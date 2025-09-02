1. Göppinger SV: „Unser taktischer Plan ging voll auf“

Intensiver Beginn in stimmungsvoller Kulisse

Von Beginn an spürte man die Brisanz dieses Flutlichtabends. Beide Teams schenkten sich keinen Meter, kämpften um jeden Ball und neutralisierten sich in den Anfangsminuten weitgehend. Der erste gefährliche Abschluss gehörte Kevin Dicklhuber, dessen Schuss in der 7. Minute knapp am Tor vorbeiging. Aalen antwortete mit schnellen Vorstößen, doch Matthias Layer war im Göppinger Tor von Anfang an hellwach.

Das Spiel lebte von seiner Intensität und der Spannung, die in der Luft lag. „Phasenweise waren beide Teams der Führung näher“, analysierte Osipidis. „Das Spiel änderte sich im 25-Minuten-Takt.“

Rückstand nach starkem Umschaltmoment

Nach einer guten halben Stunde nutzte Aalen einen Ballverlust des GSV eiskalt. Benjamin Kindsvater schloss einen schnellen Umschaltmoment trocken ins rechte Eck ab – unhaltbar für Layer. Trotz des Rückstands blieb der GSV stabil, hielt die Intensität hoch und suchte weiter den Weg nach vorne. Chancen auf den Ausgleich vor der Pause blieben jedoch ungenutzt.

Freiwald bringt Göppingen zurück ins Spiel

Die zweite Hälfte begann furios. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff brach Bastian Frölich über die rechte Seite durch, der Ball landete bei Freiwald, der aus der Distanz abzog. Ein Aalener Abwehrbein fälschte den Schuss unhaltbar ins rechte Eck ab – 1:1, und der Jubel an der Hohenstaufenstraße kannte keine Grenzen.

Jetzt war Göppingen am Drücker. Maximilian Ziesche hatte kurz darauf die große Chance zur Führung, zielte aber knapp vorbei. Wenige Minuten später wurde er im Strafraum elfmeterreif gefoult, doch der Pfiff blieb wegen einer Abseitsstellung aus – eine Szene, die für Diskussionen sorgte.

Defensive Disziplin und Leidenschaft

Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Aalen drückte auf den Sieg, fand aber immer wieder in Layer seinen Meister. Der Göppinger Schlussmann parierte mehrfach sensationell im Eins-gegen-Eins, hielt seine Mannschaft im Spiel und avancierte zum Mann des Abends.

„Nach der roten Karte muss ich sagen, Hut ab an meine Jungs“, lobte Osipidis. „Wir haben leidenschaftlich verteidigt und den Punkt verdientermaßen ins Ziel gebracht.“

Hektische Schlussphase nach Platzverweis

In der 88. Minute der Schockmoment für den GSV: Oguzhan Kececi sah nach einem Foulspiel die Rote Karte. Mit einem Mann weniger stemmte sich die Mannschaft gegen die Aalener Schlussoffensive. Die Gäste drängten, fanden aber keine Lücke mehr in der stabilen Göppinger Defensive. Nach sechs Minuten Nachspielzeit war klar: Der GSV hat dem Favoriten ein Remis abgetrotzt.

Stimmen zum Spiel

Trainer Osipidis zeigte sich trotz des verpassten Sieges zufrieden: „Wir haben gegen einen Top-Gegner gespielt und alles reingeworfen. Unser Plan ging auf, wir waren taktisch flexibel und haben uns den Punkt verdient.“

Auch VfR-Trainer Beniamino Molinari fand lobende Worte: „Wir haben ein hochklassiges und intensives Derby gesehen. Es macht brutal viel Spaß, meiner Mannschaft zuzusehen. Aber auch Göppingen bringt brutal viel Qualität mit. Den Punkt nehmen wir gerne mit.“

Ein gerechtes Unentschieden

Das 1:1 war das logische Ergebnis einer Partie, in der beide Mannschaften ihre Chancen hatten. Während Aalen in der Schlussphase die Möglichkeiten zur Entscheidung vergab, fehlte dem GSV in der Phase nach dem Ausgleich das Quäntchen Glück zur Führung.

„Wir haben ein Spiel auf Augenhöhe gesehen“, fasste Osipidis zusammen. „Beide Teams hatten ihre Phasen, in denen sie dem Sieg näher waren. Am Ende geht die Punkteteilung absolut in Ordnung.“

Fokus auf die nächsten Aufgaben

Nach der intensiven englischen Woche gilt es nun, Kräfte zu sammeln und den Schwung aus dem Derby mitzunehmen. „Wir haben heute gezeigt, dass wir auch gegen die besten Teams der Liga bestehen können“, so Osipidis. „Jetzt heißt es, weiter hart zu arbeiten, um die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten.“

Der GSV hat an diesem Abend mehr als nur einen Punkt gewonnen – er hat gezeigt, dass er in dieser Liga mit Leidenschaft, Flexibilität und Qualität ein Gegner ist, den niemand unterschätzen darf.