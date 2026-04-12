1. Göppinger SV: "Wir müssen uns natürlich kurz schütteln"

Von Beginn an agierte der Gast aus Göppingen mit einer klaren Marschroute. Co-Trainer Pavlos Osipidis beobachtete eine starke Anfangsphase seiner Elf und sagte gegenüber FuPa: „Wir sind von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft, übernehmen die Kontrolle und haben zwei, drei Möglichkeiten, um in Führung zu gehen.“ Der GSV setzte die Singener früh unter Druck, doch die Belohnung blieb zunächst aus. „Die Chancen bleiben leider ungenutzt. Singen geht gefühlt mit der ersten Torchance in Führung“, bilanzierte Pavlos Osipidis den Spielverlauf der ersten halben Stunde, als Cheick Oumar Coulibaly in der 27. Minute das 1:0 für den Türkischen SV Singen markierte.

Der Rückschlag brachte die Mannschaft jedoch nicht nachhaltig aus dem Konzept. „Wir müssen uns natürlich kurz schütteln, die Jungs stecken das gut weg“, beschrieb der Co-Trainer die Phase nach dem Gegentreffer. Die Antwort folgte prompt: Nur zwei Minuten später erzielte Marcel Schmidts (29.) den Ausgleich. Der GSV blieb am Drücker und drehte die Partie durch Gentian Lekaj in der 32. Minute komplett. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Bastian Frölich (45.) sogar auf 3:1. Laut Pavlos Osipidis war dies der verdiente Lohn für den betriebenen Aufwand: „Wir schaffen es, das Spiel zu drehen und gehen verdient mit 1:3 in die Halbzeit.“

Kampfgeist unter zunehmendem Druck

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spielgeschehen merklich. Die Souveränität des ersten Durchgangs wich einer gewissen Passivität. „Wir kommen aus der Halbzeit raus, sind ein bisschen passiv, haben nicht die Kontrolle wie in der ersten Halbzeit und kriegen natürlich den Anschlusstreffer“, analysierte der Co-Trainer. In der 58. Minute verkürzte Jonas Zimmermann auf 2:3, was die Begegnung wieder völlig offen gestaltete. „Dann haben wir uns etwas schwer getan. Wir mussten uns etwas stabilisieren, haben natürlich leidenschaftlich gekämpft“, so Osipidis.

Leidenschaftliche Defensive sichert den Dreier

In der Schlussphase entwickelte sich eine reine Abwehrschlacht, in der die Göppinger alles in die Waagschale warfen. Zwar gab es laut dem Co-Trainer „zwei, drei gute Möglichkeiten, Umschaltmomente, die wir nicht gut nutzen, nicht gut ausspielen“, doch der Fokus lag auf der Sicherung des Ergebnisses. „Ansonsten verteidigen wir sehr leidenschaftlich, sehr stark. Wir haben alles reingewevorfen und verdienen uns auch diesen Sieg mit diesem Auftreten“, lobte Pavlos Osipidis die Mentalität der Truppe.

Vertrauen für die kommenden Aufgaben

Der Erfolg ist für den 1. Göppinger SV mehr als nur drei Punkte für die Statistik; er ist ein Balsam für die geschundene Seele der letzten Wochen. „Vor allem auch, was die letzten Wochen betrifft, tut das einfach gut. Das gibt uns jetzt noch ein bisschen Vertrauen für die nächsten Wochen. Wir sind sehr glücklich über diesen Sieg“, resümierte ein erleichterter Pavlos Osipidis. Mit 30 Punkten steht der GSV punktgleich mit Singen, rangiert aber aufgrund der Tordifferenz auf Platz 13. Dieser Schwung soll nun mit in das nächste Heimspiel genommen werden, wenn am Samstag, 18.04.2026, um 14 Uhr der SSV Reutlingen an der Hohenstaufenstraße gastiert.