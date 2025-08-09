1. Göppinger SV: „Wir haben heute ein ganz anderes Gesicht gezeigt“

Starker Start bei drückender Hitze

Von der ersten Minute an suchte der GSV den Weg nach vorne. Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen, die aggressiv pressten, die Räume eng hielten und dem FC Nöttingen kaum Entfaltungsmöglichkeiten gaben. Bereits in der 3. Minute zwang Mohamed Baroudi Nöttingens Torhüter Thilo Marksteiner zu einer Glanztat, kurz darauf wurde ein Kopfball von Maximilian Ziesche nach einer Ecke geblockt. Auch in den folgenden Minuten setzte Göppingen den Gegner im Spielaufbau unter Druck, erzwang Fehler und kam immer wieder gefährlich in den letzten Drittel.

Besonders auffällig: das hohe Tempo im Ballbesitz und die konsequente Arbeit gegen den Ball. „Die Mannschaft hat heute ein anderes Gesicht gezeigt. Das hatten wir uns auch vorgenommen. Der Wille war eindeutig vorhanden“, erklärte Ziesche nach der Partie.

Kompakt und zweikampfstark

Nöttingen tat sich in dieser Phase schwer, gefährliche Offensivaktionen zu entwickeln. Ein Versuch in die Tiefe in der 6. Minute wurde von Filip Milisic abgefangen, wenig später erarbeitete sich Göppingen nach Ballgewinn von Marcel Schmidts erneut eine Ecke. Die beste Gelegenheit in dieser Phase hatte Adrian Freiwald, der nach feiner Vorarbeit von Henrick Selitaj knapp am rechten Pfosten vorbeischoss (20.).

Die Hausherren meldeten sich erst in der 40. Minute gefährlich zu Wort, als Salvatore Catanzano plötzlich frei zum Abschluss kam – Matthias Layer im GSV-Tor parierte stark im kurzen Eck. Mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Ausgeglichene zweite Hälfte

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Tempo hoch, wenngleich zwingende Möglichkeiten zunächst ausblieben. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, bis Nöttingen nach einer knappen Stunde zur größten Chance des Spiels kam: Catanzano köpfte aus kurzer Distanz – wieder war Layer zur Stelle.

Göppingen reagierte mit frischen Kräften: Luca Wöhrle und Kevin Dicklhuber kamen für Luca Piljek und Ziesche, kurz darauf ersetzte Berk Yalman den starken Gabriel Galinec. Eine Gelegenheit von Selitaj (73.) verpuffte ebenso wie ein Freistoß von Dicklhuber, der deutlich über das Tor ging.

Strittige Szenen in der Schlussphase

Die Schlussviertelstunde brachte noch einmal hitzige Momente. In der 79. Minute ging Baroudi im Strafraum zu Boden – statt Elfmeter entschied der Schiedsrichter auf Schwalbe und zeigte dem Göppinger Gelb. „Im letzten Drittel hat leider der entscheidende Pass oder die entscheidende Aktion gefehlt, um den verdienten Siegtreffer zu erzielen“, resümierte Ziesche.

Nöttingen kam in dieser Phase nur noch einmal gefährlich vor das Tor, doch Yalman klärte im Strafraum in höchster Not. Kurz vor dem Ende setzte Dicklhuber einen Schuss aus der zweiten Reihe knapp neben den Pfosten. Die vierminütige Nachspielzeit blieb ohne große Chancen – und so blieb es beim torlosen Remis.

Ein Punkt mit gemischten Gefühlen

Trainer Mario Klotz zog ein klares Fazit: „Wir haben heute ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Aber es ist uns leider nicht gelungen, ein Torerfolg zu erzielen. Wir müssen weiter hart an uns arbeiten.“ Die Leistung in Nöttingen war zwar deutlich verbessert, dennoch überwog kurz nach Abpfiff das Gefühl, zwei Punkte liegen gelassen zu haben.

Mit dem Punktgewinn bleibt der GSV nach zwei Spieltagen noch ohne Sieg, hat aber gezeigt, dass er den Kampf in der Oberliga mit Entschlossenheit annimmt.