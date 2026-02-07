1. Göppinger SV gewinnt Oberliga-Duell gegen FC Nöttingen

– Foto: Carsten Trebuth

Der 1. Göppinger SV lieferte im heutigen Testspiel gegen den Oberligarivalen FC Nöttingen einen Auftritt, der nicht nur Tore, sondern auch Haltung zeigt. Auf dem Kunstrasenplatz in Göppingen gewinnt die Mannschaft mit 4:2 und beweist in entscheidenden Phasen Zielstrebigkeit. Ein intensiver Vergleich, der deutlich macht, dass diese Vorbereitung längst in den Bereich echter Standortbestimmungen übergegangen ist.

Das heutige Testspiel gegen den FC Nöttingen ist für den 1. Göppinger SV eine Partie mit besonderem Charakter. Wenn ein Oberligarivale zu Gast ist, geht es nicht um lockere Abläufe, sondern um Rhythmus, Tempo und den Anspruch, sich im direkten Vergleich zu behaupten. Auf dem Kunstrasenplatz in Göppingen entwickelt sich von Beginn an ein Spiel, das sich eher wie ein Pflichtspiel anfühlt als wie ein freundlicher Test. Göppingen beginnt konzentriert und setzt früh die ersten Akzente. In der 17. Minute fällt der Führungstreffer. Luca Piljek bringt den Gastgeber mit 1:0 in Front und belohnt damit eine Phase, in der Göppingen zielstrebig agiert. Doch die Antwort des FC Nöttingen folgt prompt. Nur drei Minuten später gleicht Salvatore Catanzano zum 1:1 aus.

Das Spiel bleibt offen, intensiv und geprägt von schnellen Umschaltmomenten. Göppingen findet jedoch zunehmend besseren Zugriff und setzt sich in der Offensive durch. In der 30. Minute trifft Antonio Babic zum 2:1 und bringt den 1. Göppinger SV erneut in Führung. Dieser Treffer wirkt wie ein Befreiungsschlag, denn die Mannschaft gewinnt nun an Selbstvertrauen und Kontrolle. Babic bleibt der entscheidende Mann dieser Phase. In der 39. Minute trifft er erneut und erhöht auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel bleibt das Spiel hart umkämpft. Nöttingen versucht, zurückzukommen, während Göppingen darauf bedacht ist, die Ordnung nicht zu verlieren. Lange hält der Gastgeber den Zwei-Tore-Vorsprung, doch in der 78. Minute fällt der Anschlusstreffer. Egemen Sarikaya trifft zum 3:2 und bringt neue Spannung in die Partie. Plötzlich ist das Spiel wieder offen, die Schlussphase wird zum Test für Nerven und Stabilität. Göppingen reagiert jedoch entschlossen. In der 83. Minute fällt die Entscheidung. Filip Milisic verwandelt einen Elfmeter zum 4:2. Der Treffer nimmt der Partie den letzten Zweifel und krönt einen Auftritt, der von Effizienz und mentaler Klarheit geprägt ist. Der 1. Göppinger SV bringt den Vorsprung über die Zeit und gewinnt verdient gegen den Oberligarivalen. Das Ergebnis ist nicht nur ein Erfolg auf dem Papier. Es ist ein Signal innerhalb der Vorbereitung. Vier Tore gegen einen direkten Konkurrenten zeigen offensive Qualität, gleichzeitig liefert das Spiel auch Hinweise darauf, dass Konzentration bis zum Schluss nötig bleibt.