1. Göppinger SV: "Wir sind uns dem Ernst der Lage komplett bewusst"

Schwierige Wochen liegen hinter dem 1. Göppinger SV – doch im Württemberg-Derby beim SSV Reutlingen am kommenden Samstag soll endlich die Wende gelingen. Nach zuletzt bitteren Niederlagen geht es für die Mannschaft nicht nur um drei Punkte, sondern auch darum, das verloren gegangene Selbstvertrauen zurückzugewinnen. „Wir wollen durch einen klaren Plan, maximalen Fokus und der bekannten Mentalität das Ruder aus eigener Kraft herumreißen“, sagt Torwart-Trainer Florian Mack mit Blick auf das traditionsreiche Duell an der Kreuzeiche. Vor einer großen Kulisse wollen die Göppinger zeigen, dass sie die Krise überwinden können.

Die Lehren aus dem Spiel gegen Singen Das jüngste Heimspiel gegen den Türkischen SV Singen war für den GSV erneut ein Rückschlag. GSV-Torhüter Enrico Alejandro Piu schildert seine Eindrücke: „In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, waren spielbestimmend, hatten unsere Chancen und haben kaum etwas zugelassen. Dann reicht ein unaufmerksamer Moment und wir gehen durch einen Elfmeter in Rückstand. In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal alles reingeworfen, aber das Quäntchen Glück hat gefehlt, dass der Ball reingeht.“ Trotz einer klaren Überlegenheit blieb Göppingen ohne Tor und musste die bittere 0:1-Niederlage hinnehmen.

Die aktuelle Situation Der Blick auf die Tabelle spricht eine deutliche Sprache: Der 1. Göppinger SV steht nach zehn Spieltagen mit lediglich acht Punkten auf Platz 17. Die Mannschaft ist damit unter Zugzwang und benötigt dringend ein Erfolgserlebnis. Florian Mack beschreibt die Lage eindringlich: „Die aktuelle Situation lässt sich sinnbildlich als Hackerangriff beschreiben. Der Virus in Form von Ergebnissen zieht seine Kreise und wird akuter. Entscheidend ist jedoch, dass die Schaltzentrale weiterhin funktioniert, wir täglich hart arbeiten und selbstkritisch mit uns umgehen.“ Für Mack ist klar: Nur durch Disziplin, Ruhe und Beharrlichkeit kann der Weg zurück auf die Siegerstraße gelingen.

Hoffnung und Mentalität

Trotz der Ergebnisse ist die Stimmung im Team nicht von Resignation geprägt. Enrico Alejandro Piu zeigt sich kämpferisch: „Krisen gibt es in allen Bereichen des Lebens, und die Kunst ist es, sich selbst wieder herauszuarbeiten. Genau an diesem Punkt sind wir gerade. Wir arbeiten in jedem Training hart und geben in den Spielen 100 %. Ich bin überzeugt, dass wir das Ruder herumreißen werden. Und wie man so schön sagt: Wer die Krise übersteht, geht am Ende gestärkt daraus hervor.“ Diese Haltung prägt die Mannschaft in der Vorbereitung auf das Derby.

Das Württemberg-Duell

Das Spiel beim SSV Reutlingen ist für den GSV nicht nur tabellarisch von Bedeutung, sondern auch emotional ein besonderes Highlight. Die Gastgeber rangieren mit zwölf Punkten im Mittelfeld, haben aber ebenfalls keinen großen Vorsprung auf die Abstiegsränge. Für Göppingen ist es die Chance, durch einen Derbysieg neuen Schwung zu gewinnen. Enrico Alejandro Piu freut sich auf die Partie ganz besonders: „Ich freue mich persönlich sehr auf das Spiel in Reutlingen, weil ich selbst fast acht Jahre dort gespielt habe und viele schöne Erinnerungen mit dem Verein verbinde. Trotzdem ruhen diese Erinnerungen für 90 Minuten. Denn für uns geht es nur um eins: die drei Punkte!“

Die Ausgangslage in der Tabelle

Mit nur acht Punkten aus den bisherigen Spielen steht der GSV in der Tabelle auf Platz 17, direkt vor Schlusslicht FC Denzlingen. Reutlingen rangiert mit zwölf Zählern auf Platz neun, liegt also nur vier Punkte vor den Göppingern. Ein Sieg könnte den GSV näher ans Mittelfeld heranbringen und gleichzeitig ein deutliches Signal im Kampf um den Klassenerhalt senden.

Die Erwartungen an die Partie

Die Mannschaft will das Vertrauen der Fans zurückzahlen und im Derby endlich wieder jubeln. Florian Mack bringt die Haltung des Teams auf den Punkt: „Wir behalten die Ruhe und sind uns dem Ernst der Lage komplett bewusst. Wir wollen durch einen klaren Plan, maximalen Fokus und der bekannten Mentalität das Ruder aus eigener Kraft herumreißen. Wir sind uns sicher, dass der liebe Fußballgott diese Beharrlichkeit belohnen wird und freuen uns auf eine überragende Kulisse in Reutlingen!“