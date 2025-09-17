1. Göppinger SV verliert, Normannia Gmünd gewinnt torreich

Regionenliga - 14.09.2025

SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim - 1.FC Normannia Gmünd 2:5 (1:4)

Gleich zu Beginn des Spiels wurden die Kirchheimerinnen unter Druck gesetzt. Durch ein unglückliches Foulspiel seitens der Gastgeberinnen erzielten die Gegnerinnen bereits nach 5 min das 0:1 durch einen Elfmeter. Der SVK versuchte weiter dagegen zu halten und schaffte es einige Chancen herauszuspielen. Diese konnten jedoch nicht genutzt werden und so mussten die Kirchheimerinnen noch weitere 3 Treffer hinnehmen. Erst kurz vor der Halbzeit gelang der Anschlusstreffer zum 1:4. Nach der Pause kämpften sich die Mädels vom SVK erneut ins Spiel und hielten besser dagegen. Den Gmünderinnen gelang es trotz allem Chancen herauszuspielen und auf 1:5 zu erhöhen. In der 62. Minute verkürzten die Gastgeberinnen dann durch einen weiteren Foulelfmeter auf 2:5. Weitere Chancen konnten auf beiden Seiten nicht verwertet werden und das Spiel endete mit einem Sieg für die Gäste.

Torschützen: 0:1 N. Kottmann (5.), 0:2 D. Klenk (12.), 0:3 F. Arnholdt (20.), 0:4 F. Arnholdt (27.), 1:4 S. Hegele (40.), 1:5 F. Arnholdt (57.), 2:5 E. Götz (62.)

Autorin: Lena Kirschner

---

SGM Wendlingen-Ötlingen II - TSV Ruppertshofen 0:3 (0:1)

Der Start ins Spiel verlief für die TSV Frauen etwas holprig: Das Heimteam machte viel Druck, lief die Gäste früh an und drängte auf den Führungstreffer. Die Ruppertshofenerinnen hielten dem hohen Tempo jedoch stand, befreiten sich immer wieder aus brenzligen Situationen und setzten selbst gefährliche Akzente im gegnerischen Strafraum. In der 19. Minute war es schließlich Melanie Binder, die einen Ball von außen gekonnt im Tor zur 1:0 Führung unterbrachte. Die Gegnerinnen blieben offensiv gefährlich, kamen jedoch nur einmal mit einem Lattentreffer aussichtsreich zum Abschluss. Nach der Pause fanden die Gäste aus Ruppertshofen immer besser ins Spiel. Zwar zeigte sich weiterhin, dass es nicht ihr bester Tag war, doch sie übernahmen zunehmend die Kontrolle und ließen weniger Druck zu. In der 47. Minute erhöhte Nadine Hessenthaler nach einer schönen Flanke von Melina Dirrheimer auf 2:0. Nach weiteren guten Torchancen belohnten sich die TSVlerinnen in der Schlussphase noch einmal: Melanie Binder traf in der 78. Minute erneut und sorgte mit einem platzierten Schuss ins linke Eck für den 3:0-Endstand. Am Ende ist es ein deutlicher Sieg für die Frauen desTSV Ruppertshofen, der nach einer intensiven ersten Halbzeit nicht unbedingt zu erwarten war.

Torschützen:

0:1 ; Melanie Binder (19. Spielminute); 0:2 ; Nadine Hessenthaler (47. Spielminute); 0:3 ; Melanie Binder (78. Spielminute)

Autorin: Raphaela Bär

---

TSV Hüttlingen- SG SV Ebnat/ Waldhausen 3:1 (1:0)

Am ersten Spieltag der neuen Saison starteten die Damen des TSV Hüttlingen gleich mit einem Derby gegen die SG SV Ebnat/Waldhausen. Das Spiel startete vielversprechend und super positiv für den TSV. Durch einen schön herausgespielten Spielzug kam Michelle Birkle, am rechten Strafraum, zum Flanken. Die flache Hereingabe landete, durch einem unglücklichen Klärungsversuch von Natalie Schroth, im eigenen Tor. Somit stand es schon nach vier Minuten 1:0 für den TSV. In den folgenden Minuten versuchte der TSV die Führung weiter auszubauen, aber scheiterte immer wieder an der eigenen Qualität der Torabschlüsse. In der 45. Minute kam es zu einem Kopfballduell zwischen Medea Weiß und Natalie Schroth bei dem beide zunächst auf dem Boden liegen blieben. Infolge dessen wurde Natalie Schroth verletzungsbedingt ausgewechselt. Nach dem Seitenwechsel startete die SG besser in die zweiten 45 Minuten. Mit deutlich mehr Druck spielte sich Ebnat/Waldhausen vor das Tor des TSV. Das Glück lag aber auf der Seite der Hüttlinger. Doch in der 60. Minute steckte Jenny Schulze auf Sabrina Rieger durch. Diese scheiterte zuerst an Torhüterin Lena Fetzer doch letztendlich war es Hanna Schwab die den Abpraller einschob. Nach diesem Treffer wurde das Spiel wieder heiß. Sowohl Hüttlingen als auch Ebnat/Waldhausen spielten sich Chancen heraus, aber nutzten diese nicht. In der 68. Minute versuchte Jasmin Funk eine Hereingabe zu klären jedoch landete diese erneut im eigenen Tor. In den letzten zehn Minuten des Spiels nutze Nadine Frankihre Chance und erhöhte auf 3:1. Mit diesem Derbysieg sicherte sich der TSV Hüttlingen die ersten drei Punkte der Saison. Ein guter Auftakt in die Saison.

Torschützen:

1:0 Natalie Schroth (4. ET), 1:1 Hanna Schwab (60.), 2:1 Jasmin Funk (68. ET), 3:1 Nadine Frank (81.)

Autorin: Lena Fetzer

---

SGM Alfdorf/Mögglingen – 1. Göppinger SV 3:1 (2:1)

Die SGM Alfdorf/Mögglingen ist mit einem 3:1-Erfolg gegen den Göppinger SV in die neue Saison gestartet. Zum Auftakt der zweiten Spielzeit als Spielgemeinschaft zeigte das Team gleich im ersten Heimspiel, dass es sich für die kommende Spielzeit einiges vorgenommen hat. Bereits nach wenigen Minuten setzte sich Maren Gruber über die Außenbahn durch und flankte hoch in den Strafraum. In Manier einer Torhüterin versuchte eine Göppinger Abwehrspielerin den Ball zu klären, als sie den Ball mit beiden Händen blockte. Der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Handelfmeter. Klara Strauch trat an und traf im Nachschuss zur frühen 1:0-Führung in der 8. Spielminute. Auch die Gäste traten in der Folge offensiv in Erscheinung. Einen gefährlichen Torabschluss konnte die stark reagierende SGM-Torhüterin Theresa Köngeter parieren. Noch in der Anfangsviertelstunde war erneut die Heimelf zur Stelle: Nach einem Eckball landete der Ball über Umwege bei Maren Gruber, die zum 2:0 einschob. Kurz darauf bekam auch Göppingen nach einem zu hart geführten Zweikampf im Strafraum einen Elfmeter zugesprochen. Diese Gelegenheit ließen sie sich nicht nehmen und erzielten den Anschlusstreffer. Während Göppingen nur wenig später bei einem Eckstoß einen Aluminiumtreffer verzeichnete, arbeitete die SGM Alfdorf/Mögglingen an einem weiteren Treffer – verpasste ihn jedoch trotz zweier Großchancen. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft. Die Heimelf kontrollierte das Geschehen und erspielte sich erneut mehrere gute Möglichkeiten. Erst in der 84. Minute sorgte die eingewechselte Sarah Weller für die Entscheidung: Mit einem präzisen Abschluss stellte sie den 3:1-Endstand her. Mit einem 3:1 Heimerfolg und drei Punkten gelingt der SGM ein erfolgreicher Auftakt in die neue Saison. Nächsten Sonntag, 21. Septemberkommt es direkt zum ersten Derby, wenn die SGM Alfdorf/Mögglingen auswärts beim TSV Ruppertshofen antritt. Anpfiff der Partie ist um 11 Uhr.

Torschützen: 1:0 ; Klara Strauch (8. Spielminute); 2:0 ; Maren Gruber (16. Spielminute); 2:1 ; Jessica Mroz (21. Spielminute); 3:1 ; Sarah Weller (83. Spielminute)

Autorin: Nadine Fauser

---

Bezirksliga

TV Steinheim - FC Ellwangen II 3:0 (1:0)

Die Steinheimer Mädels starteten dominant und motiviert in das erste Punktspiel der Saison. Bereits in der 5. Minute erzielte Cora Meck direkt aus circa 20 Metern das 1:0. Danach ließen die Steinheimerinnen etwas nach, das Spiel fand jedoch weiterhin überwiegend in der gegnerischen Hälfte statt. Akzentuiert wurde das Spiel mit unzähligen Torchancen für Steinheim, die jedoch nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben, wozu auch die gegnerische Torhüterin ihren Anteil beitrug. In der zweiten Halbzeit dann das gleiche Spiel. Es wurde hauptsächlich auf das Tor der Ellwangenerinnen gespielt, die Steinheimer Mädels konnten sich jedoch mit keinem weiteren Tor belohnen. Nach ungefähr fünfzehn fahrigen Minuten gelang in der 77. Minute die verdiente 2:0 Führung durch Schmidt nach guter Vorarbeit von Meck. In der 88. erhöhte Blasenbrey auf das gerechtfertigte Ergebnis von 3:0.

Nächsten Sonntag geht es weiter mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim II um 10:30 Uhr.

Torschützen:

1:0 (Meck), 5 min.; 2:0 (Schmidt), 77 min.; 3:0 (Blasenbrey), 88 min.

Autorin: Vanessa Lindner

---

SGM DJK-SV Wasseralfingen / Neuler - SGM Hohenmemmingen / Sontheim 0:4 (0:1)

Torschützen:

0:1, 0:2, 0:3 Janine Velez (1‘, 48‘, 61‘)

0:4 Theresa Kraus (85‘)

FC Härtsfeld 03 - FC Heidenheim 2 2:1 (1:0)

Torschützen:

1:0 Milena Aufheimer (7‘)

2:0 Katja Wörner (49‘)

2:1 Noemi Spieß (78‘)