1. Göppinger SV: "Genau solche Herausforderungen lieben wir"

Rückblick auf das Heimspiel gegen Pforzheim

Der vergangene Samstag war ein Tag, den man in Göppingen so schnell nicht vergessen wird. Nach Wochen voller Enttäuschungen und enger Spiele platzte beim 3:1 gegen den 1. CfR Pforzheim der Knoten. „Die kollektive Erleichterung nach dem emotionalen Heimsieg gegen Pforzheim war überall im Stadion zu spüren – Mannschaft, Trainerteam, Funktionäre und Fans haben sehnlich auf diesen Moment gewartet“, beschreibt Florian Mack die Atmosphäre.

Der GSV zeigte in diesem Spiel all jene Tugenden, die das Team stark machen: Mentalität, Leidenschaft und taktische Disziplin. „Es ist uns gegen Pforzheim gelungen, unsere bekannten Tugenden auf den Platz zu bringen und den Gegner mit Mentalität, Leidenschaft und Disziplin zu bespielen. Dazu hatten wir eine minimale Fehlerquote und die geforderte Effizienz sowohl vorne wie hinten.“

Der Funke sprang auch auf die Tribüne über, die Stimmung war elektrisierend. „Was geschieht, wenn der Funke vom Platz auf die Tribüne übergeht, ist phänomenal. Ein riesengroßes Dankeschön an unsere Fans, welche uns in den vergangenen Wochen stets die Treue gehalten haben und uns am Samstag letztlich zum Sieg peitschten.“

Die Trainingswoche – Fleiß statt Zufriedenheit

Nach dem erlösenden Heimsieg blieb in Göppingen niemand in Feierlaune. Die Mannschaft nutzt diese Woche, um an Details zu arbeiten und das positive Momentum zu festigen. „Auch diese Woche knüpfen wir an die positiven Erkenntnisse an und werden versuchen, uns weiter in allen Bereichen zu optimieren“, betont Florian Mack.

„Wir werden uns keine Sekunde ausruhen und haben vieles aufzuholen. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, insofern werden wir den zarten Aufwärtstrend nun intensiv pflegen und weiter hart arbeiten, sodass es auch nachhaltig wieder aufwärts geht.“

Mack spricht offen von „einem ganzen Sack voll Hausaufgaben“, den die Mannschaft abzuarbeiten habe. Diese Selbstkritik und Bodenständigkeit unterstreichen den Charakter der Mannschaft, die nach schwierigen Wochen mit Ehrgeiz und Geschlossenheit auf den richtigen Weg zurückgefunden hat.

Die Herausforderung Oberachern – Leidenschaft trifft Leidenschaft

Am Samstag wartet mit dem SV Oberachern ein Gegner, der in der Oberliga Baden-Württemberg längst zur festen Größe geworden ist. „Spiele in Oberachern waren in der Vergangenheit stets besondere Partien. Der Verein lebt von Zusammenhalt und Emotionen, sie holen stets das Maximale aus ihren Möglichkeiten heraus“, so Mack. Der SVO, der in den vergangenen Jahren mit disziplinierter Arbeit und starken Leistungen im DFB-Pokal aufhorchen ließ, gilt als Paradebeispiel für mannschaftliche Geschlossenheit.

„Zurecht gehören sie zum Inventar der Oberliga und haben in den vergangenen Jahren auch schon den DFB-Pokal aufmischen können“, erklärt Mack. Besonders hebt er Trainer Fabian Himmel hervor, der als Identifikationsfigur gilt: „Mit ihm haben sie eine Persönlichkeit auf der Kommandobrücke, welche den Verein lebt.“ Ebenso wichtig ist Kapitän Nico Huber, „der sich voll und ganz mit dem SVO identifiziert“.

Ein Gegner mit Struktur und gefährlichen Einzelspielern

Neben der mannschaftlichen Geschlossenheit verfügt Oberachern über eine erfahrene und eingespielte Achse. „Sie haben mit Redl einen gestandenen Keeper, dazu eine stabile Achse und mit Stefotic einen echten Goalgetter“, beschreibt Mack die Stärken des Gegners. Die Göppinger wissen, dass sie sich auf ein intensives Spiel einstellen müssen, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen werden. „Diese Aufgabe wird ein echtes Brett, aber genau solche Herausforderungen lieben wir und brauchen wir jetzt.“

Fokus auf das Wesentliche – Leidenschaft und Stabilität

Nach dem Heimsieg gegen Pforzheim gilt es für die Mannschaft von Pavlos Osipidis und Daniel Budak, die neu gewonnene Stabilität zu bestätigen. Der GSV will mit Disziplin und klarer Spielstruktur an die Leistung der Vorwoche anknüpfen. „Wir gehen respektvoll in diese Partie und haben nichts zu verschenken. Wir freuen uns auf das Match!“, sagt Mack mit Blick auf die Partie an der Waldstraße.

Die Ausgangslage vor dem 15. Spieltag

Der 1. Göppinger SV belegt mit 12 Punkten Rang 16 der Tabelle und will mit einem Sieg in Oberachern den Anschluss ans Mittelfeld herstellen. Der Gastgeber hingegen steht mit 23 Punkten im oberen Drittel und hat den Anspruch, seine Heimstärke erneut unter Beweis zu stellen. Für Göppingen ist die Partie eine Standortbestimmung – und zugleich eine Chance, den positiven Trend zu bestätigen.

Mit Mentalität zum nächsten Schritt

Der 1. Göppinger SV reist mit Mut, Zuversicht und neuem Selbstbewusstsein nach Oberachern. Nach dem emotionalen Befreiungsschlag gegen Pforzheim will die Mannschaft zeigen, dass der Sieg keine Eintagsfliege war. Leidenschaft, Disziplin und Effizienz sollen auch auswärts die Basis bilden. Oder wie Florian Mack es formuliert: „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer – aber wir werden alles dafür tun, dass es einer wird.“