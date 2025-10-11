1. Göppinger SV: "Leider waren wir heute nicht komplett fehlerfrei"

Ein kontrollierter Beginn mit klarer Struktur

Von Beginn an zeigte der 1. Göppinger SV eine klare spielerische Linie. Die Mannschaft suchte Ruhe im Aufbau, agierte kontrolliert und mit Struktur. Der FC 08 Villingen tastete sich zunächst vorsichtig in die Partie, versuchte aber immer wieder, über Stürmer Marcel Sökler Tiefe zu gewinnen. Beide Teams fanden über intensive Zweikämpfe in die Begegnung. Die ersten gefährlichen Aktionen gehörten den Gastgebern, die deutlich mehr Spielanteile hatten und früh das Heft in die Hand nahmen.

Der GSV bestimmt das Geschehen, aber ohne Torerfolg

Mitte der ersten Halbzeit wurde das Spiel offener. Villingen traute sich etwas mehr zu, während der GSV weiterhin das Tempo diktierte. Kevin Dicklhuber und Luca Piljek leiteten immer wieder Angriffe ein, doch es fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Die beste Gelegenheit hatte Kevin Dicklhuber in der 32. Minute, als er frei vor Andrea Hoxha auftauchte, aber am glänzend reagierenden Torhüter scheiterte. Ein Freistoß kurz vor der Pause brachte ebenfalls nichts ein. Trotz klarer Dominanz und viel Ballbesitz ging der GSV ohne Treffer in die Kabine.

Nach der Pause bleibt der GSV tonangebend

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Der GSV versuchte, das Kommando zu übernehmen, während Villingen auf Konter lauerte. Mit Berk Yalman brachte Gianni Coveli zur Pause frische Impulse ins Mittelfeld. Chancen ergaben sich vor allem über die linke Seite, wo Denis Lübke und Maximilian Ziesche immer wieder in gefährliche Räume kamen. Doch die erhoffte Belohnung blieb aus. Filip Milisic hielt die Defensive stabil, und auch Enrico Alejandro Piu bewahrte sein Team mit einer starken Parade in der 64. Minute vor dem Rückstand.

Druckphase ohne Ertrag

In der Schlussphase warf der GSV alles nach vorne. Chigaemezu Francis Ubabuike und Antonio Babic kamen für Luca Piljek und Denis Lübke, um neue Impulse zu setzen. Der Druck nahm zu, Villingen wirkte phasenweise überfordert und schwamm im eigenen Strafraum. Kevin Dicklhuber flankte gefährlich, doch im Zentrum fehlte oft ein Abnehmer. Auch David Trivunic und Gentian Lekaj brachten sich nach ihren Einwechslungen engagiert ein, aber die zwingenden Abschlüsse blieben aus.

Sökler schockt den GSV in der Schlussminute

Als alles auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen schien, traf Villingen eiskalt. In der 87. Minute nutzte Marcel Sökler die erste echte Chance der Gäste in der zweiten Halbzeit und köpfte völlig frei zum 0:1 ein. Ein Treffer, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte und den GSV tief traf. In der Nachspielzeit versuchte Kevin Dicklhuber noch einmal alles, verfehlte jedoch das Ziel knapp. Danach war Schluss – eine bittere Niederlage für eine Mannschaft, die über weite Strecken alles im Griff hatte.

Ein bitteres Fazit mit klarer Analyse

Nach dem Schlusspfiff fasste Gianni Coveli die Gefühlslage prägnant zusammen: „Wir haben heute viele gute Dinge gesehen und müssen darauf aufbauen. Leider waren wir heute nicht komplett fehlerfrei und von der Effizienz sind wir noch nicht auf dem Level, welches wir uns vorstellen. Wir werden uns in der Trainingswoche erneut die Gier erarbeiten, um am Wochenende auf die nächste Chance zu lauern!“

Das Muster wiederholt sich – aber auch die Moral

Wie schon in den Wochen zuvor zeigte der 1. Göppinger SV eine engagierte Leistung, belohnte sich aber nicht für den betriebenen Aufwand. Über 80 Minuten war das Team die spielbestimmende Mannschaft, doch Villingen präsentierte sich eiskalt und bestrafte den einzigen Moment der Unordnung. Der GSV bleibt damit im Tabellenkeller, während die Gäste mit dem Sieg in sichere Gefilde klettern.

Blick auf die Tabelle und die nächsten Aufgaben

Nach zwölf Spieltagen steht der 1. Göppinger SV mit acht Punkten auf Rang 17 der Oberliga Baden-Württemberg. Acht Niederlagen aus zwölf Spielen dokumentieren eine schwierige Phase, in der der Mannschaft vor allem eines fehlt: Effizienz. Die Leistung gegen Villingen war kämpferisch stark, spielerisch kontrolliert – und doch blieb sie erneut unbelohnt. In der kommenden Woche gilt es, diese Energie mitzunehmen und endlich in Punkte umzumünzen.