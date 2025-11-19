1. Göppinger SV: „Uns erwartet eine intensive Aufgabe in Ravensburg“

Rückblick auf den erlösenden Auswärtssieg

Der 2:0-Erfolg beim FC Denzlingen hat beim 1. Göppinger SV sichtbare Kräfte freigesetzt. Auf schwierigem Untergrund zeigte die Mannschaft die nötige Robustheit und Geduld, um sich in einem intensiven Abnutzungskampf durchzusetzen.

Florian Mack beschreibt die Partie als echten Mentalitätstest: „Unterm Strich sind wir froh, den wichtigen Auswärtsdreier eingefahren zu haben und damit der Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle wiederhergestellt ist. Das Spiel war ein reiner Abnutzungskampf. Wir sind zufrieden damit, dass wir allen äußeren Widerständen erfolgreich getrotzt haben und der Gegner durch unser robustes Spiel gegen den Ball kaum Möglichkeiten hatte.“

Die Mannschaft hätte das Spiel gerne früher entschieden – doch gerade der späte Treffer von Chigaemezu Francis Ubabuike zeigte, wie sehr der GSV bis zur letzten Sekunde an sich glaubte: „Umso größer war die Erleichterung bei unseren zahlreichen Anhängern. Der Sieg hat viele Emotionen freigesetzt, er war sehr wichtig für uns.“

Intensive Trainingswoche trotz Personalnot

Trotz des Erfolgs in Denzlingen bleibt die Situation im Kader angespannt. Florian Mack betont, dass die Partie viel Kraft gekostet hat: „Nach dem kräfteraubenden Spiel in Denzlingen müssen wir schnell regenerieren und gleichermaßen wieder den Fokus auf Ravensburg legen.“

Die Trainercrew analysierte das Spiel kritisch, um die Abläufe weiter zu verbessern. Dennoch bleibt die Personaldecke dünn: „Leider ist an der Personalfront keine Entspannung in Sicht. Die Langzeitverletzten werden uns aller Voraussicht nach weiterhin fehlen. Zudem müssen wir krankheitsbedingt schauen, ob weitere Ausfälle dazukommen.“

Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Ziel klar formuliert: „Nichtsdestotrotz halten wir das Pensum in den verbleibenden zwei Partien vor der Pause hoch, es gibt rein gar nichts zu verschenken. Wir möchten unsere Ausgangsposition vor der Winterpause durch harte Arbeit weiterhin verbessern!“

Ein Gegner mit breiter Qualität und beeindruckender Hinrunde

Im Hinspiel setzte es für den GSV eine schmerzhafte Niederlage. Umso motivierter geht die Mannschaft den Rückrundenauftakt an. Mack sagt: „An das Hinspiel gegen Ravensburg haben wir keine positiven Erinnerungen, jedoch ist das kommende Match gleichermaßen der Auftakt in die Rückrunde.“

Der FV Ravensburg blickt auf eine starke Halbserie zurück. Mit acht Siegen, vier Remis und einer beeindruckenden Bilanz von zwölf Punktgewinnen in 17 Spielen zählt der Gegner zu den stabilsten Teams der Liga. Besonders die Breite des Kaders beeindruckt: „Ravensburg hat eine überragende Halbserie absolviert, sie haben in zwölf von 17 Partien gepunktet und bei einem nahezu ausgeglichenen Torverhältnis acht Siege eingefahren.“

Ihre Torgefährlichkeit verteilt sich auf zahlreiche Schultern: „Mit ihren Topscorern Gabriele, Schwarz und Jann sowie acht weiteren Torschützen unterstreichen sie die Breite ihres Kaders.“

Tradition, Respekt – und der unbedingte Wille, zu punkten

Zwischen beiden Vereinen besteht seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis, das den sportlichen Charakter der Begegnungen jedoch nie mindert. Mack betont: „Uns erwartet eine intensive Aufgabe in Ravensburg, die vergangenen Duelle waren meist auf Augenhöhe. Beide Vereine verbindet abseits des Spielfelds eine jahrelange Freundschaft, man kennt und schätzt sich.“

Gerade deshalb hofft der GSV auf ein mitreißendes Fußballspiel – und auf Punkte, die zum Auftakt der Rückrunde enorm wichtig wären: „Insofern können sich die Fans am Samstag hoffentlich auf eine packende Partie freuen.“