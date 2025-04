1. Göppinger SV: "Im Moment müssen wir brutal leiden"

Intensive Anfangsphase ohne klare Akzente

Trainer Gianni Coveli vertraute in der Startelf unter anderem auf Maximilian Ziesche, Denis Lübke und Tim Schraml. Der GSV begann konzentriert, legte kompakt und kampfstark los. Die ersten Minuten waren von Vorsicht geprägt – beide Teams neutralisierten sich, Chancen blieben Mangelware. „Das war das erwartete Geduldsspiel. Keine Mannschaft wollte den ersten Fehler machen“, fasst Torwarttrainer Florian Mack die Anfangsphase zusammen.

Nach rund 15 Minuten nahm die Partie an Fahrt auf, Strafraumszenen wurden häufiger. Der GSV stand weiterhin sicher, ließ kaum etwas zu – und doch ging der Gast in Führung.

Hitzige Schlussphase vor der Pause

In der 24. Minute schlug Walldorf zum ersten Mal zu. Jonas Arcalean schloss nach einem Tiefenpass ins lange Eck ab. Nur wenige Minuten später die Antwort: Kevin Dicklhuber brachte eine Ecke in die Mitte, Tim Schraml wuchtete den Ball per Kopf zum 1:1-Ausgleich ins Netz (36.). Doch der Jubel währte nicht lange. Im direkten Gegenzug traf Jannis Boziaris per Schuss unter die Latte zum 1:2 (37.).

In einer nun offenen und intensiven Phase war wieder der GSV an der Reihe: Nach einem Foul an Adrian Freiwald verwandelte Filip Milisic den fälligen Strafstoß sicher zum 2:2-Ausgleich (40.). Eine erste Halbzeit mit offenen Visieren endete remis.

Göppingen kämpft, Walldorf bleibt gefährlich

Zur Pause musste Maximilian Ziesche verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für ihn kam Henrick Selitaj. Der zweite Durchgang begann wie der erste: viele Zweikämpfe im Mittelfeld, keine klaren Aktionen – aber die Intensität war hoch. Walldorf blieb mit Distanzschüssen gefährlich, der GSV hielt mit großer Leidenschaft dagegen.

In der 59. Minute verhinderte der GSV in letzter Sekunde das nächste Gegentor: Nach einem Lattenkracher klärte Seedy Jarju auf der Linie. Kurz darauf parierte Matthias Layer einen Freistoß aus zentraler Position stark (65.), und lenkte auch einen gefährlichen Kopfball nach einem Eckball über die Latte (72.). Coveli brachte frische Kräfte: Mohamed Baroudi und Emmanuel McDonald ersetzten Denis Lübke und Adrian Freiwald.

Strittige Szenen bringen Entscheidung

In der 77. Minute rauschte ein weiterer Distanzschuss von Walldorf nur knapp am Göppinger Tor vorbei. Die Partie steuerte auf eine Punkteteilung zu – doch dann überschlugen sich die Ereignisse. In der 81. Minute wurde dem GSV ein möglicher Handelfmeter verwehrt. Die Szene sorgte für Diskussionen, doch Schiedsrichter Timo Bugglin entschied sich gegen den Pfiff.

Kurz vor dem Abpfiff dann der nächste Aufreger: In der dritten Minute der Nachspielzeit entschied Bugglin zunächst auf „Weiterspielen“, dann aber doch auf Handelfmeter für Walldorf. Marcel Carl verwandelte zum 2:3-Endstand – der GSV stand nach einer aufopferungsvollen Leistung erneut mit leeren Händen da.

Trainer Coveli: "Wir müssen brutal leiden"

Gianni Coveli zeigte sich nach dem Abpfiff kämpferisch: „Wir werden nicht resignieren und aufgeben. Im Moment müssen wir brutal leiden. Aktuell erfahren wir sehr viele bittere Momente. Wir werden bis zum Schluss kämpfen und alles investieren. Göppingen kann an Wunder glauben, das haben wir oft bewiesen. Und wenn wir die letzten 12 Punkte holen, stehen wir über dem Strich.“

Walldorfs Trainer Matthias Born war sich der Dramatik bewusst: „Alles Gute an den GSV. Ihr habt die Qualität und mit einem Quäntchen Glück schafft ihr das. Heute hatten wir über das gesamte Spiel hochkarätige Chancen. Am Ende läuft es natürlich hochdramatisch, deshalb habe ich so gejubelt. Ob der Schiedsrichter richtig entschieden hat, kann ich nicht beurteilen. Den Sieg nehmen wir gerne mit.“

Blick auf die Tabelle: GSV unter Druck

Mit der 15. Saisonniederlage bleibt der 1. Göppinger SV bei 31 Punkten. Die Lage im Abstiegskampf bleibt angespannt. Die Leistung gegen Walldorf gibt aber trotz der Enttäuschung Hoffnung: Der GSV zeigte Moral, Leidenschaft und Spielwitz – es fehlte nur das Quäntchen Glück.

Fazit: Dramatisches Spiel, bittere Lehren

Florian Mack brachte es auf den Punkt: „Der GSV verliert unglücklich nach aufopferungsvollem Kampf und einem dramatischen Ende mit strittigen Schiedsrichterentscheidungen. Walldorf entführt die drei wichtigen Punkte nach Chancenüberzahl.“

Der Aufsteiger aus Göppingen wird sich auf seine Tugenden verlassen müssen, um das Wunder Klassenerhalt noch zu schaffen. Vier Spiele bleiben – vier Chancen, Geschichte zu schreiben.