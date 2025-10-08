1. Göppinger SV: „Wir nehmen die aktuelle Ergebniskrise sehr ernst“

Der 1. Göppinger SV steckt in der Krise. Vor dem Oberliga-Heimspiel gegen den FC 08 Villingen mahnt Torwarttrainer Florian Mack zu klaren Analysen, Geduld und Geschlossenheit. Trotz des Fehlstarts soll der GSV mit Leidenschaft die Wende schaffen.

Rückblick auf die Niederlage in Reutlingen Die Ernüchterung nach dem 0:2 beim SSV Reutlingen war groß. Wieder hatte sich der 1. Göppinger SV viel vorgenommen, wieder geriet die Mannschaft durch individuelle Fehler in Rückstand. Florian Mack, Torwarttrainer, brachte es deutlich auf den Punkt: „Leider haben wir es erneut nicht geschafft, fehlerfrei zu agieren und gehen vor der Pause in Rückstand. Dadurch tragen wir in der zweiten Halbzeit wieder mal einen schweren Rucksack und haben es dann gegen sehr kompakte und disziplinierte Reutlinger schwer, den notwendigen Druck aufzubauen. Das sind Muster, welche uns seit Wochen begleiten. Reutlingen brachte die notwendige Effizienz auf den Platz und siegte verdient.“

Zwischen Krise und Verantwortung Die Worte des Torwarttrainers sind ein Bekenntnis zur Verantwortung – aber auch ein Hinweis auf die Herausforderungen, die der Verein derzeit durchlebt. „Wir nehmen die aktuelle Ergebniskrise sehr ernst und sind uns gleichermaßen der Arbeit aus dem vergangenen Jahrzehnt bewusst. Die Kunst ist nun, mit der notwendigen Widerstandsfähigkeit, Ruhe und Klarheit im Kopf durch diese Krise zu steuern“, sagt Mack. Es sind Worte, die verdeutlichen, dass der GSV in diesen Tagen mehr braucht als nur sportliche Lösungen – nämlich mentale Stärke und Geschlossenheit.

Eine Trainingswoche voller Klarheit Die Fehleranalyse wurde im Göppinger Lager intensiv betrieben. Florian Mack beschreibt die Stimmungslage im Team sachlich, aber mit Nachdruck: „Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen und sprechen intern Klartext. Dass die Kritik und Unzufriedenheit im Umfeld wächst, ist völlig nachvollziehbar. Unsere Fans möchten mit uns Siege feiern und zurück in die Erfolgsspur gelangen.“ Dabei betont er, dass man konstruktive Kritik nicht nur annehme, sondern auch als Teil des Entwicklungsprozesses begreife. „Mit konstruktiver Kritik können wir leben und stellen uns dieser sehr selbstkritisch. Allerdings möchte ich an dieser Stelle auch betonen, dass wir uns explizit gegen Hass und Hetze gegenüber einzelnen Verantwortlichen distanzieren.“

Blick auf den Gegner Villingen

Mit dem FC 08 Villingen wartet am Samstag ein Gegner, der eine ähnliche Achterbahnfahrt hinter sich hat. Gemeinsam mit dem GSV war Villingen in die Regionalliga aufgestiegen, beide Vereine mussten nach nur einer Saison wieder den bitteren Gang zurück in die Oberliga antreten. Florian Mack erinnert an intensive Begegnungen in den vergangenen Jahren: „Villingen ist mit uns in die Regionalliga aufgestiegen und ebenfalls wieder in die Oberliga mit abgestiegen. Sie hatten in den vergangenen Monaten auch mit großen Turbulenzen zu kämpfen und wurden stets von großem Druck begleitet.“

Ein Gegner mit viel Qualität

Die Tabelle weist Villingen derzeit auf Platz elf mit 14 Punkten aus elf Spielen aus, während Göppingen mit acht Zählern tief im Tabellenkeller steckt. Trotzdem mahnt Mack zur Vorsicht: „Villingen besitzt enorm viel Qualität und ein beeindruckendes Umfeld mit sehr viel Potenzial. Wir erinnern uns gerne an stets emotionale und intensive Duelle auf Augenhöhe vor. Ich bin mir sicher, dass das auch am Samstag der Fall sein wird, wir können uns auf eine spannende Partie freuen.“ Die Schwarz-Weißen aus dem Schwarzwald haben in dieser Saison schon mehrfach ihre Offensivstärke gezeigt, wenngleich auch ihre Defensive verwundbar ist.

Das große Ziel: endlich die Wende

Für den 1. Göppinger SV steht am Samstag weit mehr auf dem Spiel als nur drei Punkte. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge ist die Mannschaft dringend auf ein Erfolgserlebnis angewiesen. Die Tabelle zeigt die Dramatik: Mit nur acht Punkten aus elf Spielen belegt der GSV aktuell den 17. Platz. Ein Sieg könnte das Team wieder näher an die rettenden Ränge heranführen.

Fokus auf Mentalität und Geschlossenheit

Die Botschaft des Trainerteams ist klar: Ruhe bewahren, harte Arbeit leisten, das Mindset schärfen. Mack formuliert es eindringlich: „Wir wollen durch einen klaren Plan, maximalen Fokus und der bekannten Mentalität das Ruder aus eigener Kraft herumreißen.“ Die Spieler wissen, dass sie im Heimspiel gegen Villingen nicht nur für Punkte, sondern auch für Glaubwürdigkeit kämpfen. Die Kulisse an der Hohenstaufenstraße soll ihnen dabei Rückenwind geben.

Ein Spiel mit Signalwirkung

Wenn der 1. Göppinger SV am Samstag auf den FC 08 Villingen trifft, dann ist es mehr als nur ein Duell zweier Regionalliga-Absteiger. Es ist ein Spiel, in dem Mentalität, Widerstandsfähigkeit und Leidenschaft im Vordergrund stehen werden. Die Fans erwarten Antworten, die Mannschaft will liefern. Mit Florian Macks Worten gilt es, das Ruder herumzureißen und die Krise in eine Chance zu verwandeln.