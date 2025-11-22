1. Göppinger SV: „Wir haben es heute überragend gemacht“

Hohe Intensität von Beginn an

Die Partie in der c-Team Arena begann mit enormem Tempo. Beide Teams suchten früh offensive Lösungen, kombinierten schnell und attackierten mit viel Mut. Der Göppinger SV setzte Ravensburg bereits in den Anfangsminuten unter Druck und zwang den Gegner zu langen Bällen. Gleichzeitig verteidigte die Viererkette aufmerksam, sodass die erste Chance der Gastgeber durch Nesreddin Kenniche sofort von Milisic blockiert wurde. Auch auf der Gegenseite kam Luca Piljek zu einem ersten Abschluss, den Ramon Castellucci im Ravensburger Tor jedoch parierte.

Ausgeglichene Phase mit Chancen auf beiden Seiten

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Matthias Layer musste bei einem gefährlichen Freistoß von Simon Schwarz eingreifen, während Adrian Freiwald per Schlenzer knapp verzog. Es entwickelte sich eine temporeiche Begegnung, geprägt von intensiven Zweikämpfen und mutigen Vorstößen – ein Spiel, das jederzeit in beide Richtungen kippen konnte.

Führung mit dem Halbzeitpfiff

Kurz vor dem Pausenpfiff spielte der GSV einen Konter perfekt aus. Über mehrere Stationen gelangte der Ball zu Luca Piljek, der ins rechte Eck abschloss. Der Treffer mit dem Pausenpfiff war nicht nur ein psychologischer Vorteil, sondern belohnte auch die disziplinierte und strukturierte Spielweise der Göppinger im ersten Durchgang.

Göppingen übernimmt die Kontrolle

Die zweite Halbzeit startete genauso intensiv wie die erste geendet hatte. Ravensburg suchte sofort den Ausgleich, doch der GSV verteidigte kompakt. Als Filip Milisic im Aufbau einen Fehler erzwang und Adrian Freiwald dazwischen spritzte, resultierte daraus das 2:0: Gentian Lekaj schob nach dem Ballgewinn eiskalt ein. Der Treffer gab dem GSV endgültig Sicherheit.

Von Minute zu Minute übernahm Göppingen mehr Kontrolle. Ravensburg kam zwar über Standards zu Halbchancen, doch Matthias Layer zeigte sich zuverlässig. Spätestens nach dem 3:0 war die Partie entschieden: Castellucci parierte zweimal herausragend, doch erneut stand Gentian Lekaj richtig und verwertete den Nachschuss. Die Gäste dominierten das Geschehen und ließen dem Gastgeber kaum mehr Raum zur Entfaltung.

Ein Sieg, der in der Höhe verdient ist

Mit zunehmender Spieldauer wurde deutlich, wie stabil die Göppinger Struktur inzwischen ist. Hohe Laufarbeit, klare Abläufe, mutige Offensivaktionen – und immer wieder Lekaj, Piljek und Freiwald als ständige Unruheherde. Ravensburg kam in der Schlussphase kaum mehr zu zwingenden Aktionen, während der GSV souverän und konzentriert agierte.

Trainerlob nach starker Mannschaftsleistung

Trainer Gianni Coveli zeigte sich nach Abpfiff erleichtert und stolz auf seine Mannschaft. Sein Satz hallte lange nach: „Wir haben es heute überragend gemacht.“ Er erklärte weiter: „Wir hatten im letzten Halbjahr eine schwierige Phase hinter uns. Glücklicherweise konnten wir diese Entwicklung stoppen und uns wieder hart zurückarbeiten. Nun geht es wieder in die richtige Richtung. Meine Mannschaft kann sowohl auf Rasen als auch Kunstrasen performen. Das war heute nicht entscheidend. Wir haben es heute überragend gemacht.“

Ein Sieg mit Bedeutung

Das 3:0 in Ravensburg ist mehr als nur ein Auswärtserfolg – es ist ein Statement. Der GSV hat gezeigt, dass er nicht nur gegen direkte Konkurrenten bestehen kann, sondern auch gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Mit nun 21 Punkten verschafft sich Göppingen Luft im Tabellenkeller und geht mit breiter Brust in die kommenden Aufgaben.