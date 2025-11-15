1. Göppinger SV: „... nachdem wir lange leiden mussten“

Schwerer Start auf schwierigem Untergrund

Bei frühlingshaften Temperaturen, aber auf extrem schwer bespielbarem Rasen, entwickelte sich in Denzlingen von Beginn an ein intensives Spiel. Beide Mannschaften verzichteten auf langes Abtasten – stattdessen suchten sie früh den Weg in die Tiefe und versuchten, mit schnellen Bällen Abschlüsse zu erzwingen. Das Geläuf ließ kein geordnetes Kombinationsspiel zu, sodass lange Pässe, zweite Bälle und Zufallsaktionen das Geschehen bestimmten.

Der GSV startete im 4-4-2-System mit Gentian Lekaj und Maximilian Ziesche in der Sturmspitze. Bereits in der Anfangsphase verzeichnete Denis Lübke einen abgefälschten Schuss, der knapp über das Tor strich. Wenige Minuten später zwang Bastian Frölich Denzlingens Torhüter Dustin Jund mit einem wuchtigen Distanzschuss zu einer Glanzparade.

Chancen auf beiden Seiten, aber kein Durchkommen

Die Gastgeber zeigten sich ihrerseits immer wieder über Standards gefährlich. Ein Kopfball von Matthis Eggert landete direkt in den Armen von Matthias Layer, der auch im Gedränge die Ruhe behielt. Auf der Gegenseite scheiterte Gabriel Galinec per Kopf nach starker Kombination über Piljek und Schmidts, ehe Denzlingens Issa Boye nach einem Konter freistehend verzog.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit hatte Gentian Lekaj die große Chance zur Führung, doch sein Kopfball nach einer präzisen Hereingabe von Denis Lübke landete in den Armen des Torhüters. Trotz engagierter Bemühungen auf beiden Seiten blieb es beim 0:0 zur Pause – ein gerechtes Ergebnis nach einem von Kampf geprägten ersten Durchgang.

Der Zufall bringt die Führung

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Viele Unterbrechungen und Fouls störten den Spielfluss, der tiefe Platz forderte weiterhin seinen Tribut. Beide Teams suchten ihr Glück mit langen Bällen und schnellem Umschaltspiel. In der 68. Minute fiel dann die glückliche, aber nicht unverdiente Führung für den GSV – ein verunglückter Rückpass von Christian Cernenchi landete im eigenen Tor und sorgte für das 0:1.

Gianni Coveli reagierte mit mehreren Wechseln, brachte frische Kräfte wie Antonio Babic, Berk Yalman und später Chigaemezu Francis Ubabuike, um das Tempo hochzuhalten. Denzlingen versuchte in der Schlussphase noch einmal Druck aufzubauen, blieb jedoch harmlos im Abschluss.

Schlusspunkt in der Nachspielzeit

Während Denzlingen in den letzten Minuten alles nach vorne warf, setzte der GSV auf Konter. In der Nachspielzeit hatte Antonio Babic nach einem Sololauf über das gesamte Feld die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins an Jund. In der neunten Minute der Nachspielzeit war es dann soweit: Chigaemezu Francis Ubabuike nutzte die sich bietende Lücke und schob freistehend zum 0:2-Endstand ein.

Trainerstimme von Gianni Coveli

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Trainer Gianni Coveli erleichtert, aber auch realistisch: „Es war ein sehr schwieriges Spiel. Glücklicherweise hatte Denzlingen keine klaren Chancen zu verzeichnen. Im ersten Durchgang haben wir unsere Möglichkeiten nicht nutzen können. In der zweiten Halbzeit wurde es wilder und es fällt ein glückliches Tor für uns. Zum Schluss machten wir es dann vollends klar, nachdem wir lange leiden mussten. Wir fahren unterm Strich mit einem wichtigen Dreier nach Hause.“

Arbeitssieg mit Charakter

Auf schwerem Boden und in einem zähen Spiel hat der 1. Göppinger SV die richtigen Antworten gefunden. Der Sieg in Denzlingen war weniger ein Produkt spielerischer Glanzmomente als vielmehr ein Ausdruck von Disziplin, Geduld und kämpferischer Mentalität. Das Team krönte damit eine Hinrunde, die mit Höhen und Tiefen gespickt war, aber zum Ende hin eine klare Entwicklung erkennen lässt.

Weiter geht es für den GSV am Samstag, 22. November, um 14:30 Uhr beim FV Ravensburg.