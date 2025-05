1. Göppinger SV: "Wir verabschieden uns erhobenen Hauptes“

Ungewohnter Beginn und frühe Rückschläge

Schon vor Anpfiff kam es zu einer ungeplanten Verzögerung: Die Partie in der PSD-Bank Arena musste aufgrund eines Verkehrsstaus ca. 30 Minuten später angepfiffen werden. Maximilian Ziesche fehlte aus erfreulichem Grund – er wurde zeitgleich zum zweiten Mal Vater.

Der GSV begann in einem offensiv interpretierten 4-5-1-System. In den Anfangsminuten neutralisierten sich beide Teams, nennenswerte Torchancen blieben zunächst aus. Dann jedoch nutzte der FSV Frankfurt zwei Situationen gnadenlos aus: In der 13. Minute traf Cas Peters nach einem Stockfehler von Jeffrey Idehen zum 1:0, nur acht Minuten später erhöhte Birkan Celik nach einem Ballverlust des GSV mit einem Flachschuss ins lange Eck auf 2:0 (21.).

Der GSV ließ sich davon nicht beirren. Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Kapitän Filip Milisic den fälligen Elfmeter zum 2:1-Anschluss in den Winkel (29.). In der Folge blieb Frankfurt das gefährlichere Team, doch Matthias Layer parierte stark, unter anderem gegen Celik (32.) und nach einem Kopfball (42.).

Frankfurt effizient – Göppingen bemüht

Ohne personelle Veränderungen ging der GSV in die zweite Halbzeit. Ein Distanzschuss von Henrick Selitaj (50.) sowie eine Glanzparade von Layer (51.) eröffneten eine lebhafte zweite Hälfte. In der 58. Minute verpasste Selitaj freistehend nach Vorarbeit von Adrian Freiwald den möglichen Ausgleich.

Trainer Gianni Coveli reagierte und brachte mit Yalman, Wolff und Cerimi neue Kräfte (58.), kurz darauf auch Noah Lulic und Mohamed Baroudi (69.). Doch inmitten dieser Umstellungen nutzte Frankfurt seine Effizienz: Lucas Hermes erhöhte in der 66. Minute trocken auf 3:1, Cas Peters schob zehn Minuten später nach Querpass unbedrängt zum 4:1 ein (76.).

Ein kurioses Eigentor von Tim Weißmann nach starker Einzelleistung von Baroudi brachte den GSV auf 2:4 heran (80.), doch erneut Cas Peters – mit seinem dritten Treffer – setzte mit dem 5:2-Endstand in der 82. Minute den Schlusspunkt.

Coveli: „Wir haben versucht, das letzte Fünkchen Hoffnung zu erhalten“

Cheftrainer Gianni Coveli zeigte sich nach Spielschluss realistisch und zugleich kämpferisch: „Wir haben versucht, das letzte Fünkchen Hoffnung zu erhalten und wollten mitspielen. Das ist uns auch über weite Strecken gelungen. Jedoch sah man heute auch die Qualität der Frankfurter, insbesondere im Abschluss.“

Mit Blick auf die kommende Zeit sagt Coveli: „Jetzt gehen wir den bitteren Gang zurück, werden uns neu aufstellen und versuchen mit aller Stärke wiederzukommen, sodass wir wieder in solchen Stadien spielen dürfen.“

Mack: „Wir stehen uns zu oft selbst im Weg“

Torwart-Trainer Florian Mack analysierte klar: „Ein verdienter Sieg für Frankfurt. Das Ergebnis ist unterm Strich sehr hart. Der GSV erarbeitet sich bis zum Schluss Spielanteile. Eine Vielzahl individueller Fehler führt zu den Gegentreffern, sodass sich der GSV oftmals selbst im Weg steht.“

Und doch überwiegt bei Mack der positive Blick: „Nach Spielende überwog Aufbruchstimmung in der Kabine. Der Verein hat Blut geleckt und in vielen Bereichen sehr viel gelernt. Das sind alles kostbare Erfahrungen.“

Für Mack ist klar: „Wir werden ab kommender Woche knallhart analysieren und uns dort verbessern, wo wir Notwendigkeit sehen. Das Regionalliga-Jahr mit all den Traditionsvereinen und Stadien hat Bock auf mehr gemacht.“

Struktur erhalten, Zukunft gestalten

Der Verein zieht ein klares Fazit: „Wir möchten unsere Entwicklungsreise weiter erfolgreich fortsetzen und dabei weiter bodenständig bleiben und auf Kontinuität setzen. Das hat uns bislang stark gemacht und wird auch weiter unsere Stärke bleiben“, so Mack.

„Jetzt werden wir aber zuerst einmal die Akkus aufladen und neue Energie tanken. Mit den Erfahrungswerten aus dieser Saison ist der Verein ganzheitlich betrachtet ein mächtiges Stück reifer geworden. Die aufgebaute Struktur werden wir definitiv beibehalten und die Professionalität weiter ausbauen.“

Respekt für Frankfurt – Ziel erreicht

FSV-Trainer Tim Görner zog ein rundum positives Fazit aus Frankfurter Sicht: „Wir wollten heute nochmals unsere Fans zum Abschluss begeistern und das ist uns überragend gelungen. Die Vielzahl der Chancen konnten wir ummünzen.“

Ein Extralob gab es für Cas Peters: „Mit dem Erreichen des Torschützenkönigs Cas Peters haben wir heute einen gelungenen Abschluss auf dem 5. Platz erzielt. Wir haben Vorfreude auf die neue Saison.“

Fazit: Würdevoller Abschied und neuer Anlauf

Der 1. Göppinger SV beendet die Saison auf Platz 17 mit 35 Punkten – punktgleich mit Eintracht Frankfurt II, aber mit der schlechteren Tordifferenz. Der Gang in die Oberliga steht fest. Und doch steht fest: Dieser Verein hat seine Spuren hinterlassen.

Er hat sich mutig der Herausforderung Regionalliga gestellt, sich entwickelt, gelitten, gelernt – und will zurückkehren. Mit Haltung. Mit Demut. Und mit einer klaren Botschaft: "Wir verabschieden uns erhobenen Hauptes. Wir kommen wieder."