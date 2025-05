1. Göppinger SV: „Unser Glaube und unser Wille sind unerschütterlich“

Wunden lecken nach der Enttäuschung von Freiburg

Die Ausgangslage ist weiterhin prekär. Drei Spiele vor Schluss steht der 1. Göppinger SV auf Platz 16 – einem der wahrscheinlich fünf Abstiegsränge. Zwar ist das rettende Ufer noch in Reichweite, doch die Möglichkeiten schwinden. Umso schwerer wog die Niederlage beim SC Freiburg II, bei der man nach einer 2:1-Führung in der Schlussphase das Match verlor.

Torwarttrainer Florian Mack blickt mit gemischten Gefühlen zurück: „Den Nackenschlag in Freiburg galt es erneut schnell aufzuarbeiten. Dass wir uns über individuelle Fehler selbst um den verdienten Lohn gebracht haben, wissen wir und ist sehr bitter.“

Gleichzeitig will man im Lager der Göppinger den Blick nicht nur auf das Ergebnis richten: „Natürlich können wir erneut festhalten, dass wir über weite Strecken ein tolles Spiel gemacht und zwei Auswärtstore bei einem Spitzenteam erzielt haben. Dass das unterm Strich nicht ausreicht, um etwas Zählbares mitzunehmen, ist hart und tut weh.“

Selbstkritisch und fokussiert – Fußball bleibt Ergebnissport

So sehr Einsatz, Leidenschaft und mannschaftliche Geschlossenheit auch stimmen – am Ende zählt im Abstiegskampf nur eines: Punkte. Diese Erkenntnis ist längst in Göppingen angekommen.

„Wir sind selbstkritisch genug, um zu verstehen, dass Fußball Ergebnissport bedeutet und in erster Linie nackte Punkte zählen. Für die Schönheit sind andere Teams in der Regionalliga zuständig. Unsere Aufgabe besteht einzig darin, Punkte einzufahren“, sagt Mack deutlich.

Diese Klarheit prägt auch die Vorbereitung auf das morgige Auswärtsspiel beim Tabellenvierten aus Steinbach. Mack: „Genau das ist unsere Motivation, es nun in Steinbach besser und disziplinierter zu machen. Wir wollen unbedingt den verdienten Lohn für unsere harte Arbeit erzielen, um daraus weitere Kraft für die verbleibenden zwei Endspiele zu schöpfen.“

Einheitlich und gut vorbereitet – Göppingen reist früh an

Die Trainingswoche lief intensiv und konzentriert ab. Wie schon bei den vorherigen Auswärtspartien hat sich der GSV entschieden, erneut einen Tag vorher, also am heutigen Freitag, anzureisen. Ein bewusster Schritt zur Optimierung der Spielvorbereitung.

„Wir werden nach der guten und intensiven Trainingswoche wieder am Vortag anreisen, um uns bestmöglich vorzubereiten und den Fokus einzig auf das Spiel zu legen. Das rückt uns noch näher zusammen und ist eine tolle Erkenntnis aus den vorherigen Auswärtspartien“, betont Mack.

Trainer Coveli fordert maximale Konsequenz

Trainer Gianni Coveli macht keinen Hehl daraus, was auf dem Spiel steht – und was es braucht: „Uns helfen nur noch Siege. Wir haben uns diese Woche erneut gewissenhaft auf den Gegner eingestellt und hart gearbeitet.“

Die Marschrichtung für das Spiel in Haiger ist klar. „Natürlich wissen wir, dass uns nun ausschließlich Punkte weiterhelfen. Und genau so gehen wir in das Spiel rein. Unser Glaube und unser Wille sind unerschütterlich – das ist unser täglicher Antrieb“, erklärt Coveli.

Steinbach als nächste große Hürde

Mit dem TSV Steinbach Haiger wartet eine der konstantesten Mannschaften der Liga auf den GSV. Der Tabellenvierte hat mit 53 Punkten nach 31 Spielen weiterhin theoretische Chancen auf Platz zwei. Das Team von Trainer Hüsni Tahiri ist seit über zehn Jahren ein ambitionierter Bestandteil der Regionalliga und gilt in jedem Jahr als Kandidat für die oberen Ränge.

Trainer Tahiri, selbst früher Profi bei den Sportfreunden Siegen, hat eine eingespielte Mannschaft geformt. Herausragender Akteur im Team ist Torjäger Justin Steinkötter. Der 25-Jährige kommt bereits auf 18 Saisontreffer und bringt unter anderem Stationen bei Preußen Münster, Borussia Mönchengladbach, dem 1. FC Saarbrücken und Fortuna Köln mit. Ebenfalls zu beachten ist Mittelfeldspieler Serkan Firat, der bei Darmstadt 98 und Kickers Offenbach höherklassig spielte.

Personelle Sorgen beim GSV

Die Göppinger müssen am morgigen Samstag in jedem Fall auf Tim Schraml verzichten. Der Mittelfeldstratege fehlt gelbgesperrt. Weitere Ausfälle werden sich erst kurzfristig entscheiden. Auch in dieser Hinsicht bleibt die Vorbereitung herausfordernd – doch daran hat sich das Team von Coach Gianni Coveli längst gewöhnt.

Regionalliga-Abstiegskampf spitzt sich weiter zu

Mit dem TSV Steinbach Haiger, Bahlinger SC und dem Heimspiel gegen Trier warten auf den GSV drei Endspiele. Die Lage bleibt angespannt, da durch die Situation in der 3. Liga – mit den abstiegsbedrohten Südwest-Vertretern SV Sandhausen, VfB Stuttgart II und Waldhof Mannheim – voraussichtlich fünf Teams den Gang in die Oberliga antreten könnten.

Aktuell liegt der FC Gießen mit 32 Punkten knapp vor Göppingen (31). Eintracht Frankfurt II (29 Punkte) bleibt ebenfalls gefährlich. Der Spielraum wird enger – und der Druck größer. Doch wer den GSV kennt, weiß: Diese Mannschaft lebt – und kämpft.

Glaube, Wille, Zusammenhalt – Göppingen stellt sich der Herausforderung

Trotz der Tabellenlage, trotz der Rückschläge: Die Stimmung beim GSV ist alles andere als resigniert. Vielmehr herrscht Aufbruchsstimmung. Der Glaube an den Klassenerhalt ist ungebrochen – und soll am morgigen Samstag in Haiger ein neues Kapitel schreiben.

„Was uns am Leben hält, ist unser unerschütterlicher Glaube“, sagte Coveli bereits nach der Partie in Freiburg. Daran hat sich nichts geändert. Der 1. Göppinger SV wird auch gegen Steinbach Haiger alles investieren – für sich, für die Fans, und für das große Ziel: den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest.