie schon so oft in dieser Saison wurde der GSV für seine Überlegenheit nicht belohnt. Ein unglücklicher Fehlpass leitete den Neckarsulmer Konter in der 87. Minute ein. Burak Alabas nutzte den Moment eiskalt und erzielte den 2:2-Endstand. „Wir bekommen in der Schlussphase nach einem Fehlpass den bitteren Ausgleichstreffer zum 2:2“, ärgerte sich Budak nach dem Schlusspfiff. Der Treffer raubte dem GSV den sicher geglaubten Auswärtssieg – ein Muster, das sich in den vergangenen Wochen immer wiederholte.

Leistung stimmt, Ertrag bleibt aus

Trotz des verpassten Sieges war die Leistung ein deutliches Lebenszeichen. Der GSV zeigte sich spielerisch verbessert, kämpferisch präsent und über weite Strecken dominant. Die Defensive stand stabil, das Mittelfeld arbeitete diszipliniert, und offensiv erspielte sich die Mannschaft genügend Chancen, um das Spiel zu entscheiden. Doch am Ende fehlte die Effizienz – erneut.

Der Punkt hilft zu wenig, aber er macht Mut

Mit dem Unentschieden in Neckarsulm bleibt der 1. Göppinger SV zwar im Tabellenkeller, doch der Auftritt macht Mut. Die Spieler nahmen den Kampf an, zeigten Moral und standen einem Auswärtssieg so nah wie lange nicht.

Blick nach vorn: Heimspiel gegen Pforzheim

Am kommenden Samstag empfängt der GSV den 1. CfR Pforzheim an der Hohenstaufenstraße. Der Tabellenvierte wird mit Selbstvertrauen anreisen, doch der GSV will den Schwung aus Neckarsulm mitnehmen. Die Richtung ist klar – jetzt müssen die Punkte folgen.