1. Göppinger SV: "Wir haben aber ein klares Ziel: Heimsieg"

Die Anspannung an der Hohenstaufenstraße ist förmlich greifbar, wenn am morgigen Freitagabend um 18:30 Uhr der Anpfiff ertönt. Es ist nicht nur ein Spiel am Feiertag, es ist ein Duell um die Existenz in der Liga. Göppingens Co-Trainer Pavlos Osipidis bringt die Stimmungslage im Vorfeld gegenüber FuPa auf den Punkt: „Wir respektieren den Gegner, haben aber ein klares Ziel: Heimsieg!“ Diese Entschlossenheit ist notwendig, denn die Konkurrenz im Tabellenkeller schläft nicht, und jeder Punktverlust könnte fatale Folgen für den weiteren Saisonverlauf haben.

Die personellen Voraussetzungen für dieses „Sechs-Punkte-Spiel“ gestalten sich ambivalent. Eine positive Nachricht gibt es in der Defensive: Adrian Freiwald kehrt zurück und steht der Mannschaft wieder zur Verfügung, was für zusätzliche Stabilität sorgen dürfte. Weniger sicher ist der Einsatz einer weiteren Säule: Hinter Oguzhan Kececi steht aktuell noch ein großes Fragezeichen. Ein herber Verlust ist hingegen bereits verbrieft, denn Maximilian Ziesche fällt für das morgige Spiel sicher aus. Das Trainerteam muss also einmal mehr improvisieren, um die Lücken im Kader zu schließen und eine schlagkräftige Einheit auf den Rasen zu schicken.

Defensive Stabilität als Basis für den Erfolg

Mut macht der Blick auf das vergangene Wochenende. Im schweren Auswärtsspiel beim FC 08 Villingen erkämpfte sich der 1. Göppinger SV ein torloses 0:0-Remis. Vor 380 Zuschauern überzeugte die Mannschaft vor allem durch eine disziplinierte Defensivleistung. Torhüter Enrico Alejandro Piu hielt seinen Kasten sauber.

Die brisante Lage im Tabellenklassement

Die Tabelle verdeutlicht die enorme Wichtigkeit der kommenden 90 Minuten. Der 1. Göppinger SV rangiert derzeit mit 32 Punkten auf dem 13. Platz, unmittelbar gefolgt vom FSV Hollenbach (31 Punkte). Der morgige Gegner, Türkspor Neckarsulm, belegt mit 30 Punkten den 15. Rang und lauert punktgleich mit dem Türkischer SV Singen. Nur der FSV 08 Bietigheim-Bissingen (21) und der FC Denzlingen (19) scheinen bereits abgeschlagen.

Erinnerungen an das dramatische Hinspiel

Zusätzliche Motivation schöpft die Mannschaft aus dem Hinspiel gegen Türkspor Neckarsulm, das vor 150 Zuschauern in einem packenden 2:2-Unentschieden endete. Damals geriet der GSV früh durch einen Foulelfmeter von Cristian Gilés Sanchez (2. Minute) in Rückstand, konnte die Partie aber durch Treffer von Oguzhan Kececi (63.) und Kevin Dicklhuber (76.) zunächst drehen. Erst kurz vor dem Ende markierte Burak Alabas (87.) den Ausgleich für die Neckarsulmer. Dieser späte Punktverlust aus der Vorrunde schmerzt noch immer und soll nun vor heimischem Publikum durch einen dreifachen Punktgewinn vergessen gemacht werden.