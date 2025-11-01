1. Göppinger SV: „Mich ärgert das 2:1 maßlos“

Intensiver Beginn auf engem Platz

Beide Mannschaften starteten mit hohem Tempo in die Partie. Es entwickelte sich sofort eine engagierte Begegnung. Beide Teams suchten den Weg nach vorne, ohne lange Abtastphase. Die engen Platzverhältnisse sorgten für viele intensive Zweikämpfe und ein direktes Spiel. Klare Torchancen blieben in der Anfangsphase aus, auch weil beide Defensivreihen stabil standen. Der 1. Göppinger SV agierte diszipliniert und taktisch kompakt, während Oberachern mit langen Bällen versuchte, schnell Tiefe zu gewinnen.

Früher Wechsel und mutiger Auftritt

In der 12. Minute musste Trainer Gianni Coveli früh reagieren: Kevin Dicklhuber verletzte sich und wurde durch Denis Lübke ersetzt. Der GSV ließ sich davon nicht beirren und blieb strukturiert. Ein Schuss von Adrian Freiwald in der 14. Minute blieb jedoch zu harmlos. Kurz darauf prüfte Luca Piljek den Oberacherner Torhüter Mark-Patrick Redl mit einem gefährlichen Freistoß (25.), den dieser nur abklatschen konnte. In höchster Not klärte die Heimdefensive. Auch David Trivunic versuchte es in der 26. Minute mit einem wuchtigen Distanzschuss – erneut parierte Redl glänzend.

Ziesche belohnt den Aufwand – Frölich verpasst das 0:2

Nach einem Ballverlust von Bastian Frölich (31.) war Wachsamkeit in der Defensive gefragt, Levin Steinbrenner klärte stark. Nur wenige Minuten später zeigte der GSV die nötige Effizienz: David Trivunic flankte in den Strafraum, Maximilian Ziesche köpfte unhaltbar rechts unten zum 0:1 ein (41.). Kurz vor der Pause leitete Frölich durch beherztes Nachsetzen einen gefährlichen Konter ein, scheiterte jedoch an Redl. Mit einer verdienten Führung für den GSV ging es in die Halbzeit.

Torwartwechsel und Druckphase nach der Pause

Zur zweiten Hälfte wechselte der GSV im Tor: Enrico Alejandro Piu musste verletzt raus, für ihn kam Matthias Layer. Der wurde sofort geprüft und klärte stark durch mutiges Mitspielen (46.). Kurz darauf brachte Luca Piljek eine gefährliche Flanke in den Strafraum, doch Redl war erneut zur Stelle (48.). Der GSV startete aktiv, suchte die Entscheidung, doch der SV Oberachern kam mit neuem Schwung aus der Kabine.

Weiß und Huber drehen das Spiel

Ein weiter Abschlag von Redl leitete in der 56. Minute den Ausgleich ein: Nach schnellem Kombinationsspiel landete der Ball bei Maximilian Weiß, der trocken und unhaltbar ins linke Eck abschloss – 1:1. Der GSV reagierte kämpferisch, suchte den Weg nach vorne. Ein Fernschuss von Bastian Frölich (64.) flog knapp über das Tor, auch ein gefährlicher Freistoß von Henri Scherer (70.) sorgte für Gefahr, den Layer sicher parierte. Dann die bittere Szene aus Göppinger Sicht: In der 77. Minute traf Nico Huber nach einer Flanke per Kopf zum 2:1 für Oberachern.

Letzter Kampf in der Schlussphase

Der GSV drängte mit aller Macht auf den Ausgleich. In der 88. Minute verpasste Gabriel Galinec knapp links am Tor vorbei. Trotz intensiver Bemühungen und mehreren Standards in der Nachspielzeit blieb der Ausgleich aus.

Trainerstimmen

Trainer Gianni Coveli zeigte sich nach dem Abpfiff enttäuscht über den Verlauf: „Wir haben es ganz gut gemacht und nach der Führung alles verteidigt. In der zweiten Halbzeit haben wir zu wenig investiert. Mich ärgert das 2:1 maßlos. Das war zu billig. In Summe wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Leider fahren wir nun leer heim. Glückwunsch an Oberachern.“

Fazit: Bittere Pille für den GSV

Der 1. Göppinger SV zeigte beim SV Oberachern eine engagierte und leidenschaftliche Leistung. Nach der verdienten Halbzeitführung brachte die Mannschaft zu wenig Zielstrebigkeit in den zweiten Durchgang. Zwei kleine taktische Fehler und die Kaltschnäuzigkeit der Hausherren entschieden das Spiel. Das Team ließ trotz großem Aufwand Punkte liegen, kann aber auf die kämpferische Leistung aufbauen.