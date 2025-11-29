1. Göppinger SV: "Es macht uns dankbar"

Ein munterer Auftakt auf schwierigem Geläuf

Die Partie begann auf tiefem und schwer bespielbarem Untergrund, doch beide Mannschaften scheuten das Risiko nicht. Der GSV suchte früh den Vorwärtsgang und zeigte sofort die Stabilität und das Selbstvertrauen der vergangenen Wochen. Nöttingen hingegen agierte zunächst zurückhaltender und lauerte darauf, Fehler der Göppinger zu bestrafen. Klare Chancen blieben in den ersten Minuten aus, doch die Göppinger wirkten zielstrebiger und aggressiver in den entscheidenden Zweikämpfen.

Die frühe Offensivaktion von Luca Piljek, der am Strafraum geblockt wurde, zeigte bereits, wie der GSV das Spiel an sich reißen wollte. Nur wenige Minuten später folgte der erste große Moment des Nachmittags.

Die Führung kommt nach einem Aussetzer – und bringt Sicherheit

Nach einem gravierenden Ballverlust von Marco Manduzio im Aufbau schaltete der GSV blitzschnell: Piljek blieb vor dem Tor eiskalt und schob zum 1:0 ein. Die Führung fiel aus dem Nichts, war aber keineswegs unverdient. Nöttingen fand auf dem tiefen Platz nur schwer in die Partie und blieb in dieser Phase nahezu ohne offensive Durchschlagskraft.

Mit zunehmender Spielzeit stabilisierten sich die Gäste, doch der GSV blieb gefährlicher. Erst scheiterte Gentian Lekaj mit einem wuchtigen Kopfball an Thilo Marksteiner, dann verpasste er eine scharfe Hereingabe von Bastian Frölich um wenige Zentimeter. Die Gastgeber blieben dran – und wurden belohnt. Nach einer Hereingabe von Adrian Freiwald verwertete Lekaj aus kurzer Distanz zum 2:0. Es war ein Nackenschlag für Nöttingen und gleichzeitig ein perfekter Zeitpunkt für die Gastgeber.

Der GSV startet furios in die zweite Halbzeit

Nach Wiederanpfiff brannte der GSV darauf, die Entscheidung herbeizuführen. Oguzhan Kececi verpasste zunächst die große Chance zum 3:0, als ihm der Ball im letzten Moment versprang. Kurz darauf scheiterte Piljek mit einem abgefälschten Schuss nach einer klugen Ablage von Lekaj.

Doch in der 50. Minute war es soweit: Eine unglückliche Rettungsaktion der Nöttinger Defensive landete direkt vor den Füßen von Freiwald, der den Ball einschob. Mit dem 3:0 war der Widerstand der Gäste gebrochen. Der GSV blieb dennoch gierig und suchte weiter nach Torabschlüssen – ein Ausdruck der neu gewonnenen Selbstverständlichkeit.

Göppingen kontrolliert, Nöttingen bleibt harmlos

Nöttingen fand weiterhin kaum Lösungen, um die kompakte Göppinger Defensive auszuhebeln. Die wenigen Entlastungsangriffe verpufften wirkungslos, während der GSV immer wieder gefährliche Nadelstiche setzte. Mit den Einwechslungen von Gabriel Galinec, Antonio Babic, Berk Yalman, Jeffrey Idehen und schließlich Stevan Anicic, der sein Oberliga-Debüt feierte, erhielt die Mannschaft noch einmal frische Energie.

Der GSV spielte die Partie konzentriert zu Ende, blieb in den Zweikämpfen präsent und ließ keine echte Chance der Gäste mehr zu.

Ein rundum verdienter Heimsieg

Der klare Erfolg war für Trainer Gianni Coveli auch emotional bedeutsam. „Wir sind absolut glücklich, dass es heute so lief. Die Jungs haben es sich heute verdient“, sagte er nach der Partie. Die Unterstützung des Umfelds habe in der schwierigen Phase viel bedeutet: „Wir sind froh, dass uns das Umfeld, die Fans und Gönner in dieser schwierigen Zeit weiter unterstützt haben. Es macht uns dankbar und glücklich, dass wir das Jahr mit einem top Monat abgeschlossen haben.“

Gästetrainer Dennis Will erkannte die Leistung des GSV ohne Umschweife an: „Glückwunsch an Göppingen zum Sieg. Wir hatten zu wenig Durchschlagskraft nach vorne und in der eigenen Box unzulänglich verteidigt. Der Sieg geht in Ordnung.“

Die Ausgangslage zur Pause

Mit nun 24 Punkten steht der 1. Göppinger SV auf Rang acht und beendet das Jahr 2025 mit einem deutlichen Aufwärtstrend. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen nicht nur gepunktet, sondern auch ein neues Gesicht gezeigt: gierig, effizient und selbstbewusst.

Die Winterpause kommt dennoch zum denkbar ungünstigen Moment – denn Göppingen ist in Form. „Schade, dass es nun in die Pause geht. Es macht gerade richtig viel Spaß“, fasste Coveli passend zusammen.

Göppingen verabschiedet sich mit einem klaren Statement in die Winterpause – und mit dem Gefühl, dass die Rückrunde noch Großes bereithalten könnte.