1. Göppinger SV: "Wir kassieren zu einfach zu viele Gegentore"

Mutiger Start wird früh bestraft

Göppingen trat von Beginn an selbstbewusst auf, suchte sofort die Tiefe und presste hoch. Schon in der 2. Minute setzte Kevin Dicklhuber Chigaemezu Francis Ubabuike in Szene, dessen Hereingabe Gentian Lekaj nur knapp verpasste. Doch die frühe Initiative wurde nicht belohnt. In der 8. Minute schlug Ali-Eren Ersungur eiskalt zu und brachte die Karlsruher mit einem satten Schuss ins lange Eck mit 1:0 in Führung.

Die Partie blieb danach temporeich, beide Teams lauerten auf Fehler. Adrian Freiwald prüfte den KSC-Keeper gleich mehrfach aus der Distanz, Denis Lübke und Kevin Dicklhuber verpassten weitere Chancen. Doch während Göppingen die Möglichkeiten ungenutzt ließ, schlugen die Gastgeber kurz vor der Pause erneut zu. In der 41. Minute überlupfte Frederik Recktenwald Torhüter Matthias Layer nach einem langen Ball und erhöhte auf 2:0. Brutale Effizienz nach zwei Schüssen aufs Tor – der GSV ging mit einem Rückstand in die Kabine.

Starke Antwort nach der Pause

Nach der Pause zeigte der GSV die richtige Reaktion. Mit Maximilian Ziesche für Luca Piljek kam neuer Schwung in die Offensive. In der 58. Minute wurde der Aufwand belohnt: Kevin Dicklhuber zirkelte den Ball nach Vorarbeit von Ubabuike sehenswert ins Tor – nur noch 1:2.

Nur fünf Minuten später war das Spiel endgültig wieder offen. Einen Freistoß von Kevin Dicklhuber köpfte Filip Milisic zum 2:2-Ausgleich ein. Die Göppinger Fans schöpften neue Hoffnung, die Mannschaft war nun klar am Drücker. Weitere Chancen durch Gentian Lekaj und Adrian Freiwald blieben jedoch ungenutzt.

Späte Rückschläge brechen den Willen

Das Spiel wurde Mitte der zweiten Halbzeit hektischer. Beide Teams kämpften um jeden Ball, die Kulisse wurde lauter. Matthias Layer rettete sein Team zweimal stark gegen Nico Engel, ehe die bittere Wende kam. In der 81. Minute köpfte Marlon Dinger nach einer Ecke unbedrängt zur erneuten Karlsruher Führung ein.

Trotz aller Bemühungen fand Göppingen keine Antwort mehr. In der Nachspielzeit wurde der GSV endgültig bestraft: Nach einem Ballverlust im eigenen Aufbau lief Bekem Can Bicki allein auf das Tor zu und stellte in der 94. Minute den 4:2-Endstand her. „Wenn dir die Kacke am Schuh klebt, ist es unglaublich schwer, da wieder rauszukommen“, brachte Daniel Budak die Enttäuschung auf den Punkt.

Ein Muster wiederholt sich

Das Fazit ist ernüchternd: Erneut zeigte der 1. Göppinger SV über weite Strecken ein dominantes Spiel, erneut verpasste es die Mannschaft, ihre Chancen konsequent zu nutzen – und erneut bestraften die Gegenspieler jede Nachlässigkeit. „Trotzdem werden wir uns wieder aufrichten und hart arbeiten und den Glauben an die Wende nicht verlieren“, betonte Daniel Budak nach dem Schlusspfiff.

Blick auf die Tabelle

Nach dieser Niederlage steht der GSV mit acht Punkten aus neun Spielen auf Rang 14 der Tabelle. Die abstiegsbedrohten Plätze rücken gefährlich nahe, sodass die kommenden Spiele von enormer Bedeutung sind.