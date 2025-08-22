1. Göppinger SV: „Wir haben eine sehr reife Leistung gezeigt“

Ein Derby voller Emotionen

Schon vor dem Anpfiff war die Anspannung im WWG-Sportpark spürbar. 900 Zuschauer sorgten für eine mitreißende Derby-Atmosphäre, in der die Gäste von Beginn an hellwach waren. Trainer Mario Klotz hatte sein Team akribisch auf die robuste Spielweise der Normannia vorbereitet – mit Erfolg. „Es war zu erwarten, dass Gmünd mit ihrer Robustheit versuchen wird, den Spielfluss zu unterbrechen und somit unsere spielerische Stärke zu unterbinden“, so Klotz. „Entsprechend galt es, zunächst in die Zweikämpfe zu kommen und diese für uns zu entscheiden. Dies ist uns gelungen.“

Stabile Defensive als Grundlage

Von Beginn an stand der GSV defensiv kompakt und ließ kaum Räume für die Gmünder Offensive. Auch auf lange Bälle, mit denen der Gegner immer wieder versuchte, Druck aufzubauen, war die Mannschaft bestens eingestellt. „Wir haben dem Gegner keine Räume gelassen, sodass Gmünd keine spielerischen Lösungen fand und größtenteils mit langen Bällen agierte. Aber auch hierauf hatten wir uns eingestellt und haben diese gut verteidigt“, erklärte Klotz zufrieden.

Diese defensive Stabilität gab dem GSV die nötige Sicherheit, um nach vorne mutig zu agieren. Immer wieder blitzte die spielerische Qualität der Mannschaft auf, die sich folgerichtig mehrere gute Chancen erarbeitete.

Der Führungstreffer als Befreiung

Nach einer intensiven Anfangsphase belohnte sich der GSV in der 39. Minute. Luca Piljek nutzte einen abgefälschten Schuss zur 1:0-Führung. Verteidiger Bastian Frölich, einer der Garanten für die Stabilität in der Abwehr, fasste den ersten Durchgang treffend zusammen: „Wir haben gut ins Spiel reingefunden, direkt den Kampf angenommen, gewusst, was uns hier erwartet. In der 1. Halbzeit die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen und keine Torchance zugelassen. Dagegen selbst super Chancen rausgespielt, es hätte schon früher ein Tor fallen müssen. Dann aber belohnt sich Luca durch den abgefälschten Schuss, wir gehen absolut verdient in Führung.“

Kaltschnäuzigkeit im richtigen Moment

Auch nach der Pause blieb das Bild unverändert: Gmünd erhöhte zwar den Druck, doch Göppingen hielt geschlossen dagegen und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. In der 60. Minute war es schließlich Antonio Babic, der mit dem 2:0 für die Vorentscheidung sorgte.

Frölich lobte die Effizienz seiner Mannschaft: „In der zweiten Halbzeit hat Normannia den Druck erhöht, wir haben aber im richtigen Moment das 0:2 gemacht. Dann wurde es ein bisschen wilder, viele gelbe Karten – wir haben es gut runtergespielt und unterm Strich absolut verdient gewonnen.“

Disziplin bis zum Schlusspfiff

Auch in der hektischen Schlussphase, in der die Partie von vielen Zweikämpfen und kleinen Nickligkeiten geprägt war, behielt der GSV die Ruhe. Angetrieben von der Führung und der stabilen Defensive spielten die Gäste den Sieg souverän nach Hause.

Ein Sieg mit Signalwirkung

Der Auswärtssieg im Derby ist mehr als nur ein Prestigeerfolg. Mit nun sieben Punkten aus vier Spielen klettert der GSV auf Platz fünf der Tabelle und etabliert sich in der Spitzengruppe der Oberliga Baden-Württemberg. Trainer Klotz sieht den Trend bestätigt: „Wir konnten unseren Aufwärtstrend bestätigen und gehen als verdienter Sieger aus diesem Derby.“

Auch Bastian Frölich richtet den Blick nach vorne: „Jetzt genießen wir den Sieg und das lange Wochenende, um den Schwung in die nächste Woche mitzunehmen. Wir arbeiten weiter hart unter der Woche und dann erwartet uns schon das nächste Derby!“

Fokus auf das nächste Topspiel

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: Bereits am kommenden Samstag wartet das nächste schwere Spiel. Es geht dann zum TSV Essingen, der bislang eine makellose Bilanz aufweist. Der GSV reist jedoch mit breiter Brust an. Die zuletzt gezeigten Leistungen geben der Mannschaft nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch den Beweis, dass sie mit jedem Gegner in der Liga auf Augenhöhe agieren kann.

Fazit

Mit dem 2:0-Erfolg im Stauferderby hat der 1. Göppinger SV ein klares Zeichen gesetzt. Disziplin, Geschlossenheit und Effizienz waren die Schlüssel zum Sieg. „Ein großes Kompliment an die Mannschaft“, fasste Mario Klotz zusammen. „Wir haben heute eine sehr reife Leistung gezeigt.“ Dieser Sieg ist nicht nur ein Prestigeerfolg, sondern auch ein wichtiger Schritt, um den eigenen Anspruch in der Oberliga zu untermauern: oben mitspielen zu wollen – mit harter Arbeit, klarem Plan und einer Mannschaft, die als Einheit auftritt.