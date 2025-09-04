– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

1. Göppinger SV: "Unsere Antennen sind also maximal sensibilisiert" In der Oberliga steht am Samstag das Match beim Spitzenreiter VfR Mannheim an.

Für den 1. Göppinger SV steht am Samstag die nächste Aufgabe in der Oberliga an. Der Tabellensiebte gastiert um 15:30 Uhr beim Spitzenreiter VfR Mannheim. Das teilt der 1. Göppinger SV dazu mit:

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim 1. Göppinger SV 1. Göpp. SV 15:30 PUSH "Mit dem Auftritt im Derby gegen den VfR Aalen am vergangenen Dienstag Abend sind wir sehr

zufrieden. Natürlich sind wir in das Spiel gegangen, um zu gewinnen. Nach dem Spielverlauf sowie der roten Karte kurz vor Schluss nehmen wir die am Ende gerechte Punkteteilung in Kauf.

Wichtig ist, dass wir auch aus dieser Partie Erkenntnisse gezogen haben, um weiter an uns zu arbeiten und die Abläufe zu optimieren. Das Derby war ein weiterer Beleg dafür, dass Topspiele in dieser Liga durch Nuancen entschieden werden. Die Partie kippte mehrmals in beide Richtungen, insofern geht das Unentschieden in Ordnung. Der Blick auf die Tabelle verrät, welche Aufgabe uns am Samstag in Mannheim erwarten wird. Der Gegner steht mit fast einer Maximalausbeute aus den ersten 6 Spielen bei lediglich zwei Gegentreffern verdientermaßen an der Spitze und untermauert sowohl die brutale Qualität als auch die eigenen Ambitionen des Vereins. Nicht nur mit ihrem Kapitän, Ex-Profi und spielenden Co-Trainer Esswein besitzt Mannheim sehr viel Erfahrung.