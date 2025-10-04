1. Göppinger SV: „Wir haben es nicht geschafft, Druck aufzubauen"

Ein Derby mit hoher Intensität

Das Württemberg-Derby an der Kreuzeiche begann mit viel Disziplin auf beiden Seiten. Beide Mannschaften starteten kompakt, lauerten auf Fehler und vermieden überhastete Aktionen. Enrico Alejandro Piu im Göppinger Tor war in den Anfangsminuten kaum gefordert, auch Dominik Hozlinger auf Reutlinger Seite erlebte einen ruhigen Beginn. Bis zur Mitte der ersten Halbzeit blieb es ein Abtasten, ohne gefährliche Strafraumszenen.

Reutlingen schlägt eiskalt zu

Die erste nennenswerte Offensivaktion brachte sofort die Führung für die Hausherren. Nach einer Flanke verlängerte Konstantinos Markopoulos den Ball, Tom Ruzicka stand goldrichtig und vollendete in der 21. Minute zum 1:0. Von da an wurde die Partie intensiver, die Zweikämpfe giftiger, das Derby lebte nun vom Kampf. Göppingen stemmte sich leidenschaftlich gegen den Rückstand, doch kurz vor der Pause schlug der SSV erneut zu. Nach einem Göppinger Freistoß nutzte Yannick Toth den schnellen Gegenzug und erhöhte in der 42. Minute auf 2:0.

Kompakte Reutlinger verteidigen den Vorsprung

In der zweiten Hälfte versuchte der GSV alles, um wieder ins Spiel zu kommen. Trainer Pavlos Osipidis brachte frische Kräfte. Chancen waren da – ein Kopfball von Filip Milisic in der 70. Minute ging nur knapp über die Latte, auch Gentian Lekaj kam frei zum Kopfball, doch zu zentral. Reutlingen verteidigte mit viel Leidenschaft und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.

Der GSV läuft an – die Belohnung bleibt aus

Die Göppinger investierten viel, warfen in der Schlussphase alles nach vorne, doch die zwingenden Abschlüsse blieben Mangelware. Stattdessen hätte Reutlingen sogar erhöhen können, als Konstantinos Markopoulos mit einem Distanzschuss und einem Heber gefährlich wurde. Am Ende blieb es beim 0:2 aus Sicht des GSV – ein Ergebnis, das den Spielverlauf klar widerspiegelte.

Das Fazit des Trainers

Trainer Pavlos Osipidis zeigte sich nach der Partie ehrlich und selbstkritisch: „In der ersten Halbzeit hatten wir beiderseits Mittelfeldpressing mit effizienten Reutlingern. Beide Teams können in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit haben es die Reutlinger leidenschaftlich verteidigt und gewinnen am Ende verdient. Wir haben es nicht geschafft, genügend Druck aufzubauen. Glückwunsch an Reutlingen.“

Ein Blick auf die Tabelle

Nach der Niederlage steht der 1. Göppinger SV mit acht Punkten aus elf Spielen weiter im Tabellenkeller. Mit 14:19 Toren rangiert das Team auf Platz 17. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist zwar knapp, doch die Tendenz bleibt alarmierend. An der Kreuzeiche wurde deutlich, dass es aktuell vor allem an Effektivität im Abschluss fehlt – genau dort muss der GSV in den kommenden Wochen ansetzen.