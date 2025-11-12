1. Göppinger SV: „Unsere Antennen werden maximal aktiviert sein“

Rückblick auf das Heimspiel gegen Backnang

Mit einer beeindruckenden zweiten Halbzeit und fünf Treffern hatte der 1. Göppinger SV am vergangenen Wochenende gegen die TSG Backnang ein klares Zeichen gesetzt. Florian Mack, Leitung Organisation und Kommunikation sowie Torwart-Trainer, fasste die Partie so zusammen „Der Sieg hat uns allen gutgetan, Mannschaft, Trainerteam, Funktionäre und Fans. Nachdem wir uns in den letzten Wochen in aufstrebender Form befanden, war die Auswärtsniederlage in Oberachern sehr ärgerlich. Umso wichtiger ist es, dass die Mannschaft gerade in der zweiten Halbzeit jenes Gesicht präsentierte, was wir uns alle vorstellen und wünschen. Und es ist immer schön, unsere treuen Fans mit Heimsiegen zu beglücken. Dennoch gibt es genügend Material zur Aufarbeitung und wir werden auch dieses Spiel kritisch analysieren.“

Der klare Erfolg gegen Backnang war für die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli ein emotionaler Befreiungsschlag, zugleich aber auch Ansporn, die positiven Elemente zu festigen und Konstanz in die Leistungen zu bringen.

Angespannte Personallage vor dem Duell in Denzlingen

In der Trainingswoche standen beim GSV vor allem Stabilität und Struktur im Mittelpunkt. Florian Mack machte deutlich, dass trotz der guten Stimmung nach dem letzten Sieg die Arbeit intensiv weitergehen müsse: „Die Personalsituation bleibt weiter angespannt. Es ist nicht davon auszugehen, dass Piu und Dicklhuber kurzfristig zurückkehren. Zudem hat das Heimspiel auf schwerem Geläuf Körner gekostet. Das Backnang-Spiel gab genug Szenen, welche wir besser lösen müssen und genau darauf werden wir weiter aufbauen. Der Ausgleich und insbesondere Phasen aus der ersten Hälfte müssen wir besser lösen, um wieder ins stabile Fahrwasser zu gelangen.“

Die Göppinger wollen die positiven Abläufe aus der zweiten Halbzeit gegen Backnang übertragen, gleichzeitig aber an den wiederkehrenden Schwächen arbeiten. Das Trainerteam fordert, über 90 Minuten diszipliniert und konzentriert zu bleiben – gerade auswärts gegen einen Gegner, der zuletzt wieder Selbstvertrauen getankt hat.

Respekt vor Denzlingen, aber klare Zielsetzung

Der 1. Göppinger SV reist mit dem Ziel nach Denzlingen, die Hinrunde positiv abzuschließen und sich in der Tabelle zu verbessern. Florian Mack blickt dabei realistisch, aber entschlossen auf die Aufgabe: „Wir haben nun noch drei sehr wichtige Spiele vor der Winterpause zu absolvieren. Das bedeutet, es sind noch neun Punkte zu vergeben und unser Ziel ist, unsere Ausgangsposition bestmöglich zu gestalten. Das bedeutet, wir müssen in den verbleibenden Wochen mit maximaler Disziplin hart weiterarbeiten und Details verbessern. Vergangenen Samstag haben wir erlebt, dass Aggressivität gegen den Ball und Effizienz vor dem Tor gut zueinander passen.“

Gleichzeitig warnt Mack vor dem kommenden Gegner: „Aber wir wissen auch um die Qualitäten des Gegners. Denzlingen hat zuletzt in Gmünd dreifach gepunktet und ist nicht umsonst aufgestiegen. Sie besitzen ebenfalls über viele oberliga- und regionalligaerfahrene Spieler. Unsere Antennen werden maximal aktiviert sein.“

Fokus auf Mentalität und Effizienz

Nach dem Befreiungsschlag gegen Backnang will der GSV seine Linie beibehalten. Das Team hat gezeigt, dass es mit Disziplin, Zusammenhalt und Mut in der Offensive Spiele entscheiden kann. Nun gilt es, diese Tugenden in Denzlingen erneut auf den Platz zu bringen. Die Begegnung ist für die Göppinger nicht nur ein sportlicher Abschluss der Hinrunde, sondern auch ein Charaktertest – wie gefestigt das Team wirklich ist.