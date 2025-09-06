1. Göppinger SV: "Wir müssen uns nun schütteln"

Traumstart durch Denis Lübke

Der GSV erwischte den perfekten Auftakt. Bereits in der dritten Minute fasste sich Denis Lübke ein Herz und wuchtete den Ball aus der Distanz trocken ins rechte Eck – ein Traumstart für die Gäste. Mannheim war sichtlich überrascht vom aggressiven Beginn der Göppinger, die in den ersten Minuten mutig und variabel nach vorne spielten. Chancen von Luca Piljek und Maximilian Ziesche hätten die Führung sogar noch ausbauen können.

Mannheim kommt besser ins Spiel

Nach einer Viertelstunde stabilisierte sich der Gastgeber und suchte über das konsequente Pressing den Weg zurück in die Partie. Immer wieder tauchte Mannheim gefährlich vor dem Tor von Enrico Alejandro Piu auf, doch der GSV-Schlussmann zeigte eine starke Leistung und hielt unter anderem gegen Alexander Esswein und Enes Olgun Tubluk glänzend. Mit viel Einsatz verteidigte Göppingen die Führung und ging mit dem 1:0 in die Halbzeit.

Bitterer Ausgleich direkt nach Wiederanpfiff

Die zweite Halbzeit begann unglücklich. In der 51. Minute nutzte Alexander Esswein eine Unachtsamkeit und traf mit einem trockenen Schuss ins linke Eck zum Ausgleich. „Nach dem Ausgleich müssen wir wieder in Führung gehen. Aber entweder du hast den Flow oder nicht. Und heute war es Mannheim“, resümierte Osipidis. Tatsächlich verpassten die Göppinger die erneute Führung: Ein scharfer Freistoß von Kevin Dicklhuber segelte gefährlich in den Strafraum, eine Direktabnahme von Gabriel Galinec wurde auf der Linie geklärt.

Pander entscheidet die Partie

Das Spiel blieb bis in die Schlussviertelstunde hinein völlig offen. Beide Mannschaften hatten Gelegenheiten, das entscheidende Tor zu erzielen. Doch in der 79. Minute unterlief Levin Steinbrenner ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Mannheim schaltete blitzschnell, Pasqual Pander nutzte die Gelegenheit und wuchtete den Ball ins linke Eck. Trotz aller Bemühungen und offensiver Wechsel gelang dem GSV der Ausgleich nicht mehr.

Die Stimmen zum Spiel

Osipidis fand klare Worte: „Wir müssen uns nun schütteln, weiter an unseren Abläufen arbeiten. Es geht weiter!“ Für ihn überwog trotz des Rückschlags der Stolz auf den leidenschaftlichen Auftritt seiner Mannschaft.

Auch Mannheims Trainer Marcel Abele würdigte die Gäste: „Die Jungs sind immer weitermarschiert. Sie haben bis zum Schluss an den Sieg geglaubt und gehen zwar sehr glücklich, aber auch verdient gewonnen. Hut ab an meinen Kapitän heute, was er abgeliefert hat – ein echter Leader.“

Highlights der Partie

Neben dem Traumtor von Lübke in der Anfangsphase prägten starke Paraden von Piu und intensive Zweikämpfe das Spiel. In der 33. Minute verpasste Ziesche mit einer Direktabnahme das mögliche 2:0, während Mannheim durch Esswein und Tubluk mehrfach gefährlich wurde. Nach der Pause sorgte zunächst Esswein für den Ausgleich, ehe Galinec knapp am erneuten Führungstreffer scheiterte. Die Entscheidung fiel schließlich durch den Treffer von Pander, der einen Fehler eiskalt bestrafte.

Fazit und Ausblick

Der 1. Göppinger SV verkaufte sich beim Tabellenführer teuer, stand aber am Ende ohne Punkte da. Leidenschaft, Wille und Kampfgeist stimmten – die Effizienz entschied die Partie zugunsten Mannheims. Mit acht Punkten rangiert der GSV im Mittelfeld der Tabelle.