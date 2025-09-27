1. Göppinger SV: „Wir laufen seit Wochen unserem Anspruch hinterher“

Starker Beginn, aber keine Tore

Von der ersten Minute an zeigte sich der 1. Göppinger SV aggressiv und bemüht, das Spiel zu kontrollieren. Besonders Kevin Dicklhuber und Maximilian Ziesche setzten früh erste Akzente, doch die klaren Chancen blieben zunächst aus. Der TSV Singen konzentrierte sich darauf, das Tempo zu verschleppen und stand kompakt. Mitte der ersten Halbzeit wurde die Partie intensiver, ohne dass zwingende Torchancen entstanden.

Der Nackenschlag durch einen Strafstoß

Völlig überraschend gingen die Gäste nach 35 Minuten in Führung. Nach einem Foul von Maximilian Ziesche entschied Schiedsrichter Koray Aydin auf Elfmeter. Albert Malaj verwandelte zum 0:1. Die Führung stellte den Spielverlauf auf den Kopf und sorgte für spürbare Verunsicherung beim GSV. Dennoch reagierte die Mannschaft sofort und drängte auf den Ausgleich. Kevin Dicklhuber und Gentian Lekaj hatten noch vor der Pause die besten Gelegenheiten, doch der starke Torhüter Josip Barjasic hielt Singen im Spiel.

Göppingen drückt nach der Pause

Mit frischem Elan kam der GSV aus der Kabine. Trainer Pavlos Osipidis brachte Luca Piljek und Chigaemezu Francis Ubabuike, die sofort für Belebung sorgten. Schon in der 47. Minute hatte Luca Piljek den Ausgleich auf dem Fuß, doch er scheiterte am Keeper. In dieser Phase war der GSV drückend überlegen. Singen beschränkte sich auf Konter, doch die Gastgeber vergaben eine Chance nach der anderen.

Hektische Schlussphase ohne Happy End

Die Partie wurde mit zunehmender Spielzeit hektischer. Chancen von Kevin Dicklhuber, Maximilian Ziesche und später Antonio Babic blieben ungenutzt. In der Schlussviertelstunde war es Torhüter Enrico Alejandro Piu, der seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel hielt. Doch auch die Schlussoffensive brachte nicht den ersehnten Treffer. Ein Handspiel im Strafraum der Gäste in der Nachspielzeit blieb ungeahndet, zwei weitere Schüsse wurden in höchster Not geblockt. Am Ende jubelte der Aufsteiger, während die Gastgeber ratlos zurückblieben.

Trainerstimmen nach dem Spiel

Pavlos Osipidis wirkte nach der Partie sichtlich enttäuscht: „Auch heute kontrollieren wir das Spiel und bekommen aus dem Nichts einen Elfmeter gegen uns. Und danach müssen wir einfach ein, zwei setzen. Dann bin ich mir sicher, dass es anders verläuft. Wir suchen keine Ausreden und reden auch nichts schön. Wir sind selbst am unzufriedensten mit der Situation. Das ist im Moment alles andere als einfach. Aber wir werden trotzdem weitermachen!“

Auch Gästetrainer Ali Günes räumte die spielerische Überlegenheit der Göppinger ein: „Wir wussten, dass es schwer wird und Göppingen hat das Spiel kontrolliert. Letztendlich waren wir die glücklichere Mannschaft. Das war extrem wichtig heute. Für uns zählt weiter in jedem Spiel alles zu geben und 90 Minuten zu kämpfen. Als Aufsteiger werden wir immer der Außenseiter sein. Ich wünsche Göppingen alles, alles Gute, dass sie schnell wieder da unten herauskommen.“

Blick auf die Tabelle

Mit dieser Niederlage verschärft sich die Situation für den 1. Göppinger SV. Nach zehn Spielen stehen nur acht Punkte auf dem Konto, was Platz 17 bedeutet. Die Abstiegszone rückt gefährlich nah, während der Abstand auf das Tabellenmittelfeld wächst. Der Türkische SV Singen dagegen klettert mit diesem Auswärtssieg auf zehn Punkte und verschafft sich Luft im Tabellenkeller.