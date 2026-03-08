1. Göppinger SV: "Somit verlieren wir sehr ärgerlich dieses Spiel"

Die erste Halbzeit war ein Spiegelbild der bisherigen Saison: Viel Aufwand, gute Ansätze, aber kein Ertrag. Co-Trainer Pavlos Osipidis fand nach dem Spiel klare Worte für die Überlegenheit seiner Elf: „In der ersten Halbzeit sind wir die klar bessere Mannschaft, nutzen unsere zahlreichen Torchancen nicht.“ Während Göppingen Angriff um Angriff rollen ließ, beschränkte sich der TSV Essingen fast ausschließlich auf die Defensive. Erst kurz vor dem Pausenpfiff verbuchten die Gäste ein offensives Lebenszeichen. „Essingen hat ca. in der 40. Minute den ersten Torschuss, Weitschuss, gehen dann 0:0 in die Halbzeit“, analysierte Pavlos Osipidis das Geschehen.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst nicht. Göppingen kam mit viel Schwung aus der Kabine und suchte die Lücke in der Essinger Hintermannschaft. „Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehört wieder uns“, so Osipidis. Doch in der 62. Minute folgte die kalte Dusche für alle Göppinger Anhänger. Nach einem Standard fehlte für einen Augenblick die Zuordnung in der Defensive. Erman Kilic nutzte diese Situation eiskalt aus und erzielte das 0:1 für den TSV Essingen. Pavlos Osipidis trauerte diesem Moment nach: „Wir kriegen dann durch eine Unachtsamkeit nach einem Standard den Gegentreffer.“ Es war ein Tor aus dem Nichts, das den gesamten Spielverlauf auf den Kopf stellte.

Hektik und Frust in der Schlussphase

In der Folge versuchte der 1. Göppinger SV alles, um den Ausgleich zu erzwingen. Doch das Momentum war verloren gegangen. „Danach fängt das Spiel etwas leicht zu kippen und wir schaffen es leider nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen, obwohl wir noch ein paar Möglichkeiten haben“, beschrieb der Co-Trainer die Schlussoffensive. In der 90. Minute entlud sich der Frust der Hausherren in einer Roten Karte gegen den gerade erst eingewechselten Mergim Neziri. Es war der unrühmliche Schlusspunkt eines Nachmittags zum Vergessen.

Die bittere Bilanz des Co-Trainers

Nach dem Abpfiff herrschte im Göppinger Lager Fassungslosigkeit über die verpasste Gelegenheit. Man hatte einen gestandenen Oberligisten am Rande einer Niederlage, stand aber am Ende ohne Zählbares da. Pavlos Osipidis fasste die Stimmungslage im Verein zusammen: „Somit verlieren wir sehr ärgerlich dieses Spiel.“ Die mangelnde Effizienz vor dem gegnerischen Tor und der eine Konzentrationsfehler in der Defensive waren in der Summe zu viel, um gegen einen Tabellendritten wie Essingen zu bestehen. Die „positive Wut“, mit der man in die Partie gegangen war, schlug nach 90 Minuten in tiefe Enttäuschung um.

Vorschau auf die Herkulesaufgabe beim Spitzenreiter

Viel Zeit zum Hadern bleibt dem Team um Gianni Coveli nicht. Die nächste Aufgabe könnte kaum schwieriger sein. Am kommenden Samstag, 14.03.2026, um 15 Uhr, muss der 1. Göppinger SV beim Tabellenführer VfR Aalen antreten. Es ist ein Duell David gegen Goliath, in dem die Mannschaft zeigen muss, dass sie die „sehr ärgerliche“ Niederlage gegen Essingen verarbeitet hat. Ohne den gesperrten Mergim Neziri wird es eine enorme Kraftanstrengung erfordern, um beim Spitzenreiter zu bestehen.