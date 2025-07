1. Göppinger SV: "Im Mittelpunkt steht dabei unsere Göppinger DNA"

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga geht der 1. Göppinger SV mit viel Zuversicht in die neue Saison in der Oberliga. Vor dem WFV-Pokalspiel beim TSV Köngen äußern sich der neue Trainer Mario Klotz und Florian Mack als Leiter Kommunikation unter anderem zur Vorbereitung, zum Kader, zum Saisonziel und zu den Vereinsperspektiven.

Mario Klotz: Grundsätzlich sind wir nie vollständig zufrieden, denn unser Anspruch ist es, uns stetig weiterzuentwickeln. In der Vorbereitung haben wir insbesondere im Trainingslager intensiv an unserer physischen Stärke, unserer spielerischen Qualität und unserem taktischen Verhalten gearbeitet. Zudem wurde auch der Teamgeist weiter gestärkt, ein zentraler Baustein für eine erfolgreiche Saison. Natürlich gilt es, unsere Abläufe kontinuierlich zu optimieren.

FuPa: Sind Sie zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung? Was lief gut, was ist verbesserungswürdig?

FuPa: Deuten sich noch Abgänge an?

Mario Klotz: Wie bereits erwähnt, steht unser Kader. Nach aktuellem Stand ist nicht davon auszugehen, dass es zu weiteren Abgängen kommen wird.

FuPa: Welche Stärken sehen Sie in Ihrer Mannschaft?

Mario Klotz: Unsere Stärke liegt in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Im Mittelpunkt steht dabei unsere „Göppinger DNA“ – geprägt von Leidenschaft, Emotionen, physischer Präsenz und großem Einsatzwillen. Darauf aufbauend wollen wir unsere spielerischen Qualitäten in jedem Spiel auf das Feld bringen und mit unserem Offensivspiel für jeden Gegner unberechenbar sein.

FuPa: Wie lautet das Saisonziel Ihres Teams?

Mario Klotz: Unser Ziel ist es, in jedem Spiel unser Bestes zu geben. Wir sind Sportler und spielen, um zu gewinnen. Mit genau dieser Einstellung gehen wir in jede Partie. Uns ist bewusst, dass eine intensive Saison vor uns liegt. Die Oberliga ist in dieser Spielzeit stark besetzt. Dieser Herausforderung stellen wir uns mit dem Ziel, eine erfolgreiche Saison zu spielen.

FuPa: Wen sehen Sie als Meisterschaftsfavoriten?

Mario Klotz: Wie bereits erwähnt, ist die Oberliga in dieser Saison ziemlich ausgeglichen besetzt, das zeigt sich auch an der Spitze. Der VfR Mannheim hat sich stark verstärkt und seine Ambitionen deutlich gemacht. Auch der VfR Aalen gehört zum Favoritenkreis. Darüber hinaus können der CfR Pforzheim sowie der FC 08 Villingen als Regionalliga-Mitabsteiger im Aufstiegsrennen eine Rolle spielen. Zudem kann es immer eine Überraschungsmannschaft geben. Aus meiner Sicht gibt es keinen klaren Einzelfavoriten, sondern vielmehr einen Kreis von ambitionierten Teams, zu dem auch wir gehören wollen.

FuPa: Wer ist der Kapitän Ihrer Mannschaft – und warum gerade er?

Mario Klotz: Filip Milisic ist unser Kapitän. Er lebt den Teamgedanken und verkörpert die Göppinger DNA auf und neben dem Platz. Mit seiner Emotionalität, seinem Einsatzwillen und seinem unbändigen Siegeswillen ist er in der Lage, die anderen mitzureißen und geht stets voran.

FuPa: Am Freitag, 25. Juli, um 19 Uhr steht das erste Pflichtspiel der Saison im WFV-Pokal gegen den Landesliga-Aufsteiger TSV Köngen an. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in diese Partie?

Mario Klotz: Wir sind uns unserer Favoritenrolle bewusst, wissen aber auch um den Derbycharakter dieser Begegnung. Deshalb werden wir mit höchster Konzentration auftreten und uns auf unsere Stärken konzentrieren. Unser Ziel ist klar: Wir wollen in die nächste Runde einziehen.

Florian Mack, Leiter Kommunikation, ergänzt:

… aus sportlicher Perspektive:

„Hinter uns liegen unglaublich intensive Wochen. Nach dem Abstieg haben wir im Hintergrund ohne Pause die notwendigen Vorbereitungen auf die neue Oberliga Saison getroffen. Nachdem wir uns fallweise von den Abgängen verabschiedet haben, galt der Fokus hauptsächlich den Neuzugängen sowie der administrativen Organisation im Hinblick auf die Oberliga. Wir hatten Ende Juni einen gelungenen Vorbereitungsstart erlebt und durften ein verletzungsfreies Trainingslager absolvieren.

Das spricht für die professionelle Herangehensweise jedes Einzelnen sowie der Trainingsgestaltung über die Tage hinweg. Und der Spaß kam auch nicht zu kurz, Teambuilding gehört in diese Woche absolut auch mit dazu. Das Trainingslager gibt uns schon seit Jahren die perfekten Voraussetzungen, um unsere Neuzugänge zu integrieren sowie die notwendigen Abläufe zu trainieren. Unsere Jungs haben sich mit dem Trainerteam eine solide Grundlage erarbeitet, welche es nun kontinuierlich zu verbessern gilt. Wir werden uns auf eine hochspannende und intensive Oberligareise begeben. Insbesondere freuen wir uns auf die stimmungsvollen, lokalen Derbys sowie weitere Spitzenspiele gegen absolute Hochkaräter. Das Tableau der Oberliga lässt ohne Zweifel Fußball auf Topniveau versprechen.“

… aus Vereinsperspektive:

„Ein großer Dank gilt unseren Ehrenamtlichen und Funktionären, welche im Hintergrund tagtäglich für den Verein und dessen Weiterentwicklung kämpfen. Die Organisation des Trainingslagers mit allen damit verbundenen Unterstützern ist dabei sicherlich das Sommerhighlight. Das Rasenteam hat über die Sommerpause hinweg beste Arbeit geliefert und unser Grün in einen hervorragenden Zustand gebracht. Mit der Eröffnung des Heimspiels haben nun den lang ersehnten Treffpunkt als Vereinsgaststätte für Jung und Alt zurück.

Zudem konnten wir auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit weitere Unterstützer gewinnen, sodass wir unseren Fans auch in der neuen Saison die Marke GSV auf vielen Kanälen präsentieren können – darunter das Online Streaming an den Spieltagen. Wir arbeiten mit großer Motivation daran, sowohl mit unseren bestehenden Partnern als auch mit neuen Gönnern die Vielzahl unserer Ideen kontinuierlich umzusetzen. All diese haben zum Ziel, den GSV kontinuierlich zu professionalisieren und den Profifußball in der Stadt zu etablieren.

Jugend-, Ausbildungs- und Berufsförderung, Stadionvermarktung, Weiterentwicklung der Intrastruktur, Vermarktung der Heimspieltage sowie Onlinemedien sind neben vielen weiteren Themen strategische Projekte, welche wir als Verein mit unseren Unterstützern bearbeiten und stetig voran bringen wollen.“

… zum Pflichtspielauftakt îm WFV-Pokal am kommenden Freitag beim TSV Köngen:

„Für die lokalen Fußballbegeisterten ist dieses Los überragend. Ein Flutlichtspiel am Freitag Abend und zwei hochmotivierte Mannschaften. Da ist eine tolle Atmosphäre in der Fuchsgrube vorprogrammiert, zudem existiert bestimmt noch etwas Aufstiegseuphorie beim Gastgeber. Wir freuen uns sehr auf das Derby sowie auf das Wiedersehen mit Dome Brück. Er hat den GSV jahrelang geprägt und war Kapitän der Aufstiegsmannschaft in die Regionalliga. Dass wir nun im Pokal aufeinandertreffen, ist eine schöne Geschichte des Fußballs. Mehr aber auch nicht.

Am Freitag beginnt der Ernst des Pflichtspielalltags und es gibt rein gar nichts zu verschenken. Mit diesem Fokus werden wir in diese Partie gehen. Wir fühlen uns physisch und mental bestens vorbereitet und werden dem Gegner mit größtem Respekt begegnen. Das Schöne am Pokal ist, dass es relativ simpel ist. Es geht ums Weiterkommen in die nächste Runde. Und genau das ist unser Ziel.“