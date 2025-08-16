1. Göppinger SV: „Sehr konzentriertes und engagiertes Spiel von uns"

Frühe Schwierigkeiten, dann die Kontrolle übernommen

Der Start in die Partie gehörte zunächst den Gästen, die mit viel Aggressivität auftraten und dem GSV den Spielaufbau erschwerten. Schon in der 2. Minute spielte Andre Sirianni einen scharfen Ball in den Strafraum, doch im Zentrum fehlte der Abnehmer. Nur drei Minuten später setzte Luca Piljek über die linke Seite ein erstes Offensivzeichen für den GSV, seine Hereingabe verpassten jedoch alle Mitspieler knapp.

Nach und nach fand der GSV besser in die Partie. In der 6. Minute köpfte Bastian Frölich nach einer Ecke an die Latte – ein erstes klares Signal an den Gegner. Weitere gute Ansätze folgten, unter anderem in der 12. Minute, als Kevin Dicklhuber und Piljek gleich doppelt am aufmerksamen FSV-Torhüter Sven Burkhardt scheiterten.

Elfmeter bringt die verdiente Führung

In der 15. Minute belohnten sich die Göppinger für ihre steigende Dominanz. Kevin Dicklhuber spielte diagonal auf Mohamed Baroudi, der im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Timon Ulrich zeigte auf den Punkt. Filip Milisic übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher in die Mitte zum 1:0.

Mit der Führung im Rücken trat der GSV nun noch selbstbewusster auf. In der 30. Minute eroberte Adrian Freiwald im Mittelfeld den Ball, Henrick Selitaj legte quer, und Dicklhuber vollendete technisch stark ins lange Eck zum 2:0. Bis zur Pause kontrollierte der GSV das Geschehen, während die Gäste harmlos blieben.

Kaltschnäuziger Start in Halbzeit zwei

Zur zweiten Hälfte kam Maximilian Ziesche für Selitaj ins Spiel – und brauchte nur wenige Minuten, um sich in die Torschützenliste einzutragen. In der 49. Minute setzte Mohamed Baroudi den Gegner im Spielaufbau massiv unter Druck, erzwang den Ballverlust und legte quer auf Ziesche, der locker zum 3:0 einschob.

Bissingen wirkte nun sichtlich verunsichert und produzierte viele Fehler. Der GSV nutzte die Räume immer wieder für gefährliche Angriffe. In der 76. Minute schloss Marcel Schmidts nach einem präzisen Seitenwechsel von Bastian Frölich erfolgreich ab – der Ball rollte nach einem vergeblichen Rettungsversuch über die Linie zum 4:0. Nur drei Minuten später traf erneut Ziesche per Kopf nach einer Flanke von Chigaemezu Francis Ubabuike zum 5:0-Endstand.

Defensive Stabilität als Schlüssel

Auch der ehemalige GSV-Spieler Chris Loser, der das Spiel als Gastkommentator für GSV-TV begleitete, war von der Leistung überzeugt: „Bissingen hat nach vorne gar nicht stattgefunden. Der Sportverein hat zudem kompakt verteidigt. Ein absolut verdienter Heimsieg. Auch in dieser Höhe.“

Das zweite Spiel in Folge ohne Gegentor unterstreicht die defensive Stabilität des GSV. Nach dem 0:0 in Nöttingen ist der deutliche Heimsieg ein weiterer Beleg dafür, dass die Mannschaft nicht nur geschlossen verteidigen, sondern auch zielstrebig nach vorne spielen kann.

Klares Zeichen in der Tabelle

Mit dem Erfolg verbessert sich der 1. Göppinger SV in der Tabelle. Neben den Punkten ist vor allem das deutlich verbesserte Torverhältnis von 6:3 ein wichtiger Faktor im noch jungen Saisonverlauf. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie offensiv mehrere Optionen besitzt und in der Lage ist, ein Spiel über 90 Minuten klar zu dominieren.