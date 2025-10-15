1. Göppinger SV: „Es ist kein gewöhnlicher Aufsteiger"

Nach Villingen: Analyse statt Frust

Die Stimmung im Göppinger Lager ist nach der späten 0:1-Heimniederlage gegen den FC 08 Villingen von Enttäuschung, aber auch Entschlossenheit geprägt. Wieder einmal war der 1. Göppinger SV über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, doch am Ende fehlte der entscheidende Punch. Co-Trainer Daniel Budak blickt aufs nächste Spiel: „Unsere Erwartung ist, dass wir die Details, woran wir die letzten zwei Trainingswochen akribisch gearbeitet haben, umsetzen und etwas Zählbares aus Neckarsulm mitnehmen.“ Der Fokus liegt auf Konsequenz, Struktur und Genauigkeit – Tugenden, die zuletzt über weite Strecken stimmten, aber nicht mit Punkten belohnt wurden.

Personelle Lage: Zwei Ausfälle, sonst alle an Bord

Personell kann der GSV fast aus dem Vollen schöpfen. Daniel Budak bestätigt: „Luca Wöhrle und Mo Baroudi fallen weiterhin aus. Ansonsten stehen alle zur Verfügung.“ Damit bleibt das Gerüst der Mannschaft stabil, was in dieser Phase von zentraler Bedeutung ist. Gerade jetzt zählt Kontinuität, um Automatismen zu festigen. Der Konkurrenzkampf in der Startelf bleibt dennoch hoch – ein Zeichen, dass die Mannschaft weiterhin geschlossen arbeitet.

Ein Aufsteiger mit Qualität und Erfahrung

Der kommende Gegner, Türkspor Neckarsulm, ist ein Aufsteiger – aber keiner, den man unterschätzen darf. Budak warnt eindringlich: „Es ist kein gewöhnlicher Aufsteiger, finanzstark und mit einigen Akteuren, die höherklassig gespielt haben.“ Tatsächlich hat sich Türkspor zu einer festen Größe in der Oberliga entwickelt. Mit technisch starken Spielern, einem eingespielten Mittelfeld und gefährlichen Offensivleuten hat die Mannschaft bereits bewiesen, dass sie auch etablierte Gegner in Bedrängnis bringen kann.

Die Achse des Gegners – viel Erfahrung, viel Qualität

Im Fokus der Vorbereitung stand für den GSV vor allem die starke Achse der Neckarsulmer. Budak benennt sie klar: „Sie haben eine starke Achse mit Kevin Rombach im Tor, Steven Neupert im Mittelfeld und den beiden Angreifern Pascal Sohm und Cristian Gilés Sanchez.“ Diese Spieler prägen das Team mit Erfahrung und Führungsstärke. Kevin Rombach, einst selbst schon beim 1. Göppinger SV aktiv, ist ein sicherer Rückhalt und emotionaler Leader. Auch Marco Di Biccari, ein weiterer Ex-Göppinger, gehört zum Kader der Gastgeber – ein Wiedersehen, das zusätzliche Würze ins Spiel bringt.

Fokus auf Umsetzung und Effizienz

Nach der intensiven Trainingswoche steht für das Trainerteam nun die Umsetzung im Vordergrund. Die Mannschaft habe die Inhalte verinnerlicht, betont Budak. Der GSV will in Neckarsulm wieder das zeigen, was ihn stark macht: Leidenschaft, Organisation und Zielstrebigkeit. Besonders wichtig wird es sein, die Effizienz vor dem Tor zu steigern. In den vergangenen Spielen fehlte oft nur das letzte Quäntchen Glück oder Entschlossenheit im Abschluss. Gegen eine kompakte und spielstarke Neckarsulmer Mannschaft könnte gerade das über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Ein Duell mit vielen Geschichten

Das Spiel hat neben sportlicher Brisanz auch emotionale Komponenten. Mit Kevin Rombach und Marco Di Biccari stehen zwei frühere Göppinger im Aufgebot der Gastgeber – beide kennen das Umfeld, den Verein und die Mentalität des Teams genau. Für den GSV gilt es daher, besonders aufmerksam zu agieren und die eigenen Stärken frühzeitig auszuspielen.

Tabellenlage verschärft den Druck

Die Ausgangslage ist klar: Der 1. Göppinger SV rangiert mit acht Punkten auf Platz 17 und steht damit unter Zugzwang. Türkspor Neckarsulm hingegen liegt im Mittelfeld auf Rang 12 mit 14 Punkten und will sich mit einem Heimsieg weiter absetzen. Für den GSV bedeutet das: Verlieren verboten. Doch die Mannschaft weiß, dass sie spielerisch mithalten kann – jetzt müssen Leistung und Ertrag endlich wieder zusammenfinden.