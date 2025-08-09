1. Göppinger SV verpflichtet Stürmer mit Regionalliga-Erfahrung

Der 1. Göppinger SV hat seine Offensivabteilung kurz vor dem nächsten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg verstärkt. Mit Antonio Babic stößt ein 21-jähriger Stürmer zum Team, der trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung in der Oberliga gesammelt hat. Ausgebildet in der Jugend der Stuttgarter Kickers, führte ihn sein Weg über den SGV Freiberg, den FC Holzhausen und die TSG Backnang nun nach Göppingen.

Seine fußballerischen Grundlagen erhielt Antonio Babic bei den Stuttgarter Kickers, wo er ab der U15 verschiedene Jugendmannschaften durchlief. Dort spielte er unter anderem in der U17- und U19-Bundesliga Süd/Südwest und sammelte wertvolle Erfahrung.

Nach seiner Zeit bei den Blauen wechselte Babic zum SGV Freiberg. Dort schaffte er den Sprung in den Herrenbereich, kam in der Regionalliga Südwest allerdings nur zu zwei Einsätzen. Parallel spielte er erfolgreich in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg des SGV.

Oberliga-Einsätze in Holzhausen und Backnang

Seinen nächsten Karriereschritt machte der Stürmer beim FC Holzhausen, wo er in der Saison 2023/24 in 19 Oberligapartien auflief. Zwar traf er nur einmal, zeigte aber Einsatzbereitschaft und Präsenz im Offensivspiel. Deutlich treffsicherer präsentierte sich Babic in der vergangenen Saison für die TSG Backnang: In 28 Einsätzen gelangen ihm sieben Tore und sechs Vorlagen – eine Bilanz, die seine Entwicklung unterstreicht.

Neustart in Göppingen

Seit dem 1. Juli war Babic vereinslos, ehe er nun beim 1. Göppinger SV unterschrieb. Der Wechsel bietet ihm die Chance, seine positive Entwicklung fortzusetzen und in einer ambitionierten Oberligamannschaft eine zentrale Rolle einzunehmen. Mit seiner Erfahrung aus fast 50 Oberligaspielen und seiner Vielseitigkeit im Angriff bringt er genau die Qualitäten mit, die Göppingen in der Offensive verstärken können.

Ein Transfer mit Perspektive

Für den 1. Göppinger SV bedeutet die Verpflichtung von Antonio Babic nicht nur eine sofortige Verstärkung, sondern auch eine Investition in die Zukunft. Der junge Stürmer steht am Beginn seiner besten Fußballjahre und hat bereits bewiesen, dass er in der Oberliga Tore erzielen und Vorlagen liefern kann. In Göppingen will er nun den nächsten Schritt gehen.