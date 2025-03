1. Göppinger SV: "Wir möchten mit aller Macht Platz 13 zementieren"

Wiedergutmachung für das Hinspiel

Die Erinnerungen an das Hinspiel gegen Kassel sind aus Göppinger Sicht wenig erfreulich. Die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli unterlag vor heimischem Publikum mit 0:2. Besonders die Anfangsphase wurde verschlafen, sodass Kassel früh durch Treffer von Severo Sturm (2.) und Benjamin Hadzic (16.) komfortabel in Führung ging. "Das war unser schwächstes Heimspiel in der Vorrunde. Wir hatten keine Spannung und kein gutes Zweikampfverhalten, verdiente Niederlage", resümiert Coveli rückblickend.

Auch Kapitän Filip Milisic erinnert sich an die Partie: "Da haben wir die Anfangsphase komplett verschlafen und lagen relativ früh mit 0:2 hinten. Anschließend war es sehr schwer für uns, wieder zurück ins Spiel zu gelangen." Diese Fehler sollen im Rückspiel unbedingt vermieden werden.

Die Erwartungen an das Rückspiel

Im Rückspiel möchten die Göppinger ein anderes Gesicht zeigen und sich für die Hinspielniederlage revanchieren. "Wir wollen unsere guten Leistungen aus 2025 auch in Kassel auf den Platz bringen und gegen einen direkten Konkurrenten punkten", betont Coveli. "Kassel konnte 2025 bereits zehn Punkte aus vier Spielen einfahren, das wird unsere Sinne nochmals schärfen."

Auch Milisic sieht die Partie als richtungsweisend: "Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen als im Hinspiel und auch in Kassel punkten. Wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe wird, aber wir sind bereit."

Personalsituation: Schraml gesperrt, Kader weitgehend vollständig

Mittelfeldmotor Tim Schraml fehlt in Kassel gesperrt, nachdem er gegen Mainz die Gelb-Rote Karte sah. "Seine Sperre als Denker und Lenker im zentralen Bereich schmerzt besonders", erklärt Torwart-Trainer Florian Mack. Doch ansonsten kann Coveli auf einen breiten Kader zurückgreifen. "Die Mannschaft ist nach dem überzeugenden Heimauftritt bestens gelaunt und sich den Aufgaben in den kommenden Wochen sehr bewusst."

Göppingen will Platz 13 behaupten

Aktuell rangiert der GSV auf dem 13. Tabellenplatz – dem ersten Nichtabstiegsplatz. Doch aufgrund der möglichen Abstiegsregelung durch den Ausgang der 3. Liga könnte dieser Platz noch nicht endgültig ausreichen. "Wir möchten mit aller Macht Platz 13 zementieren und werden alles zur Verfügung Stehende in dieses Ziel investieren", sagt Mack. "Damit entscheiden wir selbst über unsere sportliche Zukunft und möchten uns nicht in die Abhängigkeit der Konkurrenz sowie des Ausgangs in der 3. Liga begeben."

Zudem betont Mack die wachsende Unterstützung rund um den Verein: "Es ist toll zu sehen, welche breite Fanszene rund um den GSV entsteht. Diese Euphorie möchten wir Woche für Woche befeuern und haben das Ziel, die organisierte Fanszene kontinuierlich auszubauen."

Kassel: Heimstark und formstark

Kassel hat sich nach der Winterpause in starker Verfassung präsentiert und holte aus den letzten vier Spielen zehn Punkte. Im aktuellen "Powerranking" der Regionalliga Südwest belegen die Hessen Platz vier. Besonders Jan Dahlke, der im Winter von Wormatia Worms kam, sorgte mit sieben Treffern bereits für Furore. Allerdings wird er aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre fehlen. Dafür stehen mit Lukas Rupp und Yannick Stark zwei erfahrene Ex-Profis im Kader.

Trainer René Klingbeil, ehemaliger Profi unter anderem beim Hamburger SV und Erzgebirge Aue, hat Kassel stabilisiert. Die Hessen spielen im traditionsreichen Auestadion, das einen Zuschauerschnitt von über 2000 pro Heimspiel hat. Der Klub hat eine bewegte Geschichte mit Erfolgen in der 2. Bundesliga und einer Insolvenz im Jahr 1998, nach der der Verein neu gegründet wurde.

Die Statistik vor dem Spiel

Der 1. Göppinger SV hat sieben Punkte aus den letzten vier Spielen geholt und möchte seine aufsteigende Form bestätigen. Die Auswärtsbilanz ist mit Platz 15 in der Formtabelle allerdings ausbaufähig. Kassel hingegen ist nach der Winterpause eine der formstärksten Mannschaften der Liga. "Wir möchten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugen und an unsere Grenzen gehen", erklärt Coveli. "Wenn wir erneut fokussiert auftreten und als Einheit agieren, können wir auch in Kassel punkten."

Filip Milisic ergänzt: "Es wird darauf ankommen, von der ersten Minute an konzentriert und aggressiv in die Zweikämpfe zu gehen. Kassel hat eine starke Mannschaft, aber wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir mithalten können."

Der 1. Göppinger SV ist hochmotiviert, in Kassel wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Das Ziel ist klar: "Wir wollen mit allem, was wir haben, dagegenhalten und uns für das Hinspiel revanchieren", so Coveli abschließend.