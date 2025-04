1. Göppinger SV: "Wir sind Steh-Auf-Männchen und glauben fest daran"

Rückschlag gegen Walldorf bleibt nicht ohne Wirkung

Der späte K.o. gegen den FC-Astoria Walldorf am vergangenen Spieltag hallt in Göppingen noch immer nach. In der dritten Minute der Nachspielzeit entschied ein umstrittener Handelfmeter das Spiel zu Ungunsten des GSV, der nach einem leidenschaftlichen Auftritt mit leeren Händen dastand. Eine Niederlage, die schmerzt – und dennoch zusammenschweißt.

„Der späte und umstrittene K.o. gegen Walldorf war heftig und tat brutal weh. Wenn du mit all deinen Mitteln versuchst, dich maximal zu wehren, und wirst so bitter bestraft, ist das schwer in Worte zu fassen“, sagt Torwart-Trainer Florian Mack. Doch für Mack ist klar: Solche Erlebnisse können ein Team auch stärken. „Das Positive an solch einem Erlebnis ist, dass es in Erinnerung bleibt und uns weiter zusammenschweißt. Und genau so betrachten wir es in Göppingen.“

Der Glaube lebt – und die Erinnerung an vergangene Wunder

In der aktuellen Saison galt der 1. Göppinger SV nach einem desaströsen Start und langer Zeit auf dem letzten Tabellenplatz bereits als sicherer Absteiger. Doch die Mannschaft kämpfte sich zurück, steht nun punktgleich mit dem FC Gießen auf Platz 15 – der direkte Klassenerhalt ist weiterhin möglich. Florian Mack erinnert an die Erfahrungen des Vorjahres: „Wir sind Steh-Auf-Männchen und leben vom intensiven Glauben. Nachdem wir letztes Jahr zur selben Zeit als Lachnummer abgestempelt wurden – 0:2-Niederlage beim sicheren Absteiger Mutschelbach – sind wir sensationell aufgestanden.“

Auch diesmal sei der GSV noch lange nicht geschlagen. „Wer glaubt, Göppingen gibt auf, täuscht sich gewaltig und wird sich noch wundern. Solange der Klassenerhalt rechnerisch möglich ist, investieren wir weiterhin sämtliche Reserven und sind der festen Überzeugung, dass harte Arbeit am Ende der Saison belohnt wird.“

Intensive Vorbereitung – voller Fokus auf Freiburg

Die Trainingswoche vor dem Spiel im Dreisamstadion verlief konzentriert und fokussiert. Co-Trainer Joe Colletti lobt die Einstellung seiner Mannschaft: „Die Trainingseinheiten in dieser Woche waren intensiv. Wir haben voller Fokus auf das Spiel hintrainiert, die Jungs haben konzentriert gearbeitet.“

Für Colletti ist klar: „Die Spannung ist automatisch da, im Fußball ist alles möglich! Wir glauben in Göppingen alle daran, solange es rechnerisch möglich ist, in der Regionalliga zu verbleiben.“ Gegen die spielstarke U23 des SC Freiburg erwartet den GSV eine echte Herausforderung. „In Freiburg erwartet uns eine sehr spielstarke Mannschaft, welche mit sehr guten Einzelspielern bestückt ist. Wir versuchen mit allen Mitteln, die wir haben, dagegenzuhalten. Wir wollen Freiburg in dieser Saison zum zweiten Mal schlagen und damit ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzen!“

Emotionale Rückkehr für Tim Schraml

Für einen Spieler wird das Gastspiel im Dreisamstadion besonders emotional: Tim Schraml. Der zentrale Mittelfeldspieler debütierte einst unter Christian Streich in der Bundesliga-Mannschaft des SC Freiburg – in der zweiten Mannschaft des SC begann seine Karriere. Für Schraml schließt sich nun ein Kreis.

„Für mich ist das definitiv ein besonderes Spiel. Ich habe dort mein erstes Regionalligaspiel mit der zweiten Mannschaft gemacht – und ein paar Jahre später dann mein persönliches Highlight mit dem Bundesliga-Einsatz erlebt. Ich habe mich in Freiburg sehr wohl gefühlt, die Stadt war in dieser Zeit wie eine zweite Heimat für mich“, sagt Schraml. „Es wäre doch umso schöner, wenn wir ausgerechnet in Freiburg einen Befreiungsschlag landen könnten.“

Der Gegner: spielstark, jung, mit klarem Profil

Die zweite Mannschaft des SC Freiburg steht derzeit mit 46 Punkten auf Tabellenplatz acht. Der Drittligaabsteiger besticht wie in den Vorjahren durch seine starke Nachwuchsarbeit und die Entwicklung talentierter Spieler. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht derzeit Goalgetter Yann Sturm, der 20-jährige Angreifer aus dem eigenen NLZ hat bereits 15 Saisontore erzielt.

SC-Trainer Bernhard Weis, selbst ein ehemaliger Profi (unter anderem FC Augsburg, FC Bayern München II, Waldhof Mannheim), hat das Team taktisch stabilisiert. Weis stammt aus dem Freiburger Nachwuchsleistungszentrum und kennt die Strukturen bestens. Neben optimalen Trainingsbedingungen verfügt Freiburg II über das traditionsreiche Dreisamstadion, das an diesem Samstag erneut Austragungsort sein wird.

Am Wochenende muss Freiburg auf Fabian Rüdlin verzichten – der Mittelfeldspieler fehlt gesperrt nach der fünften Gelben Karte. Dennoch erwartet den GSV ein technisch versiertes, pressingstarkes Team mit hoher individueller Qualität.

Besondere Kulisse, besondere Herausforderung

Für Göppingen ist die Partie mehr als nur ein Ligaspiel. „Am Samstag freuen wir uns erst einmal auf das ehrwürdige Dreisamstadion und hoffen auf eine Vielzahl an Göppinger Fans in dieser besonderen Atmosphäre“, so Torwart-Trainer Florian Mack. Die Reise erfolgt am Spieltag. Der endgültige Kader wird erst nach dem Abschlusstraining bekannt gegeben. Ob verletzte oder angeschlagene Spieler zur Verfügung stehen, entscheidet sich kurzfristig.

Der Blick auf die Tabelle bleibt angespannt

Die Regionalliga Südwest bleibt in dieser Saison extrem eng und unberechenbar. Besonders die Entwicklung in der 3. Liga wirkt sich unmittelbar auf die Abstiegsregelung aus. Derzeit stehen drei Südwest-Vereine – SV Sandhausen, VfB Stuttgart II und Waldhof Mannheim – im Tabellenkeller der 3. Liga. Damit drohen bis zu fünf Absteiger aus der Regionalliga Südwest.

Göppingen teilt sich aktuell mit dem FC Gießen Rang 15, hat 31 Punkte auf dem Konto und liegt sechs Zähler hinter dem rettenden Ufer. In den verbleibenden vier Spielen zählt jeder Punkt, jedes Tor. Und gerade jetzt braucht es den besonderen Glauben – den, der diesen Verein bereits mehrfach ausgezeichnet hat.

Der GSV hat noch nicht aufgegeben

Tim Schraml bringt es abschließend auf den Punkt: „Wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Nach einem freien Ostersonntag standen wir am Montagmorgen wieder auf dem Platz und haben weitergearbeitet. Genau das ist der Weg – weitermachen, zusammenstehen, und in den letzten vier Spielen alles raushauen, was wir haben.“

Der 1. Göppinger SV hat in seiner ersten Regionalligasaison viele Widerstände überwunden. Die Partie in Freiburg ist die nächste große Prüfung. Doch der GSV reist mit einem klaren Ziel: nicht nur zu bestehen, sondern ein Zeichen zu setzen.