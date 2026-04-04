1. Göppinger SV spielt mit „Wahnsinnsmoral“ nach 0:2 noch 2:2

Der Nachmittag an der Hohenstaufenstraße begann für die Hausherren denkbar schlecht. Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, musste Torhüter Matthias Layer bereits hinter sich greifen. In der 2. Spielminute erzielte Nico Engel die frühe Führung für den Karlsruher SC II. Doch der Schock saß noch tiefer, als Bekem Can Bicki bereits in der 10. Minute auf 0:2 erhöhte. Die Analyse des fiel entsprechend ernüchternd aus: „Das Spiel beginnt maximal unglücklich, wir liegen nach 10 Minuten 0:2 hinten“, konstatierte der Co-Trainer Pavlos Osipidis nach der Partie. In dieser Phase schien die Verunsicherung nach der sieglosen Serie der letzten Wochen greifbar, und die Göppinger Anhänger mussten das Schlimmste befürchten.

Die Rückkehr der Kontrolle und verpasste Chancen

Trotz des frühen Nackenschlags bewies die Elf Charakter. Anstatt auseinanderzubrechen, fing sich das Team und fand zurück in die Spur. „Da mussten wir uns kurz schütteln. Wir übernehmen aber schnell wieder die Kontrolle und sind die spielbestimmende Mannschaft“, beschrieb Pavlos Osipidis die Phase nach dem Doppelschlag der Gäste. Die Defensive stabilisierte sich zusehends. Laut Pavlos Osipidis ließ der GSV in der Folge „keine weiteren großen Torchancen zu“. Offensiv erspielte sich Göppingen bereits vor der Pause Möglichkeiten, blieb jedoch im Abschluss noch zu ungenau. „Wir erspielen selber einige Möglichkeiten, spielen diese aber nicht genug aus und gehen mit dem Rückstand in die Halbzeit“, so die Bilanz von Pavlos Osipidis zur Pause.

Maximilian Ziesche weckt die Hoffnung der Fans

Nach dem Seitenwechsel kam der 1. Göppinger SV mit neuem Elan aus der Kabine. Die Entschlossenheit, das Spiel noch zu drehen, war jedem einzelnen Akteur anzumerken. Es dauerte nur vier Minuten in der zweiten Halbzeit, bis der Bann endlich gebrochen war: Maximilian Ziesche markierte in der 49. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser Treffer wirkte wie ein Katalysator für das Göppinger Spiel. Die Gastgeber agierten nun noch druckvoller und drängten den Karlsruher SC II weit in die eigene Hälfte. „In der zweiten Halbzeit sind wir die bessere Mannschaft und gleichen hochverdient aus“, kommentierte Pavlos Osipidis die Phase, in der die Göppinger Dominanz immer deutlicher wurde.

Der Ausgleich durch Denis Lübke und die Gier auf den Sieg

Die Bemühungen wurden in der 58. Minute schließlich belohnt. Denis Lübke erzielte den Ausgleichstreffer zum 2:2. Damit war die Partie komplett wieder offen. Göppingen gab sich mit dem Punkt jedoch nicht zufrieden und spielte weiter mutig nach vorne. „Wir haben noch zwei bis drei Chancen, die uns zum Sieg hätten führen können“, ärgerte sich Pavlos Osipidis über die verpasste Krönung der Aufholjagd. Trainer Gianni Coveli versuchte in der Schlussphase mit frischen Kräften noch einmal alles: Gabriel Galinec und Antonio Babic kamen in der 81. Minute, gefolgt von Davud Vehab (85.) und Gent Cerimi (90.). Doch trotz der „Wahnsinnsmoral“, die Pavlos Osipidis den Jungs attestierte, blieb es beim 2:2.

Die Tabellensituation und der Blick nach Singen

Mit diesem Unentschieden steht der 1. Göppinger SV nun bei 27 Punkten und belegt den 14. Tabellenplatz der Oberliga Baden-Württemberg. Die Lage im Tabellenkeller bleibt extrem eng, da der FSV Hollenbach und Türkspor Neckarsulm ebenfalls bei 27 Zählern stehen. An der Spitze zieht der VfR Aalen mit 58 Punkten weiter einsam seine Kreise, gefolgt vom VfR Mannheim (54). Für die Göppinger gilt es nun, den Schwung aus der zweiten Halbzeit mitzunehmen. Der Fokus richtet sich bereits auf Sonntag, 12.04.2026. Um 14 Uhr gastiert der GSV beim Türkischen SV Singen. In diesem Duell gegen einen Tabellennachbarn, der aktuell 30 Punkte aufweist, bietet sich die nächste Chance, die moralische Stärke in einen dreifachen Punktgewinn umzumünzen.