1. Göppinger SV: "Es ist brutal hart, diese Niederlage zu akzeptieren"

Trotz großem Kampf und leidenschaftlichem Auftritt verliert der 1. Göppinger SV in der Regionalliga Südwest beim SC Freiburg II mit 2:4. Nach einer starken Vorstellung wird der Aufsteiger in der Schlussphase für individuelle Fehler bitter bestraft.

Der 1. Göppinger SV startete im traditionsreichen Dreisamstadion im 5-4-1-System und zeigte von Beginn an eine mutige Vorstellung. Zwar dominierte der SC Freiburg II in den Anfangsminuten den Ballbesitz, doch der GSV hielt kompakt und aggressiv dagegen und suchte mutig den Spielaufbau.

Dennoch schlugen die Hausherren früh zu: Bereits in der 4. Minute traf Marco Wörner nach einem zentralen Abschluss trocken ins rechte Eck zur 1:0-Führung. Torwart Matthias Layer, der kurz darauf eine Flanke von Yann Sturm entschärfte, hielt den GSV im Spiel.

Göppingen wird aktiver und belohnt sich kurz vor der Pause

Je länger die erste Hälfte dauerte, desto besser kam Göppingen in die Partie. Erste Abschlüsse durch Kevin Dicklhuber und Tim Schraml sorgten für Entlastung. In der 27. Minute hatte Emmanuel McDonald die Riesenchance auf den Ausgleich, doch sein Abschluss verfehlte knapp das Ziel. Vorausgegangen war eine starke Einzelleistung von Oguzhan Kececi am Strafraum.

Kurz vor der Pause belohnte sich der GSV für seinen Aufwand: Nach einer scharf getretenen Ecke von Kevin Dicklhuber stieg Filip Milisic am höchsten und köpfte den Ball in den Winkel – der verdiente 1:1-Ausgleich in der 40. Minute.

Traumstart in die zweite Hälfte – GSV geht in Führung

Mit viel Selbstvertrauen kam der GSV aus der Kabine. Bereits in der 48. Minute drehte Göppingen das Spiel: Kevin Dicklhuber traf nach einem satten Schuss aus halbrechter Position zur 2:1-Führung. Der Ball schlug als schwer haltbarer Aufsetzer im Tor ein – ein starker Moment des GSV-Spielers.

Freiburg hatte zwar weiter mehr Ballbesitz, doch klare Chancen erspielten sich die Gastgeber zunächst nicht. Der GSV setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche durch schnelles Umschaltspiel und zeigte sich strukturiert und leidenschaftlich.

Freiburg erhöht den Druck – GSV wehrt sich tapfer

Nach einer Stunde erhöhte Freiburg den Druck deutlich. Eine Drangphase der Hausherren führte zu einigen gefährlichen Aktionen, meist jedoch begünstigt durch individuelle Fehler auf Göppinger Seite. Matthias Layer musste in höchster Not einen Kopfball von Filip Milisic, der beinahe ein Eigentor produziert hätte, auf der Linie klären.

Nach einem Doppelwechsel bei Freiburg in der 64. Minute gelang dem SC schließlich der Ausgleich: Louis Tober nutzte eine misslungene Abwehraktion des GSV und traf trocken zum 2:2 (73.). Nur zwei Minuten später verhinderte Layer mit einer Glanzparade und der anschließende Lattenkracher bewahrte den GSV vor dem Rückstand.

Bittere Schlussphase – individuelle Fehler entscheiden das Spiel

Göppingens Trainer Gianni Coveli reagierte und brachte Mohamed Baroudi und Henrick Selitaj für Emmanuel McDonald und Adrian Freiwald (80.). Doch die individuellen Fehler in der Defensive häuften sich. In der 83. Minute profitierte David Amegnaglo von einem erneuten Missverständnis in der GSV-Abwehr und traf zum 3:2.

Göppingen warf in der Schlussphase alles nach vorne, riskierte viel – und wurde erneut ausgekontert: Nach einem misslungenen Abschlussversuch im Angriff nutzte Amegnaglo die Gelegenheit eiskalt und stellte in der 89. Minute auf 4:2 für den SC Freiburg II.

Trainer Coveli: "Teamgeist, Leidenschaft, Struktur"

Trotz der erneuten Niederlage zeigte sich Cheftrainer Gianni Coveli nach dem Spiel stolz auf seine Mannschaft: „Glücklich macht mich die Art und Weise unseres Auftritts heute. Teamgeist, Leidenschaft, Struktur. Von der Bank bis aufs Feld waren wir eine Einheit. Was mir brutal wehtut ist, dass wir uns dafür nicht belohnen, sondern am Ende leer dastehen. Aber wir geben weiter nicht auf und werden uns wieder schütteln. Was uns am Leben hält, ist unser unerschütterlicher Glaube.“

Kevin Dicklhuber: "Wir machen über weite Strecken ein überragendes Spiel"

Auch Kevin Dicklhuber rang nach dem Schlusspfiff um Worte: „Es ist brutal hart, diese Niederlage heute zu akzeptieren. Wir machen über weite Strecken ein überragendes Spiel und bringen es nicht ins Ziel.“

Die Enttäuschung war greifbar, doch auch Dicklhuber unterstrich den ungebrochenen Kampfgeist innerhalb der Mannschaft. Es bleibt dabei: Der GSV lebt, auch wenn die Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt immer prekärer wird.

Die Tabelle – Lage spitzt sich weiter zu

Durch die Niederlage bleibt der 1. Göppinger SV bei 31 Punkten und rangiert weiterhin auf Platz 15 – punktgleich mit dem FC Gießen, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Eintracht Frankfurt II liegt mit zwei Punkten Rückstand auf dem ersten Abstiegsplatz.

Mit noch drei ausstehenden Spielen bleibt der Kampf um den Klassenerhalt für den Aufsteiger hochdramatisch. Die Mannschaft von Gianni Coveli hat weiterhin alles in eigener Hand, doch der Druck steigt.

Fazit: Leidenschaft reicht nicht – Göppingen zahlt erneut bitteres Lehrgeld

Torwart-Trainer Florian Mack brachte es auf den Punkt: „Der GSV bietet in Freiburg einen leidenschaftlichen Kampf, erzielt zwei tolle Tore und wird am Ende von eiskalten Freiburgern durch eigene Fehler bitter bestraft.“

Die Leistung im Dreisamstadion macht Mut für die kommenden Aufgaben – doch um das Wunder Klassenerhalt zu schaffen, müssen in den letzten Spielen auch die Ergebnisse stimmen. Der 1. Göppinger SV hat bewiesen, dass er kämpfen kann. Jetzt geht es darum, sich endlich zu belohnen.