1. Göppinger SV: "Nach dem Auftaktsieg ist die Stimmung sehr gut"

– Foto: Carsten Trebuth

Nach dem Abstieg aus der Oberliga bestreitet der 1. Göppinger SV am Samstag sein erstes Heimspiel der neuen Verbandsligasaison. Am 2. Spieltag empfängt die Mannschaft den VfB Friedrichshafen. Das ist für die Göppinger eine gute Gelegenheit, vor heimischem Publikum nachzulegen und den positiven Saisonstart zu bestätigen.

Der 1. Göppinger SV startete mit einem 3:0 gegen Rutesheim in die Saison und steht nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten auf Tabellenplatz vier. Der klare Auftaktsieg hat der Mannschaft sichtlich Auftrieb gegeben, auch wenn nach nur einer absolvierten Partie noch keine verlässliche Formkurve abzulesen ist. Die Trainingswoche verlief dabei durchweg planmäßig: Auf eine Krafteinheit im Studio zu Wochenbeginn folgten mehrere Einheiten auf dem Platz sowie eine Analyseeinheit, in der die Partie gegen Friedrichshafen vorbereitet wurde.

Die Stimmung in der Mannschaft ist entsprechend gut. Co-Trainer Daniel Budak berichtet: „Nach dem Auftaktsieg ist die Stimmung natürlich sehr gut, die Mannschaft ist sehr fokussiert und wir wollen auf jeden Fall am Samstag den ersten Heimsieg der Saison einfahren." Die klare Ansage aus dem Trainerteam zeigt: Der 1. Göppinger SV will den positiven Schwung aus dem Auswärtssieg nun auch vor eigenem Publikum bestätigen.

Der VfB Friedrichshafen reist dagegen mit einer gänzlich anderen Ausgangslage an. Als Tabellenelfter ohne Punkte musste sich die Mannschaft zum Saisonauftakt Türkspor Neu-Ulm mit 2:4 geschlagen geben. Nach dieser Niederlage dürfte der VfB entsprechend motiviert nach Göppingen reisen, um die ersten Zähler der noch jungen Saison einzufahren. Wie sich der Gegner spielerisch präsentieren wird und wer auf Seiten Friedrichshafens die entscheidenden Impulse setzen kann, bleibt abzuwarten. Für den 1. Göppinger SV gilt es dennoch, die Partie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Personell muss der 1. Göppinger SV weiterhin auf Adrian Freiwald verzichten, der bereits seit Beginn der Vorbereitung verletzt fehlt. Immerhin gibt es mit Blick auf die kommenden Wochen positive Signale aus der Kabine: Schlotterbeck und Sauer befinden sich mittlerweile im Aufbautraining und könnten perspektivisch wieder eine Option für den Kader werden, auch wenn ein Einsatz am Samstag für beide wohl noch zu früh kommt.

Ein Blick in die Historie zeigt: Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams liegt bereits einige Jahre zurück. Am 12.05.2012 setzte sich der 1. Göppinger SV mit 3:2 gegen Friedrichshafen durch. Die Ausgangslage war damals jedoch eine andere, sodass sich aus diesem Duell kaum Rückschlüsse auf die kommende Partie ziehen lassen.

Für den 1. Göppinger SV ist die Partie das erste Heimspiel nach dem Abstieg aus der Oberliga und damit auch ein Stück weit richtungsweisend für den Saisonstart auf neuem Niveau. Mit dem Rückenwind aus dem Auftaktsieg und den optimistischen Worten aus dem Trainerteam geht die Mannschaft selbstbewusst in die Begegnung, sollte den kampfbereiten Gegner angesichts von dessen Ausgangslage aber nicht unterschätzen. Gelingt der erste Heimsieg der Saison, würde der 1. Göppinger SV seinen guten Start weiter untermauern und ein deutliches Zeichen für die kommenden Wochen setzen. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr im Stadion an der Hohenstaufenstraße.