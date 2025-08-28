1. Göppinger SV: "Es wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel"

Für den 1. Göppinger SV steht am Samstag in der Oberliga eine Herkulesaufgabe an. Der Tabellensechste spielt um 14.30 Uhr beim Spitzenreiter TSV Essingen. Mittelfeldmotor Adrian Freiwald und Co-Trainer Daniel Budak beleuchten die eigene Situation und analysieren die Essinger.

„Trotz des holprigen Starts haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter hart gearbeitet, man hat eine Leistungssteigerung von Spiel zu Spiel gesehen. Ich denke, die Mannschaft hat die Vorgaben nun gut verinnerlicht. Es liegt aber auch vor allem an der Einstellung, in jedem Spiel das Maximale aus sich herauszuholen und zu 100 % gewinnen zu wollen.“

Nach dem holprigen Start in die Saison ist nun eine gewisse Stabilität erkennbar. Woran liegt es?

Wie überraschend ist für Dich der Start Essingens und wie schätzt Du deren Qualität ein?

„Überraschend ist der Start Essingens für mich nicht, sie haben sich mittlerweile sehr gut etabliert in der Oberliga. Dass Qualität vorhanden ist, sieht man an ihren Ergebnissen. Sie sind die einzige Mannschaft, die alle 4 Spiele gewinnen konnte und somit führen sie die Tabellenspitze der Oberliga an. Es wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel werden.“

Wie fühlst Du Dich aktuell beim GSV und welches Ziel verfolgst Du diese Saison?

„Ich fühle mich wohl beim GSV, ich versuche mit maximaler Leistung der Mannschaft zu helfen. Natürlich so erfolgreich wie möglich sein und am besten kein Spiel mehr zu verlieren. Ich denke, wir haben die Qualität dazu.“

---

Fragen an Göppingens Co-Trainer Daniel Budak:

Wie fühlst Du Dich hinsichtlich des Trends der vergangenen Spiele und woran müssen wir weiter arbeiten?

„Ich fühle mich ein bisschen erleichtert, weil uns wichtig war, dass wir gut in diese Saison reinkommen. Die Mannschaft hat verstanden, worauf es in der Oberliga ankommen wird und hat den Kampf angenommen, was die Ergebnisse der letzten drei Spiele zeigen: dass wir kaum Torchancen zugelassen haben und kein Gegentor bekommen haben. Verbessern müssen wir uns im Spiel mit Ball sowie Detailarbeit wie Passgenauigkeit um die Fehlerquote zu minimieren.“

Wie ist die aktuelle Stimmung im Team hinsichtlich der breiten Qualität im Kader?

„Wir haben uns alle einen breiten und starken Kater gewünscht, der genug Qualität hat, um im oberen Drittel mitzuspielen. Der Konkurrenzkampf ist sehr hoch. Trotzdem ist die Stimmung im Kader sehr positiv. Natürlich auch getragen aufgrund der letzten Ergebnisse.“

War der Start Essingens überraschend für Dich und wie schätzt Du die Qualität des kommenden Gegners ein?

„Überrascht bin ich nicht, weil das eine sehr kompakte und robuste Mannschaft ist, die sehr gut gegen den Ball arbeitet und darüber hinaus noch extrem viel Qualität im eigenen Spiel besitzt.

Kann man nach den ersten Spieltagen bereits einen Trend in der Oberliga erkennen?

„Kleine Anzeichen lassen sich vielleicht schon deuten, es ist aber noch zu früh. Wir müssen noch ein paar Wochen abwarten und beobachten, wohin die Reise führt. Dann kann man sicher ein erstes Zwischenfazit ableiten.“