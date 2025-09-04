1. Göppinger SV: "Unsere Antennen sind also maximal sensibilisiert"

Für den 1. Göppinger SV steht am Samstag die nächste Aufgabe in der Oberliga an. Der Tabellensiebte gastiert um 15:30 Uhr beim Spitzenreiter VfR Mannheim. Das teilt der 1. Göppinger SV dazu mit:
"Mit dem Auftritt im Derby gegen den VfR Aalen am vergangenen Dienstag Abend sind wir sehr
zufrieden. Natürlich sind wir in das Spiel gegangen, um zu gewinnen. Nach dem Spielverlauf sowie der roten Karte kurz vor Schluss nehmen wir die am Ende gerechte Punkteteilung in Kauf.
Wichtig ist, dass wir auch aus dieser Partie Erkenntnisse gezogen haben, um weiter an uns zu arbeiten und die Abläufe zu optimieren. Das Derby war ein weiterer Beleg dafür, dass Topspiele in dieser Liga durch Nuancen entschieden werden. Die Partie kippte mehrmals in beide Richtungen, insofern geht das Unentschieden in Ordnung.
Der Blick auf die Tabelle verrät, welche Aufgabe uns am Samstag in Mannheim erwarten wird. Der Gegner steht mit fast einer Maximalausbeute aus den ersten 6 Spielen bei lediglich zwei Gegentreffern verdientermaßen an der Spitze und untermauert sowohl die brutale Qualität als auch die eigenen Ambitionen des Vereins. Nicht nur mit ihrem Kapitän, Ex-Profi und spielenden Co-Trainer Esswein besitzt Mannheim sehr viel Erfahrung.
Wir treffen auf eine insgesamt sehr abgezockte Truppe mit viel Erfahrung aus höheren Ligen. Ein weiterer Beleg dafür ist der späte Siegtreffer in Gmünd am Mittwoch Abend, als der entscheidende Treffer erst in der 7. Minute der Nachspielzeit fiel. Im letzten Aufeinandertreffen kurz vor der Winterpause 2023 gingen wir als knapper Verlierer vom Feld. Auch in diesem Match entschieden Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage.
Unsere Antennen sind also maximal sensibilisiert und wir nehmen diese sehr interessante Herausforderung gerne an. Das Schöne an englischen Wochen ist, dass der Fokus aufs Wesentliche gewährleistet bleibt – nämlich Fußball! Und genau so fahren wir selbstbewusst nach Mannheim und versuchen unsere eigenen Stärken bestmöglich abzurufen. Wir freuen uns auf einen weiteren Topgegner in der Oberliga!"