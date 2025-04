1. Göppinger SV: „Wir haben leidenschaftlich gekämpft“

Früher Rückstand verhindert Punktgewinn

In einer intensiven und temporeichen Partie brachte Filip Milisic den Aufsteiger per Foulelfmeter in Führung (24.), ehe Homburg durch Minos Gouras (40.) und Markus Mendler (69.) das Spiel drehte. Zuvor hatte GSV-Schlussmann Enrico Alejandro Piu einen Strafstoß pariert (49.). „Wir haben leidenschaftlich gekämpft, allen Widerständen getrotzt und einen enorm hohen Aufwand betrieben“, sagte Göppingens Trainer Gianni Coveli nach der Partie.

Auftakt unter schwierigen Bedingungen

Die Ausgangslage war für die Göppinger alles andere als ideal. „Durch Stau und dichten Verkehr waren wir erst 1:15 Stunden vor Anpfiff im Stadion“, berichtete Coveli. Hinzu kamen berufsbedingte Ausfälle und eine insgesamt dünn besetzte Personaldecke. Dennoch startete der GSV engagiert in die Partie, hatte in der Anfangsphase jedoch Mühe mit dem variabel kombinierenden Gastgeber.

GSV-Torwarttrainer Florian Mack erklärte: „Homburg kombinierte in den Anfangsminuten mutig in unsere Hälfte. Nach der Anfangsphase kamen wir besser ins Spiel, haben den Respekt abgelegt.“ Trotz optischer Überlegenheit der Gastgeber hielt der GSV die Partie offen.

Milisic trifft vom Punkt – Piu wächst über sich hinaus

Die Führung fiel nach einem schnellen Konter: Bastian Frölich überwand mit einem langen Ball die komplette Homburger Kette, Henrick Selitaj wurde im Strafraum zu Fall gebracht – Elfmeter. Milisic verwandelte sicher (24.). Kurz vor der Pause gelang Homburg jedoch der Ausgleich: Gouras stand im Zentrum goldrichtig und vollendete nach einer scharfen Hereingabe (40.).

Direkt nach Wiederanpfiff bot sich Homburg die Riesenchance zur Führung. Nach einem Foul von Yannik Wolff entschied Schiedsrichter Maximilian Prölss auf Strafstoß – doch Piu parierte den Versuch von David Hummel glänzend. „Enrico hat heute mehrfach überragend reagiert“, lobte Mack.

Mendler dreht das Spiel – Göppingen fehlt das Glück

Die Entscheidung fiel in der 69. Minute: Nach einem Diagonalball durch den Strafraum stand Markus Mendler am langen Pfosten frei und schob zum 2:1 ein. Trotz mehrerer Wechsel und eines hohen läuferischen Aufwands gelang dem GSV nicht mehr das Tor. Emmanuel McDonald hatte in der Nachspielzeit per Seitfallzieher noch eine letzte Gelegenheit, verzog aber (90.+4).

„Unserem Spiel fehlte die notwendige Ruhe im Ballbesitz. Zu viele einfache Ballverluste führten dazu, dass Homburg immer wieder Gelegenheiten zum Tempogegenstoß hatte“, analysierte Mack. Das Eckenverhältnis von 13:3 zugunsten Homburgs unterstreicht die Dominanz der Hausherren in der zweiten Halbzeit.

Coveli: „Wir werden zurückkommen“

Trotz der Niederlage blickt Trainer Coveli nach vorne: „An den beiden Gegentreffern hat man heute die Homburger Erfahrung gesehen. In unserem jugendlichen Elan hatten wir zu viele schnelle Ballverluste. Aber wir haben schon oft lernen müssen, mit Rückschlägen umzugehen und werden auch jetzt wieder erfolgreich zurückkommen.“

Auch Homburgs Trainer Roland Seitz lobte den Einsatz seiner Mannschaft, monierte jedoch die fehlende Chancenverwertung: „Wir hätten das Spiel früher entscheiden können.“

Regeneration und Fokus auf Villingen

Nach dem kräftezehrenden Abend richtet sich der Blick beim GSV auf die nächste Partie. „Wir werden ab morgen früh den Fokus auf Villingen legen und uns wieder bestmöglich vorbereiten“, so Mack. Trotz kurzer Regenerationszeit wolle man weiter hart arbeiten, um die nötigen Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.

„Die bislang erlebten Erfahrungen in der Regionalliga haben uns reifen lassen“, so Mack weiter. „Insofern werden wir nicht die Ruhe verlieren.“