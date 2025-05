1. Göppinger SV: "Wir bleiben weiter eklig"

Ein Erfolg, der neue Energie freisetzt

Der späte 1:0-Sieg beim TSV Steinbach Haiger war für den 1. Göppinger SV mehr als ein einfacher Auswärtssieg. Nach intensiven Wochen ohne Erfolgserlebnis kehrte das Team zurück in die Erfolgsspur – und schöpft daraus spürbar neue Kraft.

„Die Eindrücke aus Steinbach mitzunehmen war natürlich phänomenal. Wir waren bestens auf den Gegner vorbereitet, hatten natürlich auch das notwendige Spielglück. Genau diese Kombination ist aber Grundvoraussetzung, um in der Regionalliga Zählbares einzufahren“, bilanziert Torwart-Trainer Florian Mack.

Dass der Erfolg über die Punkte hinaus Wirkung zeigt, ist für Mack klar: „Die freigewordenen Emotionen nach dem späten Siegtreffer und der sieglosen Durststrecke zuvor waren sinnbildlich für unsere bisherige Regionalliga-Reise und offenbaren den Teamgeist sowie den Charakter der Mannschaft. Wir ergeben uns keinesfalls kampflos, bleiben weiter eklig – und um uns zu totzukriegen, müssen schon schwere Geschütze aufgefahren werden.“

Relegationsmodus aktiviert – Göppingen bleibt im Spiel

Mit nun 34 Punkten liegt der GSV auf Platz 16 – jeweils einen Punkt hinter dem FSV Mainz 05 II und dem FC Gießen. Die Situation bleibt angespannt, doch in Göppingen herrscht Klarheit über den Ernst der Lage.

„Wir betrachten den Saisonendspurt wie eine erneute Relegation, für welche wir uns qualifiziert haben. Relegation können wir. Das bedeutet, wir müssen in erster Linie vollumfänglich unsere Hausaufgaben erledigen“, erklärt Florian Mack.

Auch Co-Trainer Daniyel Budak bestätigt die volle Fokussierung im Team: „Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft und voller Freude nach der gezeigten Leistung in Steinbach. Aber auch sehr erleichtert darüber, dass wir wieder einen Dreier einfahren konnten.“

Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Offenbach verlief gut: „Die Trainingswoche war sehr intensiv und konzentriert von der Mannschaft. Man spürt regelrecht, dass die Mannschaft weiß, um was es geht.“

Kickers Offenbach als Maßstab – auf und neben dem Platz

Mit Kickers Offenbach reist am Samstag ein Gegner mit großer Geschichte und ebenso großem Anspruch an. Der Traditionsverein liegt mit 60 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und hat sich auf Vizemeisterkurs stabilisiert.

„Am Samstag freuen wir uns erst einmal auf einen Festtag für den GSV und die traditionsreichen Kickers aus Offenbach“, sagt Florian Mack. „Solche Spiele hat sich jeder im Verein verdient.“

Der GSV weiß um die Qualität und Infrastruktur der Hessen: „Mit ihren Möglichkeiten in der Mannschaft sowie im Verein mit ihren überragenden Fans sowie der Infrastruktur setzen sie die Maßstäbe in der Regionalliga.“

Das Hinspiel auf dem Bieberer Berg bleibt in positiver Erinnerung: „Das hat jeder von uns trotz der Niederlage in bester Erinnerung. Für solche Highlights arbeiten wir täglich hart!“

Respekt für Neidhart – sportlich und menschlich

Besonderer Respekt gilt dem OFC-Trainer Christian Neidhart. „Abseits des Spiels sind unsere Gedanken beim Offenbacher Coach Christian Neidhart, welcher aus gesundheitlichen Gründen am Samstag leider nicht dabei sein kann. Wir wünschen ihm das Allerbeste, schnelle Genesung und dass er wieder schnell an der Seitenlinie stehen wird, egal wohin es ihn im Sommer ziehen wird.“, betont Mack.

„Kritiker haben wir bestmöglich gekontert“

Göppingen hat sich von Beginn an auf eine schwierige Saison vorbereitet. Dass der Klassenerhalt über den letzten Spieltag entschieden werden könnte, war intern lange klar.

„Innerhalb der Mannschaft und des Trainerteams haben wir uns von Beginn an darauf eingestellt, dass die Entscheidung am letzten Spieltag fallen wird“, so Mack.

Den Gegenwind von außen hat man im Verein bewusst ferngehalten: „Kritiker und Bedenkenträger haben wir mit unseren Mitteln bestmöglich gekontert und versucht, diese negative Energie von der Mannschaft bestmöglich fernzuhalten. Mit Ausnahme des Villingen-Spiels ist uns das über die Saison hinweg gut gelungen.“

Budak: „Jedes Spiel hat Endspielcharakter“

Auch für Co-Trainer Daniyel Budak ist die Ausgangslage vor dem Spiel gegen Offenbach eindeutig: „Am Samstag erwarte ich eine tolle Kulisse sowie eine Offenbacher Mannschaft mit viel Erfahrung und Qualität, die uns alles abverlangen wird.“

Die Atmosphäre im Saisonendspurt erinnert Budak an das Aufstiegsjahr: „Es fühlt sich momentan ein bisschen an wie die Relegation zur Regionalliga vergangenes Jahr, da jedes Spiel Endspielcharakter hat.“

Der Fußballgott und das letzte Wort

Noch zwei Spiele hat der GSV, um den Klassenerhalt zu schaffen. Einmal zu Hause gegen Offenbach – und zum Abschluss auswärts beim direkten Konkurrenten Trier. Dass es eng bleibt, war erwartbar.

„Uns zeichnet innere Stärke aus, sowohl in sehr guten wie auch in sehr schwierigen Zeiten besonnen zu agieren und bis zum Schluss zielgerichtet zu arbeiten“, erklärt Mack.

Und dann bleibt da noch der Glaube – an die eigene Arbeit, die Mannschaft, und vielleicht auch an etwas Höheres.

„Wer auch immer sich das Drehbuch des Regionalliga-Endspurts überlegt hat, besitzt entweder sehr viel Talent oder eine blühende Fantasie“, sagt Mack zum Schluss. „Wir glauben jedenfalls an den lieben Fußballgott und sind fest davon überzeugt, dass sich harte Arbeit am Ende ausbezahlt macht.“

Fazit: Der GSV bleibt standhaft – gegen Gegner, Druck und Zweifel

Der GSV geht ohne Sperren in das Heimspiel gegen Kickers Offenbach. Welche Spieler zur Verfügung stehen, entscheidet sich kurzfristig. Auf dem Platz werden 90 Minuten plus Nachspielzeit über das nächste Kapitel im Abstiegskampf entscheiden.

Göppingen weiß um die Schwere der Aufgabe – aber auch um den eigenen Weg. Und wie Florian Mack es beschreibt: "Wir ergeben uns keinesfalls kampflos, bleiben weiter eklig und um uns zu totzukriegen, müssen schon schwere Geschütze aufgefahren werden."