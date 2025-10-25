1. Göppinger SV: „Wir haben alles reingeworfen“

Ein Spiel mit offenem Visier

Von Beginn an entwickelte sich an der Hohenstaufenstraße ein offener Schlagabtausch. Kein Abtasten, keine Zurückhaltung – beide Teams suchten den direkten Weg nach vorn. Bereits in den ersten Minuten kam Bastian Frölich zu einem ersten Abschluss, kurz darauf reagierte Torhüter Matthias Layer glänzend gegen Akın Ulusoy. Es war der Auftakt zu einem intensiven Duell zweier Teams, die alles in die Waagschale warfen. Sowohl der GSV als auch der CfR suchten das Risiko, setzten früh Akzente und zeigten, warum ihre Begegnungen in der Vergangenheit stets von hoher Spannung geprägt waren.

Pforzheim trifft – Göppingen antwortet doppelt

Die Zuschauer sahen ein unterhaltsames Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde hatten die Gäste den Ball erstmals im Tor, doch der Treffer zählte wegen Abseits nicht. Wenig später fiel dann das 0:1: Eine unübersichtliche Szene im Strafraum nutzte Niklas Koroll in der 36. Minute zur Führung für Pforzheim. Der Gegentreffer wirkte jedoch wie ein Weckruf für den GSV.

Nur sechs Minuten später sorgte Luca Piljek mit einer sensationellen Einzelaktion für den Ausgleich. Der Stürmer fasste sich ein Herz und schlenzte den Ball unhaltbar zum 1:1 ins Netz. Es war der Moment, der das Spiel drehte. Noch vor der Pause setzte Oguzhan Kececi nach: Mit einem wuchtigen Schuss ins linke Eck brachte er den GSV mit 2:1 in Führung (44.).

Leidenschaft und Kontrolle nach dem Wechsel

Nach der Pause blieb die Partie intensiv. Beide Mannschaften suchten weiter den Weg nach vorn, die Zweikämpfe wurden härter, das Spieltempo blieb hoch. Göppingen verteidigte die Führung mit Geschick und großem Einsatz. Kevin Dicklhuber und Frölich führten das Pressing an, während Milisic und Steinbrenner in der Abwehr kompromisslos agierten. In der 57. Minute hatte Frölich die Chance, auf 3:1 zu erhöhen, schoss jedoch über das Tor. Auch Kececi blieb nach einem starken Solo am Pforzheimer Torhüter hängen.

Pforzheim drängt – Layer hält den Sieg fest

Der CfR Pforzheim erhöhte in der Schlussphase den Druck. Die Einwechslungen von Joao Victor Silveira Schick und Walter Vegelin brachten frische Offensivpower, doch Matthias Layer im Göppinger Tor war in bestechender Form. Einen gefährlichen Kopfball von Dominik Salz parierte er ebenso stark wie einen Fernschuss von Schick. „Dass wir bis zum Schluss alles wegverteidigen mussten, war uns klar“, sagte Göppingens Gianni Coveli nach der Partie. „Riesen Kompliment an die Mannschaft, wie sie heute aufopferungsvoll alles reingeworfen hat.“

Der späte Schlusspunkt durch Babic

In der Nachspielzeit machte der GSV alles klar: Der eingewechselte Antonio Babic blieb eiskalt und traf flach ins linke Eck – 3:1 (90.+2). Der Treffer war der emotionale Schlusspunkt einer intensiven Partie, die einmal mehr zeigte, dass Leidenschaft und Teamgeist auch gegen favorisierte Gegner zum Erfolg führen können.

Das Fazit: Ein Sieg der Moral

„Wir haben uns diese Woche sehr intensiv auf Pforzheim vorbereitet und wollten heute wieder vieles besser machen“, betonte Gianni Coveli. „Das gesamte Trainerteam ist heute mit einem guten Gefühl ins Spiel gegangen. Wir wussten um die Schwere der Aufgabe.“ Pforzheims Trainer Thomas Herbst gratulierte fair: „Herzlichen Glückwunsch an Göppingen. Wir haben uns das heute anders vorgestellt. Es war ein sehr intensives Spiel, und uns fehlten heute die Basics. Wir haben heute auch keine Emotionen ins Spiel gebracht.“

Blick nach vorne: Rückenwind für Oberachern

Mit diesem Erfolg beendet der 1. Göppinger SV seine Durststrecke und sammelt wichtige Punkte im Tabellenkeller. Der Heimsieg gegen eines der offensivstärksten Teams der Liga war nicht nur verdient, sondern auch ein Signal an die Konkurrenz. Nächste Woche geht es für den GSV zum SV Oberachern – mit neuem Selbstvertrauen und der Erkenntnis, dass Einsatz, Disziplin und Leidenschaft die Schlüssel zum Erfolg bleiben.