1. Göppinger SV: „Wir sind mit der Art und Weise sehr zufrieden heute“

Vorsichtiger Beginn mit taktischer Prägung

Von Beginn an begegneten sich beide Mannschaften mit Bedacht. Sowohl der 1. Göppinger SV als auch die TSG Backnang versuchten zunächst, kompakt zu stehen und Fehler zu vermeiden. Das Spiel war in der Anfangsphase stark von Taktik und Disziplin geprägt. Strafraumszenen blieben zunächst Mangelware, doch beide Teams suchten immer wieder nach Tiefe im Spielaufbau.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

In der 20. Minute gelang dem GSV der erste entscheidende Stich: Filip Milisic spielte einen sensationellen Ball über die gesamte Abwehrreihe, Denis Lübke nahm die Kugel direkt und vollendete eiskalt zum 1:0. Nur wenige Minuten später (28.) glich Backnang durch Niklas Benkeser aus, der nach einer Ecke aus dem Rückraum trocken abschloss. Vor der Pause parierte GSV-Torhüter Matthias Layer mehrfach stark – so etwa gegen Julien Birzer und in einer weiteren Situation mit dem Fuß im Strafraum.

Ein verändertes Gesicht nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel zeigte der GSV ein ganz anderes Gesicht. Der zur Pause eingewechselte Maximilian Ziesche brachte neuen Schwung in die Offensive. Schon in der 54. Minute stand er im Mittelpunkt: Nach einer unübersichtlichen Szene im Fünfmeterraum traf er zum 2:1. Nur zehn Minuten später erhöhte Filip Milisic per sicher verwandeltem Handelfmeter auf 3:1.

Dominanz und Effizienz in der Schlussphase

Mit der klaren Führung im Rücken spielte der GSV befreit auf. Bastian Frölich setzte Gentian Lekaj in Szene, der in der 72. Minute eiskalt zum 4:1 abschloss. In der Schlussphase blieb Göppingen das klar bessere Team. Die eingewechselten Spieler sorgten für frische Impulse – Chigaemezu Francis Ubabuike traf in der 89. Minute zum 5:1-Endstand.

Trainerstimme von Gianni Coveli

Trainer Gianni Coveli zeigte sich nach dem Spiel zufrieden, aber auch selbstkritisch: „Vielen Dank für die Glückwünsche. Wir haben in der ersten Halbzeit keine guten Lösungen gefunden. Das Gegentor zum Ausgleich ärgert mich. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine deutlich veränderte Körpersprache und das Gesicht gezeigt, welches wir uns vorstellen. Wir sind mit der Art und Weise sehr zufrieden heute, wie wir uns präsentiert haben. Dennoch werden wir die erste Halbzeit klar analysieren und aufarbeiten, das hätte durchaus böse enden können.“

Ein verdienter Befreiungsschlag

Nach einer ersten Halbzeit auf Augenhöhe dominierte der 1. Göppinger SV im zweiten Durchgang deutlich. Mit höherem Tempo, besserem Positionsspiel und einer klaren Körpersprache sicherte sich das Team einen verdienten 5:1-Sieg. Der Erfolg war nicht nur wichtig für die Tabelle, sondern auch ein deutliches Zeichen der Mannschaft an sich selbst.