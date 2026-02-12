1. Göppinger SV: Finaler Test gegen Verbandsliga-Spitzenteam

Für den 1. Göppinger SV steht am kommenden Wochenende die Generalprobe der Wintervorbereitung an. Gegner ist der Verbandsligist TSV Oberensingen – ein letzter Härtetest, bevor es wieder um Punkte geht. Im Fokus stehen Feinabstimmung, Belastungssteuerung und die Frage, welche Formation in die zweite Saisonhälfte starten soll. Trainerteam und Mannschaft wollen die positiven Ansätze der vergangenen Tests bestätigen und mit einem guten Gefühl in den Ligabetrieb gehen. Am 21. Februar wird es dann ernst: Zum Restart der Oberliga gastiert der GSV beim direkten Konkurrenten FSV 08 Bietigheim-Bissingen – ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf.

Der 1. Göppinger SV hat im vorletzten Testspiel der Wintervorbereitung ein wichtiges Erfolgserlebnis gefeiert. Gegen den Oberliga-Konkurrenten FC Nöttingen gewann der GSV vor rund 100 Zuschauern mit 4:2. Schiedsrichter Jonathan Woldai leitete eine intensive Partie, die über weite Strecken ein echter Gradmesser war.

Göppingen startete wach und ging in der 17. Minute durch Luca Piljek in Führung. Die Antwort der Gäste folgte prompt: Salvatore Catanzano glich nur drei Minuten später aus. Der GSV zeigte sich davon unbeeindruckt und übernahm erneut die Kontrolle. Antonio Babic stellte in der 30. Minute die Führung wieder her und legte neun Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 nach. Besonders in dieser Phase überzeugte Göppingen mit Tempo und klaren Offensivaktionen.

Nach der Pause verlor das Spiel etwas an Struktur, blieb aber umkämpft. Nöttingen verkürzte in der 78. Minute durch Egemen Sarikaya und brachte noch einmal Spannung in die Partie. Göppingen reagierte jedoch abgeklärt. In der 83. Minute entschied Filip Milisic das Spiel per Foulelfmeter zum 4:2.

Für den GSV war der Test ein wichtiger Schritt im Feinschliff. Offensiv präsentierte sich die Mannschaft effektiv, defensiv stabil genug, um Druckphasen zu überstehen. Der Sieg gegen einen Ligakonkurrenten gibt Selbstvertrauen – genau zum richtigen Zeitpunkt vor der Generalprobe und dem Start in die entscheidende Phase der Oberliga-Saison.