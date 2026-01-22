1. Göppinger SV prüft Form gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen

Der nächste Test als nächster Prüfstein Am Samstag, 24. Januar 2026, steht für den 1. Göppinger SV das nächste Testspiel auf dem Programm. Um 14 Uhr trifft der Oberligist auf den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen. Die Begegnung ist der nächste Schritt innerhalb einer Vorbereitung, die bislang strukturiert und zielgerichtet verläuft. Für Göppingen bietet das Spiel die Möglichkeit, weitere Trainingsinhalte unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen und den positiven Eindruck aus dem ersten Test zu bestätigen.

Ein Auftakt, der Substanz zeigte

Das erste Vorbereitungsspiel hat bereits eine klare Richtung vorgegeben. Gegen den Verbandsligisten FC Esslingen setzte sich der 1. Göppinger SV mit 2:1 durch. Vor rund 80 Zuschauern übernahm der GSV früh die Kontrolle über die Partie und ließ erkennen, dass die Mannschaft trotz Winterpause schnell wieder im Spielrhythmus angekommen ist. Das Ergebnis war Ausdruck einer über weite Strecken überzeugenden Leistung.

Kontrolle trotz personeller Ausfälle

Bemerkenswert war der Auftritt auch vor dem Hintergrund personeller Einschränkungen. Mit Gabriel Galinec und Kevin Dicklhuber fehlten zwei Spieler, dennoch präsentierte sich Göppingen stabil. Die Mannschaft bestimmte das Spielgeschehen, erspielte sich mehrere gute Chancen und ließ defensiv wenig zu. Die Ausfälle waren spürbar, änderten jedoch nichts an der klaren Spielkontrolle.

Die Führung kurz vor der Pause

Nach mehreren Möglichkeiten fiel der Führungstreffer kurz vor dem Seitenwechsel. In der 45. Minute brachte Maximilian Ziesche den 1. Göppinger SV per Kopf mit 1:0 in Führung. Der Treffer war der Lohn für eine engagierte erste Halbzeit und setzte einen passenden Schlusspunkt unter eine dominante Phase vor der Pause.

Ein Spiel mit wechselndem Rhythmus

Nach dem Wiederanpfiff verlor die Partie zunächst an Intensität. Das Spiel flachte ab, ohne jedoch vollständig aus dem Gleichgewicht zu geraten. Göppingen benötigte etwas Zeit, um wieder Zugriff zu bekommen, fand diesen jedoch zunehmend und übernahm erneut die Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz.

Der Elfmeter als weiterer Beleg der Überlegenheit

In der 65. Minute schlug sich die erneute Dominanz im Spielstand nieder. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Gentian Lekaj den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0. Der Treffer unterstrich die Überlegenheit des Oberligisten und die Fähigkeit, in entscheidenden Momenten konsequent zu bleiben.

Der Anschlusstreffer und die Schlussphase

Esslingen kam in der 74. Minute noch einmal heran. Till Schubarth erzielte den Treffer zum 2:1 und sorgte für eine kurze Phase erhöhter Spannung. Weitere Chancen nutzte der Verbandsligist jedoch nicht mehr. Göppingen verteidigte den Vorsprung konzentriert und brachte den Sieg ohne größere Probleme über die Zeit.

Ein Testspiel mit vielen positiven Ansätzen

Der erste Test der Vorbereitung hinterließ insgesamt einen positiven Eindruck. Die Mannschaft zeigte Struktur, Kontrolle und Durchsetzungsvermögen. Das Ergebnis war stimmig, vor allem aber die Art und Weise, wie Göppingen das Spiel gestaltete, lieferte wertvolle Erkenntnisse für den weiteren Verlauf der Vorbereitung.

Der Startschuss zur Wintervorbereitung

Begonnen hatte diese Phase bereits am Montag, 12. Januar. An diesem Tag startete die Oberliga-Mannschaft in die Vorbereitung nach der Winterpause. Von Beginn an lag der Fokus darauf, eine solide Grundlage für die kommenden Wochen zu schaffen und die Voraussetzungen für eine konstante Weiterentwicklung zu legen.

Intensive erste Trainingswoche

Die erste Trainingswoche war vielseitig angelegt. Leistungstests in der GSV Soccerhalle, Fitness- und Krafteinheiten sowie abwechslungsreiche Programme auf dem Platz bestimmten den Ablauf. Die Inhalte sollten nicht nur konditionelle Grundlagen legen, sondern auch spielerische Abläufe wieder festigen.

Unterstützung abseits des Platzes

Ergänzt wurde das Trainingsprogramm durch die Unterstützung des Kooperationspartners Nippon Fitness sowie durch Trainingseinheiten bei Boxweltmeister Firat Arslan. Der Verein sprach beiden seinen Dank für die Bereitschaft zur Unterstützung aus und betonte damit die Bedeutung externer Impulse in der Vorbereitung.