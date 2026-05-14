1. Göppinger SV: "Wir sind hochmotiviert"

Es ist die Phase der Saison, in der Nervenstärke über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Für den 1. Göppinger SV, der aktuell mit 33 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz rangiert, zählt im drittletzten Spiel nur ein dreifacher Punktgewinn. Die Konkurrenz im Tabellenkeller ist dem Team von Trainer Gianni Coveli dicht auf den Fersen: Türkspor Neckarsulm weist ebenfalls 33 Zähler auf, während der FSV Hollenbach (32 Punkte) und der Türkische SV Singen (31 Punkte) nur darauf warten, jeden Fehler des GSV auszunutzen. In einem Umfeld, in dem bis zu fünf Mannschaften den Gang in die Verbandsliga antreten müssen, ist die Fehlermarge auf ein Minimum geschrumpft.

Die Zuversicht im Lager der Göppinger speist sich vor allem aus dem letzten Auftritt. Beim 1. CfR Pforzheim bewies die Mannschaft eine außergewöhnliche Moral, als sie einen 0:2-Rückstand durch einen späten Doppelpack von Gentian Lekaj noch in ein Unentschieden verwandelte. Daniel Budak blickt gegenüber FuPa daher positiv auf die anstehende Aufgabe: „Wir haben in Pforzheim in der zweiten Halbzeit die richtige Mentalität gezeigt.“ Diese psychologische Stabilität soll nun auch vor heimischem Publikum zum Tragen kommen, um den ersten Heimsieg der Schlussphase zu erzwingen.

Hochmotiviert in die entscheidende Trainingswoche

Die Vorbereitung auf das Duell gegen den Tabellensiebten verlief konzentriert und zielgerichtet. Innerhalb der Mannschaft ist der Ernst der Lage erkannt worden, ohne dabei in Hektik zu verfallen. Daniel Budak unterstreicht den Fokus der vergangenen Tage: „Die Trainingswoche war gut und wir sind hochmotiviert, das Spiel für uns zu entscheiden, um einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.“ Die Intensität in den Einheiten war spürbar, denn jedem Akteur ist bewusst, dass gegen den SV Oberachern die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt werden können.

Die offene Rechnung aus der Hinrunde

Zusätzliche Motivation ziehen die Göppinger aus der Erinnerung an das Hinspiel. Damals musste man sich in Oberachern trotz einer zwischenzeitlichen Führung durch Maximilian Ziesche am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Maximilian Weiß und Nico Huber drehten die Partie seinerzeit zugunsten der Gastgeber. Diese bittere Niederlage vor 267 Zuschauern soll nun korrigiert werden. Der SV Oberachern reist zwar als Tabellensiebter mit 48 Punkten an, hat aber keinen direkten Einfluss mehr auf das Rennen um die Vizemeisterschaft, was dem 1. Göppinger SV die Chance bietet, über den Kampfgeist zum Erfolg zu kommen.