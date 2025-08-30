1. Göppinger SV: "Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen"

Guter Start ohne Ertrag

Bei hochsommerlichen Temperaturen begann die Partie mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften. Der GSV ließ sich von der Kulisse in der Carento Arena nicht beeindrucken und startete lautstark in die Partie. Schon in der 2. Minute setzte Maximilian Ziesche mit einem Distanzschuss das erste Ausrufezeichen, wenn auch der Ball zentral über das Tor ging. Wenige Minuten später setzte Luca Piljek einen scharf getretenen Freistoß in den Strafraum, doch der Linienrichter entschied auf Abseits.

Die Gastgeber aus Essingen agierten zunächst mit vielen langen Bällen und lauerten auf Umschaltmomente. Nach einem Ballverlust des GSV im Mittelfeld schaltete Essingen in der 12. Minute schnell um, Jannik Pfänder zog trocken aus zentraler Position ab und erzielte die 1:0-Führung.

Kampf um jeden Ball

Der Rückstand beeindruckte den GSV nicht. Mit hohem Pressing und viel Einsatz erarbeitete sich die Mannschaft Spielanteile. In der 24. Minute setzte Adrian Freiwald den Ball nach Hereingabe von Kevin Dicklhuber knapp am Tor vorbei. Auch Marcel Schmidts und Piljek verfehlten bei ihren Versuchen knapp das Ziel. „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert“, betonte Osipidis später, „aber uns hat in den entscheidenden Momenten das Quäntchen Glück gefehlt.“

Essingen verteidigte leidenschaftlich, während der GSV immer wieder versuchte, mit spielerischen Lösungen in den Strafraum zu gelangen. Kurz vor der Pause scheiterte Dicklhuber mit einem Freistoß aus zentraler Position, ehe Oguzhan Kececi in der 40. Minute aus der zweiten Reihe knapp verzog.

Dynamischer Beginn nach der Pause

Mit frischem Schwung kam der GSV aus der Kabine und übernahm sofort das Kommando. Schon in der 47. Minute schien der Ausgleich gefallen zu sein: Nach einem Freistoß von Piljek köpfte Filip Milisic den Ball ins Tor, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

In der Folge drängte der GSV auf den Ausgleich. Piljek, Schmidts und Dicklhuber kombinierten sich immer wieder in den Strafraum, wurden jedoch von der vielbeinigen Essinger Defensive gestoppt. „Wir haben leidenschaftlich verteidigt“, lobte Essingens Trainer Simon Köpf später sein Team. „Aber wir waren heute unglaublich effizient.“

Ein zweiter Nackenschlag

In der 73. Minute dann der Schock: Ein langer Ball der Gastgeber hebelte die GSV-Abwehr aus, erneut war Pfänder zur Stelle und traf zum 2:0. Trotz des erneuten Rückschlags gab sich der GSV nicht auf. Chigaemezu Francis Ubabuike, der für Mohamed Baroudi ins Spiel gekommen war, hatte in der 83. Minute die große Chance zum Anschluss, köpfte aber freistehend über das Tor.

Auch in der Schlussphase fehlte das Glück: Ein Freistoß von Piljek in der 87. Minute wurde entschärft, ein Schuss von Dicklhuber in der 88. Minute geblockt. In der Nachspielzeit scheiterte Milisic erneut in aussichtsreicher Position.

Leidenschaft ohne Belohnung

Nach dem Schlusspfiff überwog die Enttäuschung. Einsatz, Wille und Kampfgeist stimmten, doch der Ertrag blieb aus. „Wir schütteln uns jetzt kurz“, erklärte Osipidis. „Das Schöne ist, dass wir in drei Tagen schon wieder spielen dürfen.“

Essingens Trainer Köpf sprach seiner Mannschaft derweil ein Kompliment aus: „Es war heute ein harter Kampf. Wir haben gut ins Spiel gefunden und haben dennoch irgendwann aufgehört, Fußball zu spielen. Aber wir waren heute unglaublich effizient. Zudem haben wir allesamt leidenschaftlich verteidigt. Wir haben nun einen super Start hingelegt, ganz im Gegenteil zum vergangenen Jahr.“

Blick auf die Tabelle

Mit der Niederlage bleibt der GSV bei sieben Punkten aus fünf Spielen stehen und fällt auf Rang acht der Tabelle zurück. Essingen dagegen setzt seinen beeindruckenden Start fort, bleibt auch nach fünf Spielen ohne Punktverlust und führt die Tabelle mit 15 Zählern an.

Fokus auf die nächsten Aufgaben

Die Göppinger wissen, dass die Leistung in Essingen Mut macht. Die defensive Stabilität, das kämpferische Auftreten und die zahlreichen Chancen sind positive Ansätze, die es nun gilt, in Punkte umzumünzen. Bereits in wenigen Tagen bietet sich die nächste Gelegenheit, die eigenen Qualitäten auch ergebnistechnisch zu bestätigen.